Victoria Beckham thân thiết với con dâu sau mâu thuẫn

Người hâm mộ biểu tình sau khi Celine Dion bị hắt hủi

0 15

Nhiều người hâm mộ đã biểu tình trước trụ sở của Rolling Stone sau khi tạp chí này loại chủ nhân hit "My Heart Will Go On" khỏi danh sách 200 ca sĩ vĩ đại nhất.