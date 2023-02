Video 'người dì độc thân giàu có' chia rẽ dân mạng Trung Quốc

Tại Trung Quốc, Tết Nguyên đán thường là thời điểm quan trọng để các thương hiệu tăng cường chiến lược tiếp thị đến khách hàng.

Tuy nhiên, năm nay, tâm điểm không phải là những nhãn hàng xa xỉ mà thuộc về đoạn clip quay lại cảnh một người dì độc thân, diện đồ đỏ sang trọng, tươi cười phát lì xì cho các cháu đang lan truyền trên mạng xã hội.

Video chỉ dài 13 giây không có lời thoại hay hiệu ứng đặc biệt nhưng nhanh chóng nhận được hơn 10 triệu lượt thích trên Douyin sau 2 ngày đăng tải.

Nhiều người cho rằng sự phổ biến của nó phần nào phản ánh những quan niệm rất khác về hôn nhân của thế hệ trẻ xứ Trung.

Chủ đề này đã mở ra những cuộc thảo luận trên Weibo và một số diễn đàn khác, đạt gần 400 triệu lượt xem trong vòng chưa đầy một tuần. Douyin thậm chí còn nhân cơ hội này để tạo ra thẻ tìm kiếm “khi những người chưa kết hôn trở về nhà”, hiện thu hút hơn 50 triệu lần sử dụng.

Theo Jing Daily, giới trẻ ở đất nước tỷ dân đang phải đối mặt với áp lực kinh tế và xã hội ngày càng tăng. Điều này đã khiến họ đặt câu hỏi về tầm quan trọng của hôn nhân.

Đây là xu hướng đi ngược lại với văn hóa truyền thống của Trung Quốc và thường trở thành đề tài tranh luận trên bàn ăn tối giữa bố mẹ, ông bà và con cái.

Khi liên tục bị thúc giục chuyện lập gia đình, niềm vui đón năm mới cũng giảm bớt và không khí căng thẳng trong nhà tăng lên.

Dữ liệu từ Baidu cho thấy các tìm kiếm về cách đối phó với những câu hỏi khó xử luôn đạt mức cao nhất vào dịp Tết.

Video trên đã khai thác hiện tượng này một cách xuất sắc. Ngoài ra, nó cũng đưa ra thông điệp: độc thân không đáng sợ, nếu bạn thành công về tài chính.

Mặc dù chỉ mang tính chất hài hước, mức độ lan truyền của đoạn clip cũng nói lên sự thay đổi lớn trong cả vai trò hôn nhân và bản sắc xã hội của giới trẻ, đặc biệt là phụ nữ có sự nghiệp.

Nhiều người lựa chọn không yêu đương, không kết hôn để tập trung theo đuổi ước mơ, tăng thu nhập và tránh né áp lực sinh sản. Thế nhưng, lối sống này không được ủng hộ rộng rãi.

Nền kinh tế độc thân ngày càng phát triển nhưng thái độ kỳ thị gắn với việc “cô đơn lẻ bóng” vẫn còn mạnh mẽ. Ngoài các bậc phụ huynh, luật pháp Trung Quốc cũng gây bất lợi cho những người không có vợ hoặc chồng.

Các nhà chức trách thậm chí coi nữ giới chưa chồng trên 27 tuổi là “phụ nữ còn sót lại” (sheng nu).

Trung Quốc ghi nhận số lượng đăng ký kết hôn lần đầu giảm xuống mức thấp nhất với 11,58 triệu người vào năm 2021.

Không chỉ vậy, dân số nước này cũng tụt dốc sau gần 6 thập kỷ. Theo số liệu do Cục Thống kê Quốc gia công bố trong năm 2022, tỷ lệ sinh giảm mạnh xuống mức thấp kỷ lục (kể từ năm 1949) với 6,77 ca sinh trên 1000 người.

Gần đây, để cứu vãn tình hình, chính quyền Tứ Xuyên đã dỡ bỏ mọi hạn chế đối với những bà mẹ đơn thân trong việc đăng ký khai sinh và cho phép các hộ gia đình đẻ bao nhiêu con tùy thích.

