Victor Vũ bối rối với ‘Thiên thần hộ mệnh’

“Thiên thần hộ mệnh” là tác phẩm điện ảnh dài thứ 15 trong sự nghiệp của đạo diễn Victor Vũ. Phim cho thấy cả thế mạnh lẫn điểm yếu vốn đã trở thành bản sắc của anh.

*Lưu ý: Bài viết tiết lộ một phần nội dung bộ phim.

Victor Vũ thuộc nhóm nhà làm phim thương mại Việt Nam đã có chỗ đứng trong lòng công chúng. Anh là cha đẻ của nhiều phim ăn khách tại phòng vé Việt gần hai thập kỷ qua như Cô dâu đại chiến (2011), Scandal: Bí mật thảm đỏ (2012), Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh (2015), Mắt biếc (2019)…

Các tác phẩm của Victor Vũ cho thấy sự đa dạng trong đề tài và cách thể hiện, từ thể loại hài, lãng mạn tới phim chuyển thể tiểu thuyết, kinh dị, giật gân, thậm chí siêu anh hùng.

Sau thành công của Mắt biếc, Victor Vũ bắt tay thực hiện Thiên thần hộ mệnh. Đây có thể coi là sự trở lại của vị đạo diễn với đề tài từng mang về cho anh thành công thương mại lẫn sự công nhận của giới chuyên môn hồi 2012.

Hậu trường showbiz qua lời kể của Victor Vũ

Năm 2012, Victor Vũ trình làng Scandal: Bí mật thảm đỏ. Phim xoay quanh mâu thuẫn giữa diễn viên Ý Linh (Vân Trang) và ca sĩ Trà My (Maya). Ganh tị với sự nghiệp thành công và đời tư viên mãn của Ý Linh, Trà My đã bày mưu quyến rũ chồng bạn. Để trả đũa, Linh lên báo nói My dùng bùa ngải cướp chồng mình. Chồng Linh tự sát, khiến cô trắng tay.

Victor Vũ xuất hiện cùng dàn diễn viên Thiên thần hộ mệnh trong sự kiện ra mắt phim. Ảnh: Bá Ngọc.

Sau nhiều năm, Ý Linh trở lại showbiz bằng một bộ phim mới. Nhưng những sự kiện rùng rợn liên tiếp xảy ra khiến cô gần như hóa điên. Theo lời gợi ý, Linh tới gặp thầy phù thủy và được phán mình đang bị yểm bùa. Cô lên báo, chĩa mùi dùi về phía Trà My lần thứ hai, khơi mào cuộc ăn miếng trả miếng trước truyền thông giữa hai người.

Trong Bí mật thảm đỏ, Victor Vũ đã khéo léo lồng ghép nhiều vấn đề nhức nhối của showbiz những năm đầu thập niên 2010, như chuyện dùng bùa ngải hại người, nghệ sĩ bán dâm, cạnh tranh không lành mạnh… Phim đạt doanh thu 25 tỷ đồng , được trao giải Bông sen Vàng tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XVIII.

Nhận xét về Scandal: Bí mật thảm đỏ, đạo diễn Vũ Ngọc Đãng nói: “Không phải khai thác đề tài gì hay kinh phí, mà quan trọng nhất là câu chuyện đó ra sao và bản lĩnh dẫn dắt của đạo diễn thế nào. Phim Việt hễ nghệ thuật thì thường bi kịch hóa, còn hài thì lại nhảm hoặc quá lố. Tôi cho rằng làm được như Scandal của Victor Vũ là một bước chuyển đáng ghi nhận”.

Năm 2014, Victor Vũ tiếp tục tung ra Scandal: Hào quang trở lại. Tác phẩm thêm một lần nữa khai thác những góc tối của ngành giải trí khi xoay quanh bi kịch của nữ diễn viên Bella (Trang Nhung). Do đã qua độ thanh xuân, cô không còn được các đạo diễn ưu ái, để mắt. Nhằm cứu vãn danh tiếng, Bella tìm đến bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ (Chi Bảo) để chỉnh trang nhan sắc và gặp nạn.

