Video '2, 3 con mực, anh yêu em cực' biến mất

Những ngày qua, "Anh yêu em cực" của Linh Thộn và Minh Vũ bị tố vi phạm bản quyền. Tối 18/10, video đã bị ẩn do vi phạm bản quyền.

Ngày 18/10, quản lý của Linh Thộn xác nhận với Zing đã ẩn MV Anh yêu em cực vì bản quyền. Theo người này, Anh yêu em cực ban đầu được làm với mục đích vui vẻ thay vì lấy thương mại. Tuy nhiên, một tuần gần đây, sản phẩm bất ngờ được chú ý. Quản lý của Linh Thộn cho biết đang trao đổi với nhà sản xuất Eugene Tsai để tìm hướng giải quyết.

"Anh yêu em cực" bị khiếu nại vi phạm bản quyền. Ảnh: NVCC.

Anh yêu em cực do Linh Thộn và Minh Vũ thể hiện đang là bài hát được chú ý. Trong đó, câu hát “2, 3 con mực, anh yêu em cực” được lan truyền trên mạng xã hội và tạo làn sóng cover những ngày qua. Giới trẻ thậm chí dùng lời bài hát để bày tỏ tình cảm với người yêu. Họ cũng biến tấu nhiều câu nói với những chủ đề khác nhau từ câu hát này.

Tuy nhiên, ngay khi được nhiều người biết, sản phẩm vướng tranh cãi vi phạm bản quyền. Trong phần mô tả, ê-kíp cho biết sản phẩm lấy cảm hứng This is America, I guess của nhà sản xuất Eugene Tsai Remix.

Ở phần bình luận, nhà sản xuất Eugene Tsai bức xúc: "Hey man, just because you put ‘idea from’ doesn't mean you can completely rip off my beat from my remix. I've just submitted a copyright strike on your video, if you don't take this down I'm going to have your entire account banned". (Tạm dịch: Bạn ơi, không phải cứ để ‘lấy ý tưởng’ là bạn có thể bê nguyên beat từ bản remix của tôi như vậy đâu. Tôi vừa gửi báo cáo vi phạm bản quyền. Nếu bạn không gỡ video, tôi sẽ khiếu nại để khóa tài khoản của bạn).

Tối 18/10, khi truy cập đường link video Anh yêu em cực, khán giả nhận thông báo: “Video này còn không hoạt động do có khiếu nại bản quyền từ Eugene Tsai”.

Linh Thộn sinh năm 1997, tên thật Nguyễn Hoàng Linh. Anh là một trong những rapper được chú ý tại miền Bắc. Anh có bản rap dí dỏm Cháu xin lỗi chú ở chương trình King of Rap. Linh Thộn có flow mượt mà, đơn giản cùng ca từ hài hước, lối gieo vần, chơi chữ thông minh.