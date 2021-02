Địa điểm ăn uống

Mặc dù được phục vụ những món ăn khác hoàn toàn so với yêu cầu trước đó, thực khách đến nhà hàng The Restaurant of Order Mistaken (Nhật Bản) vẫn vui vẻ dùng bữa mà không phàn nàn.