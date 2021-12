Vicostone báo lãi gần 2.100 tỷ đồng

Với doanh thu thuần ước đạt hơn 7.000 tỷ đồng năm nay, nhà sản xuất và kinh doanh đá nhân tạo Vicostone lãi trước thuế cao kỷ lục, đạt 2.095 tỷ đồng.

Theo báo cáo kết quả kinh doanh ước tính mới công bố, Công ty CP Vicostone (VCS) cho biết trong quý cuối cùng năm nay, công ty đã ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế đạt lần lượt 12% và 2,5% so với cùng kỳ năm 2020.

Theo mức tăng trưởng này, doanh thu thuần Vicostone ghi nhận trong tháng 10-12 vào khoảng 1.855 tỷ, trong khi lợi nhuận trước thuế riêng quý IV đạt 553 tỷ đồng .

Dù kết quả kinh doanh quý IV chỉ tăng một chữ số so với cùng kỳ, nhưng nhờ mức tăng trưởng cao trong 3 quý đầu năm, doanh thu và lợi nhuận cả năm 2021 của nhà sản xuất đá nhân tạo này vẫn đạt mức kỷ lục.

Cụ thể, doanh thu thuần Vicostone ghi nhận trong năm nay vào khoảng 7.061 tỷ đồng , tăng 25% so với năm 2020 và vượt 4% so với kế hoạch đặt ra. Trong khi đó, lợi nhuận trước thuế công ty ghi nhận được là 2.095 tỷ, tăng gần 26% so với năm liền trước và cao hơn 9% so với kế hoạch.

Đây là mức doanh thu và lợi nhuận cao nhất mà nhà sản xuất đá nhân tạo này ghi nhận được trong một năm kinh doanh.

KẾT QUẢ KINH DOANH HÀNG NĂM CỦA VICOSTONE Nguồn: BCTC DN Nhãn 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Doanh thu thuần tỷ đồng 2064 2616 3211 4353 4522 5563 5660 7061 Lợi nhuận sau thuế

212 405 676 1122 1124 1410 1428 2095

Theo lãnh đạo Vicostone, kết quả kinh doanh kể trên được hỗ trợ từ doanh thu tại các thị trường trọng điểm tiếp tục tăng trưởng ổn định. Đặc biệt tại Canada, Vicostone ghi nhận doanh thu tăng 150% trong năm nay, cao nhất từ khi gia nhập thị trường này.

Bên cạnh đó, nhờ sự hỗ trợ tích cực từ Tập đoàn Phenikaa (công ty mẹ), Vicostone đã có thể tự chủ nguồn nguyên vật liệu chính (Cristobalite, Resin và nguồn Quartz trong nước). Từ đó giúp công ty chủ động trong sản xuất, giảm thiểu rủi ro phụ thuộc vào việc nhập khẩu nguyên liệu, rủi ro về biến động tỷ giá, tối ưu giá thành…

Mới đây, Vicostone đã chi hơn 320 tỷ đồng để tạm ứng cổ tức năm 2021 cho cổ đông bằng tiền mặt. Trong đó, tỷ lệ thực hiện là 20% mệnh giá cổ phiếu (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu VCS nhận 2.000 tỷ đồng tiền mặt).

Trên thị trường chứng khoán, sau giai đoạn tăng mạnh từ vùng 55.000 đồng/cổ phiếu hồi tháng 7/2020, lên đỉnh 131.000 đồng/cổ phiếu vào tháng 10 năm nay, cổ phiếu VCS đang ghi nhận xu hướng đi ngang và giảm trong 2 tháng gần nhất.

Tính đến cuối ngày 29/12, VCS phổ biến giao dịch quanh vùng 118.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn 10% so với mức đỉnh ghi nhận đầu tháng 10.

Tuy nhiên, so với đầu năm, thị giá cổ phiếu này vẫn tăng hơn 40%.