Hào quang trở lại không được đánh giá cao như Bí mật thảm đỏ, nhưng đã góp phần khẳng định tài năng của Victor Vũ trong vai trò biên kịch và đạo diễn của những bộ phim giật gân mang màu sắc kinh dị. Bộ phim thu hút khán giả nhờ nhiều tầng bí ẩn đan xen, cài cắm trong cốt truyện, buộc khán giả phải theo dõi tới phút cuối để hiểu rõ chân tướng sự thật.

Bên cạnh đó, việc Hào quang trở lại ra mắt không lâu sau thời điểm vụ án thẩm mỹ viện Cát Tường gây xôn xao dư luận cũng giúp bộ phim thu hút đông đảo sự quan tâm của khán giả. Đây tiếp tục là điểm mạnh của Victor Vũ trong việc lựa chọn đề tài.

Victor Vũ vẫn giậm chân tại chỗ?

Năm 2014, chia sẻ với Zing, Victor Vũ cho hay anh muốn khai thác chủ đề bí mật hậu trường bằng một thương hiệu điện ảnh dài hơi. Tuy nhiên, sau Hào quang trở lại, loạt Scandal không ra tiếp phần mới. Thay vào đó, Victor Vũ theo đuổi những đề tài, thể loại khác như siêu anh hùng và tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết của Nguyễn Nhật Ánh.

Thiên thần hộ mệnh phản ánh góc tối của showbiz Việt, nhưng vấn đề trọng tâm của bộ phim vẫn còn xa lạ với khán giả. Ảnh: Lotte.

Phải tới 2021, mặt tối của showbiz mới được anh đưa trở lại màn ảnh qua Thiên thần hộ mệnh. Nhân vật chính của bộ phim là Mai Ly (Trúc Anh) - cô gái đôi mươi chuyên đi hát bè cho thần tượng âm nhạc Lam Phương (Salim). Cô được Phương yêu mến, nâng niu như em gái.

Sau khi Lam Phương đột ngột tự sát, sự nghiệp của Mai Ly tụt dốc không phanh. Bế tắc, Mai Ly mượn tới bùa ngải để cầu danh vọng, tiền tài. May mắn đến khi cô gặp lại Khánh (Samuel An) - quản lý cũ và cũng là người yêu lúc trước của Phương. Mai Ly có thực lực, nên anh đã sớm có thể lăng-xê cô thành ngôi sao.

Nhờ bùa ngải, Ly từng bước có được những điều mình khao khát. Tuy nhiên, chừng ấy vẫn chưa đủ để cô dừng lại. Càng ngày, ham muốn, cũng như nỗi sợ hãi, càng đẩy cô dấn thân sâu hơn vào hắc thuật. Đổi lại, cái giá mà nữ ca sĩ phải trả cũng ngày một lớn thêm.

Sau khi ra mắt, Thiên thần hộ mệnh dễ gây liên tưởng đến Bí mật thảm đỏ do cùng khai thác chủ đề showbiz và bùa ngải. Kịch bản hai bộ phim cũng xuất hiện nhiều tình tiết tương đồng: hai nữ nghệ sĩ bị cuốn vào vụ án bí ẩn, một người dùng bùa ngải để xử lý những kẻ ngáng đường, một người bị tung clip sex tới mức sụp đổ sự nghiệp…

Khác biệt lớn giữa Thiên thần hộ mệnh so với hai phần phim Scandal nằm ở chỗ bộ phim mới không đặt hai nữ chính vào thế đối đầu, tìm mọi cách để "ngồi lên đầu" đối phương. Trái lại, tác phẩm xây dựng ngôi sao nhạc pop Lam Phương vừa đẹp người, vừa đẹp nết. Cô là người nâng đỡ Mai Ly, che chở đàn em như một người chị gái. Đây là mối quan hệ lành mạnh, góp phần định hình không khí bộ phim, cũng như tác động mạnh mẽ lên số phận từng nhân vật.

