Vỉa hè, bờ kè ven biển Đà Nẵng tan hoang do bão

Công an, quân đội giúp dân gia cố nhà cửa trước giờ bão số 13 đổ bộ

Nhằm hạn chế thiệt hại do bão số 13 gây ra, Đà Nẵng huy động nhiều chiến sĩ công an, quân đội xuống vùng xung yếu giúp dân gia cố nhà cửa, đưa tàu thuyền đến nơi an toàn.