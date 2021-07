Victoria Beckham ra mắt bộ sưu tập thứ 5 cùng Reebok

Ở lần kết hợp này, Victoria vẫn giữ nét nữ tính trong các món đồ thể thao của Reebok.

Victoria Bechkham và Reebok - hai cái tên đồng hành cùng nhau trong nhiều năm - vừa cho ra mắt bộ sưu tập mang tên "Drop Five".

Theo Hypebae, đây là dòng sản phẩm kết hợp yếu tố năng động và thể thao từ Reebok và nét chấm phá đầy tính cá nhân của bà Becks. Bộ sưu tập lần này bao gồm quần áo, giày dép... phù hợp với hoạt động ngoài trời cũng như tập thể dục, thể thao.

Những món đồ mang màu sắc nổi bật và đầy tính năng động có mặt trong bộ sưu tập.

"Drop Five" mang các tông màu pastel chủ đạo như xanh bạc hà, hồng phấn và không thể thiếu màu đen đặc trưng có mặt trong mọi bộ sưu tập của Victoria Beckham x Reebok. Với lần kết hợp này, bà mẹ 4 con kiêm nhà thiết kế thời trang đã đưa các dấu ấn cá nhân của mình vào món đồ theo cách mạnh mẽ hơn.

Điển hình cho "dấu ấn Victoria" nhất là chiếc váy tennis với đường xẻ tà bên hông. Nó có thể dễ dàng chuyển từ sân tập sang buổi ăn xế yêu cầu trang phục nữ tính. Trong khi đó, những chiếc áo hoodie cắt ngắn dáng crop top có thể dễ dàng phù hợp với bất kỳ món đồ nào rút ra từ tủ quần áo của bạn.

Những món như legging hoặc áo lót thể thao và quần shorts biker có tông hồng đất trong bộ sưu tập sẽ được dùng để mặc chung với nhau theo phong cách "uniform dressing" - đặc sản của Victoria Beckham.

4 mẫu giày kinh điển của Reebok cũng được Victoria Beckham mang lại diện mạo mới.

Về giày dép, mẫu Reebok Club's C được nữ ca sĩ tân trang lại với phối màu màu be và trắng - be. Trong khi đó, đôi Bolton Knit đặc trưng có mặt ở mọi bộ sưu tập của nữ nghệ sĩ với Reebok lại được khoác màu áo xanh bạc hà mới mẻ. Dòng Rapide và Zig Kinetika cũng xuất hiện với các tông màu đỏ burgundy, trắng và đen.