Giống như lời ca khúc hit của Lam Phương, “nhìn vậy mà không phải vậy”, sự hấp dẫn của Thiên thần hộ mệnh nằm ở câu chuyện được dàn dựng công phu, nhiều lớp lang với hàng loạt cú lật ngược tình huống. Đây là điểm mạnh, đã trở thành bản sắc của Victor Vũ, giữ chân khán giả ở lại với anh suốt nhiều năm qua.

Nhân vật Lam Phương của Salim là một ngôi sao tài sắc vẹn toàn, gợi nhiều thương cảm cho khán giả. Ảnh: Lotte.

Thiên thần hộ mệnh đưa người xem đi trên hai hành trình cảm xúc: một dẫn họ tới chỗ tiếc thương, xót xa cho người mình chỉ được nghe kể, một làm dấy lên những ghét bỏ, nghi ngờ nhắm vào nhân vật mới đầu ai cũng nghĩ là “thánh nữ”. Xấu, tốt, trắng, đen trong bộ phim chỉ cách nhau một câu nói.

Cũng giống hai phần Scandal, bộ phim mới của Victor Vũ đề cao logic mạng đền mạng, nợ máu phải trả bằng máu. Nhưng sự sòng phẳng ấy xem ra không còn thích hợp với Thiên thần hộ mệnh.

Bởi trên màn ảnh, thân phận nạn nhân và hung thủ đã được xóa nhòa tại nhiều thời điểm, tạo ra những nhân vật ẩn chứa trong mình cả khía cạnh ác quỷ lẫn thiên thần. Do đó, việc đề cao cái kết cực đoan, rạch ròi đúng sai vô tình trở thành chụp mũ, làm phim mất đi tính nhân văn và thiếu vắng thông điệp tích cực.

Theo dõi hết Thiên thần hộ mệnh, những khán giả đặt kỳ vọng ở Victor Vũ dễ hụt hẫng. Họ hy vọng vào một điều gì đó mới mẻ, đột phá, nhưng thứ đọng lại sau cùng vẫn chỉ là góc nhìn cực đoan, cũ kỹ về "hồng nhan bạc phận", gieo nhân nào gặt quả nấy từng xuất hiện ở Bí mật thảm đỏ hay Hào quang trở lại.

Khi thực hiện Bí mật thảm đỏ, nhân vật của Victor Vũ bị nhấn chìm trong cơn bão mang tên "tin lá cải". Tới Hào quang trở lại, anh bắt đúng từ khóa “phẫu thuật thẩm mỹ” để đưa lên màn ảnh. Tới Thiên thần hộ mệnh, vị đạo diễn dường như gặp khó khăn trong việc tìm kiếm một chủ đề mang tính thời đại.

Trên phim, khán giả thấy Mai Ly tìm kiếm danh tiếng bằng cách trở thành một gương mặt “hot girl mạng xã hội”. Ta cũng thấy nhân vật tìm tới bùa phép để cầu danh vọng. Nhưng xét cho cùng, chúng đều là những câu chuyện đã được anh kể nhiều hơn một lần, còn khán giả đã được nghe cả trăm, nghìn lần.

Thiên thần hộ mệnh có điểm nhấn mang tính thời sự là văn hóa cưỡng bức và vấn nạn kết tội nạn nhân. Tuy nhiên, trong ngành giải trí Việt Nam, đây vẫn là chủ đề chưa nhận được sự quan tâm đúng mức, nếu không muốn nói là xa lạ. Đây không được coi như từ khóa chính để quảng bá cho tác phẩm, khiến phim mất đi phần nào sự độc đáo trong mắt khán giả.

Thêm vào đó, cách xử lý của Victor Vũ ở đoạn cuối tác phẩm cũng vô tình hướng đến góc nhìn kết tội nạn nhân đầy cảm tính, khiến thông điệp chính mất đi tính nhân văn lẫn sự minh bạch. Sau cùng, khán giả theo dõi Thiên thần hộ mệnh có thể chỉ nhớ tới màn trả thù công phu, mà quên đi chuyện hai cô gái từng yêu thương và cùng trải qua bi kịch đớn đau ra sao.

Sau gần một thập kỷ, showbiz trong phim của Victor Vũ vẫn chỉ có từng ấy câu chuyện, từng ấy kẻ ác, và chừng ấy nạn nhân.