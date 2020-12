Victoria Beckham giải thích về biểu cảm khó chịu cách đây 23 năm

Cựu thành viên nhóm nhạc Spice Girls cho biết việc cô tỏ ra khó chịu trước ống kính và rời set quay là do bị say rượu.

Ngày 22/12, Victoria Beckham chia sẻ video cuộc họp báo của nhóm Spice Girls tại Brazil hồi năm 1997. Đáng chú ý, trong lần xuất hiện này, Victoria có biểu cảm bất thường khiến nhiều người thắc mắc.

Theo đó, trong lúc các thành viên khác hăng say trả lời báo giới, ánh mắt của bà xã David Beckham đảo liên tục. Cô tỏ ra khó chịu và đột ngột rời khỏi chỗ ngồi.

Victoria Beckham trong buổi họp báo tại Brazil cách đây 23 năm. Ảnh: Instagram.

Giải thích cho hành động này, bà Beck nói đó là hậu quả của những buổi tiệc tùng thâu đêm. Do uống nhiều rượu, cô không đủ tỉnh táo để giao lưu với báo giới.

Nhà thiết kế 46 tuổi tỏ ra thích thú khi biểu cảm của cô trở thành meme (ảnh chế) trên mạng xã hội. Nghệ sĩ SaintHoax đã đăng lại khoảnh khắc này cùng chú thích hài hước: "Đây là biểu cảm của tôi trong mọi cuộc họp qua ứng dụng Zoom".

Tuần trước, Victoria Beckham hồi tưởng kỷ niệm thời còn hoạt động trong nhóm Spice Girls. Thông qua mạng xã hội, cô đăng tải video màn trình diễn mang tính biểu tượng của nhóm là 2 Become 1 trên chương trình Top of the Pops sau khi ca khúc này đứng đầu các bảng xếp hạng vào năm 1996.

"Đã 24 năm kể từ khi nhạc phẩm được phát hành. Đây là mùa Giáng sinh đầu tiên mà chúng tôi giành vị trí số một", Victoria Beckham viết và gắn thẻ Mel B, Geri Horner, Emma Bunton và Mel C.

Nhóm Spice Girls đã khép lại thập kỷ huy hoàng vào những năm 1999, nhường sự tỏa sáng lại cho Westlife với hàng loạt bản hit đình đám, trong đó có I Have a Dream và Seasons in the Sun.

Các thành viên Spice Girls ngày ấy được giới trẻ yêu thích vì phong cách âm nhạc sôi động. Ảnh: The Guardian.

Victoria Beckham từng có giai đoạn bằng mặt không bằng lòng với các cựu thành viên nhóm Spice Girls. Trong khi Mel B, Mel C vẫn hy vọng bà xã cựu danh thủ nước Anh trở lại con đường âm nhạc, cô lại từ chối vì bận rộn kinh doanh và chăm sóc gia đình.

"Chúng tôi tôn trọng quyết định của Vic và cảm xúc của cô ấy trước những lời đề nghị. Tôi luôn muốn cô ấy vui vẻ với sự lựa chọn của bản thân, nhưng vẫn chờ ngày Posh Spice trở lại", Mel C chia sẻ.