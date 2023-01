Vị vua cuối cùng của Hy Lạp qua đời

Cựu vương Constantine II, em họ Vua Charles III của Anh, qua đời “vì đột quỵ”. Truyền thông Hy Lạp đưa tin ông được đưa nhập viện ở Athens vào tuần trước do vấn đề hô hấp, Guardian đưa tin.

Ông lên ngôi ở tuổi 23 với tên hiệu Constantine II vào năm 1964. Sau khi giới quân sự Hy Lạp lên nắm quyền vào năm 1967, Vua Constantine II sống lưu vong.

Chế độ quân chủ Hy Lạp bị bãi bỏ vào năm 1973. Khi nền dân chủ được khôi phục một năm sau, gần 70% người Hy Lạp bỏ phiếu đồng ý bãi bỏ chế độ quân chủ trong cuộc trưng cầu dân ý.

Năm 2008, một cuộc thăm dò dư luận cho thấy chưa đến 12% người Hy Lạp ủng hộ việc quay lại chế độ quân chủ lập hiến.

Cựu vương Constantine II sinh ngày 2/6/1940 tại Athens. Cha mẹ ông là Công chúa Frederica của Hanover và Hoàng tử Paul, em trai Vua George II của Anh.

Chị gái của ông, Sophia, là vợ của cựu vương Juan Carlos I của Tây Ban Nha. Cựu vương Constantine II cũng là cháu trai của Hoàng thân Philip - người gốc Hy Lạp, cố Công tước xứ Edinburgh và phu quân của cố Nữ hoàng Elizabeth II của Anh.

Cho đến những ngày cuối đời, dù chấp nhận Hy Lạp hiện là một nước cộng hòa, Cựu vương Constantine II vẫn tiếp tục xưng mình là quân vương của Hy Lạp và các con của ông là hoàng tử và công chúa.

Ông Constantine trở về Hy Lạp một thời gian ngắn sau 14 năm lưu vong để chôn cất mẹ ông, Nữ hoàng Frederica, vào năm 1981. Ông trở lại Hy Lạp ít lâu sau đó và định cư tại đây.

