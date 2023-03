Video chồng dạy vợ cho con bú gây bão mạng xã hội

Theo The Paper, người đàn ông giấu tên đến từ tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) sau khi phát hiện vợ bế con không đúng cách đã lên mạng tự tìm hiểu và truyền đạt lại cho vợ.

Trong đoạn video được quay bởi người vợ, người bố trẻ luôn miệng hỏi: “Sao em cứ bế con vòng tròn như vậy? Sao không để con ở yên một chỗ?”

Đáp lại những câu hỏi này là tiếng cười của người vợ. “Anh đang nói chuyện với em đấy, đừng có cười!”, anh chồng tiếp tục.

Người vợ chia sẻ cô bị thiếu sữa, con chủ yếu uống sữa bột, hiếm khi được bú mẹ. Hơn nữa, đứa con cũng còn quá nhỏ, chưa biết tự bú. Vấn đề này khiến chồng cô rất lo lắng, thường xuyên tìm hiểu các phương pháp cải thiện trên mạng.

Sau khi xem một số video, người bố phát hiện ra vợ đã bế con sai cách, khiến con không thể ăn sữa.

Bà mẹ trẻ nói đùa: “Thật buồn cười khi một người đàn ông lại đi dạy một người phụ nữ về việc cho con bú. Nếu chồng tôi có thể, anh ấy hẳn sẽ tự cho con ăn luôn”.

Khoảnh khắc vui nhộn này của hai vợ chồng đã khiến cộng động mạng thích thú và để lại nhiều bình luận: “Đúng là thanh niên nghiêm túc”, “Thật buồn cười, chồng tôi cũng như vậy”.

Tháng trước, một người đàn ông Trung Quốc đã gây bão mạng với hành động vừa khóc vừa say khướt nói chuyện với bố mẹ vợ. Trong clip, anh đã cầu xin họ thuyết phục vợ mình dừng cho đứa con hai tuổi bú để cô có thể ngủ đủ giấc.

Hiện tỷ lệ sinh của Trung Quốc giảm sút do tình trạng kết hôn và sinh con muộn, thậm chí tỷ lệ không sinh con tăng cao. Đầu năm nay, Trung Quốc đã ghi nhận tỷ suất sinh thấp kỷ lục với 7,52 trẻ/1000 người.

Ngoài ra, độ tuổi lập gia đình của người Trung Quốc cũng tăng liên tục. Theo thống kê của Cục Thống kê Quốc gia năm 2020, độ tuổi trung bình kết hôn lần đầu của nam giới là khoảng 29,38, và nữ giới là 27,95, tăng khoảng 4 lần so với năm 2010.

