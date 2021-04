VIB ra mắt dòng thẻ tích hợp thẻ tín dụng và thanh toán

Ngân hàng Quốc Tế (VIB) ra mắt Online Plus 2in1 tích hợp cùng lúc thẻ tín dụng và thẻ thanh toán.

Người tiêu dùng có thể chi tiêu ngay với thẻ Online Plus 2in1 sau 30 phút đăng ký trực tuyến. Đây là dòng thẻ tích hợp tín dụng và thanh toán đầu tiên tại thị trường Đông Nam Á, đánh dấu bước đi tiên phong của ngân hàng Việt trên thị trường thẻ năng động và cạnh tranh trong khu vực.

Chia sẻ về dòng thẻ mới, bà Trần Thu Hương, Giám đốc khối ngân hàng bán lẻ VIB, cho biết: “VIB kiên định trong cam kết hướng tới lối sống không tiền mặt và thông minh hơn, đặc biệt là phát triển các dòng thẻ độc đáo, áp dụng công nghệ hiện đại không chỉ tại Việt Nam mà còn trong khu vực và trên thế giới. Ra mắt dòng thẻ tích hợp thẻ tín dụng và thẻ thanh toán đầu tiên tại Đông Nam Á là kết quả cho những nỗ lực và tâm huyết của chúng tôi và các đối tác, nhằm mang đến những trải nghiệm chi tiêu không tiền mặt hoàn toàn mới cho người Việt”.

Dòng thẻ Online Plus 2in1 tích hợp thẻ tín dụng và thanh toán.

Bà Winnie Wong, Giám đốc quốc gia của Mastercard tại Việt Nam, Campuchia và Lào, cho biết: “Việc ra mắt dòng thẻ Online Plus 2in1 của VIB là minh chứng cho thấy sự đồng hành của công ty thanh toán và ngân hàng có thể thúc đẩy hệ sinh thái thanh toán của Việt Nam, đồng thời mang đến những giải pháp, sản phẩm phong phú cho người tiêu dùng thế hệ mới”.

Nhờ ứng dụng dữ liệu lớn (big data) và trí tuệ nhân tạo (AI) trong chấm điểm tín dụng, số hoá quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ đăng ký, định danh điện tử (eKYC), từ đầu năm 2020, VIB triển khai mở thẻ tín dụng trong 30 phút và hoàn toàn trực tuyến.

Khách hàng đăng ký mở thẻ Online Plus 2in1 được trải nghiệm “3 không” - không đến quầy giao dịch, không chứng minh thu nhập và không chờ đợi để sử dụng thẻ. Người dùng đủ 18 tuổi có thể sở hữu thẻ Online Plus 2in1 mà không phải chứng minh thu nhập, không cần lịch sử tín dụng. Chỉ cần smartphone hoặc máy tính và với vài phút điền thông tin, khách hàng có ngay thẻ Online Plus 2in1 để sử dụng.

Với thẻ VIB Online Plus 2in1, khách hàng dùng được cả 2 thẻ tín dụng và thanh toán, cùng ưu đãi 43 triệu đồng cho các dịch vụ Grab. Thẻ có khả năng tự động lưu lại số thẻ trong ứng dụng Grab cài đặt trên điện thoại của người dùng, tự động kết nối ứng dụng để tích điểm cho các lượt tiêu dùng.

Nếu chưa đủ tiêu chuẩn mở thẻ tín dụng, người dùng có thể sử dụng tính năng thanh toán quốc tế như một thẻ thanh toán thông thường với ưu đãi 21,5 triệu đồng cho các dịch vụ Grab.

Đối với thẻ tín dụng, chủ thẻ được ưu đãi tích điểm gấp 20 lần so với giao dịch Grab thông thường, hoàn 100% phí thường niên, phí giao dịch lần đầu trên ứng dụng Grab; tặng dữ liệu chuyển vùng quốc tế, bảo hiểm điện thoại di động và bảo hiểm mua sắm thương mại điện tử. Bên cạnh đó, khách hàng luôn được hưởng ưu đãi trả góp 0% lãi suất và giảm đến 50% tại hàng trăm đối tác lớn thuộc các ngành ẩm thực, du lịch, khách sạn, chăm sóc sức khỏe…

Một số chương trình ưu đãi nổi bật dành riêng cho chủ thẻ tín dụng VIB gần đây có thể kể đến như hoàn tiền 100.000 đồng cho hóa đơn từ 1 triệu đồng tại chuỗi siêu thị Co.opmart và Co.opXtra; giảm đến 800.000 đồng tại Nguyễn Kim; giảm đến 500.000 đồng tại Tiki; giảm 20% tại The Coffee Bean; giảm đến 30% tại Six Senses Hotels Resorts, Ana Mandara Nha Trang, Mia Resort Nha Trang, Merperle Hòn Tằm...; giảm thêm 15% giá phòng tại website www.agoda.com/vib; giảm đến 15% khi mua sắm các thương hiệu Orlane, L'Occitane, Clarins, BVLGARI, Zago Furniture…; trả góp 0% lãi suất tại Shopee, Thế Giới Di Động, Điện Máy Xanh, VUS, Apax Leaders...

Với thẻ thanh toán, chủ thẻ được miễn phí phát hành thẻ, phí giao dịch thẻ năm đầu, phí giao dịch ngoại tệ ở nước ngoài năm đầu; tặng gói bảo hiểm toàn diện gồm bảo hiểm danh tính chủ thẻ, bảo hiểm mua sắm trực tuyến và bảo hiểm dịch vụ qua ATM.

Độc giả tham khảo thêm thông tin chi tiết các ưu đãi và điều khoản điều kiện của thẻ Online Plus 2in1 tại đây.