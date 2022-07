Video dài 2 năm trên YouTube được phát thế nào

Thông qua các dịch vụ máy chủ ảo, người dùng có thể thiết lập việc phát sóng liên tục, không giới hạn thời gian trên nền tảng YouTube.

Video của Lofi Girl, với hình ảnh vòng lặp một cô gái bên bàn học cùng âm thanh thư giãn thu hút lượng người tương tác khổng lồ. Trước khi bị YouTube chấm dứt vì một cáo buộc bản quyền không chính xác, “lofi hip hop radio - beats to relax/study to” thu về hơn 668 triệu lượt xem và 7,7 triệu lượt thích trong vòng 2 năm.

Đồng thời, cách để tạo ra một luồng phát kéo dài bất tận như vậy cũng trở thành chủ đề được nhiều người quan tâm trên Internet.

Không khó để phát trực tiếp một video 24/7

YouTube đặt giới hạn độ dài 15 phút/video cho một tài khoản chưa được xác minh danh tính. Với người dùng đối tác, nội dung được kéo dài đến 12 giờ và dung lượng không vượt quá 256 GB. Tuy nhiên, các video phát trực tiếp không bị giới hạn thời gian. Chỉ khi luồng phát ngừng, nếu độ dài của nó quá 15 giờ, tính năng phát lại sẽ bị vô hiệu hóa.

Do đó, về mặt nguyên tắc, một tài khoản được xác minh có thể phát sóng trực tiếp liên tục ở nền tảng. Dimitri, chủ của Lofi Girl không chia sẻ cách thức ông thực hiện luồng trực tiếp kéo dài hàng năm của mình. Tuy nhiên, có nhiều phương thức có thể được sử dụng để làm điều này.

Một luồng phát sóng có thể kéo dài vĩnh viễn vì YouTube không giới hạn thời gian trực tiếp.

Bằng một chiếc máy tính, người dùng có thể cài đặt ứng dụng có tính năng phát sóng như OBS, Xsplit, Streamlab... Sau đó, họ cần thực hiện các bước thiết lập để nạp nguồn video vòng lặp và âm thanh lên YouTube.

Tuy nhiên, cách thức này có nhiều hạn chế. Máy tính cá nhân sẽ suy giảm độ bền, hiệu năng khi phải hoạt động liên tục. Ngoài ra, những sự cố về nguồn điện, mạng Internet cũng có thể gây gián đoạn buổi phát sóng.

Một giải pháp tối ưu hơn là thuê các máy chủ ảo (VPS) để khởi chạy phần mềm phát sóng. Người dùng cần trả phí theo kỳ hạn và dung lượng lưu trữ. Đồng thời, dịch vụ dạng này giúp đơn giản hóa quy trình phát sóng. Việc chăm sóc thiết bị sẽ được thực hiện bởi đơn vị cung cấp dịch vụ. Ngoài ra, họ cũng đảm bảo sự ổn định của đường truyền và nguồn điện.

Thuê máy chủ ảo là phương pháp phát sóng 24/7 tối ưu. Ảnh: Getty.

Ngoài ra, người dùng còn có thể sử dụng thêm giao thức RTMP (Real Time Messaging Protocol) để tạo hai nguồn phát sóng riêng lẻ cho một luồng trực tiếp. Điều này sẽ đảm bảo sự liên tục của video nếu một nguồn gặp sự cố.

Ngoài ra, hiện tại có những dịch vụ trọn gói được lập trình sẵn cho việc phát trực tiếp 24/7. Ví dụ là một ứng dụng có tên Gig, cung cấp công cụ phát trực tiếp từ hai máy tính riêng biệt, tránh sự cố, tự động sao lưu và hỗ trợ bảo trì. Người dùng chỉ cần đẩy nội dung mình cần phát sóng lên nền tảng. Gói dịch vụ có giá 15 USD /7 ngày phát sóng.

Lofi Girl tạo ra trào lưu trên YouTube

Video đơn giản với hoạt ảnh một cô gái bên bàn học cùng âm nhạc êm ái, giúp người nghe thư giãn luôn đạt một lượng người theo dõi đáng kể trong suốt 2 năm phát sóng. Sau 5 năm hoạt động, kênh Lofi Girl thu về hàng tỷ lượt xem cùng hơn 10 triệu người đăng ký. Từ đây, những nội dung bắt chước cũng xuất hiện tràn lan trên nền tảng.

Hình ảnh cô gái ngồi học bài trở thành biểu tượng của thể loại Lofi. Ảnh: Lofigirl.

Khác với các kỹ thuật đơn giản để thiết lập luồng phát sóng 24/7, bản quyền của kênh âm nhạc này có nhiều vấn đề. Theo The Verge, Lofi Girl hoạt động trên vùng xám về quy định bản quyền từ YouTube. Cụ thể, kênh làm việc với các nghệ sĩ để sử dụng bài hát của họ trên luồng trực tiếp. Tuy nhiên, Lofi Girl không nắm giữ bản quyền tất cả tác phẩm.

Trước khi bị chấm dứt vào 10/7, Chilled Cow (tiền thân của Lofi Girl) cũng bị chấm dứt một video phát sóng kéo dài hơn 13.000 giờ vào năm 2020. Lý do được đưa ra cũng là vi phạm bản quyền của nền tảng.

Sau đó, phía YouTube phản hồi rằng việc luồng phát sóng bị dừng là do sai lầm của họ. Luồng trực tiếp được khôi phục sau đó và kéo dài đến ngày 10/7. Vào năm 2017, kênh cũng bị chấm dứt sau khi phát trực tiếp 3 tháng vì sử dụng hình ảnh từ phim hoạt hình Whisper of the Heart của studio Ghibli.