Vị trí trên cơ thể cần giữ ấm tuyệt đối cho trẻ

Phòng của bé nên giữ nhiệt độ bao nhiêu? 21-24 độ C

25-28 độ C

29-30 độ C Hiệp hội Giấc ngủ quốc gia Mỹ khuyến khích cha mẹ giữ cho phòng trẻ được thoáng mát. Trong phòng, nhiệt độ nên duy trì trong khoảng 25-28 độ C, thoáng nhưng tránh có gió lùa. Chúng ta có thể sử dụng điều hòa, lò sưởi, quạt sưởi, nhưng tuyệt đối không dùng bếp than vì khí CO2 có thể gây độc, ngạt cho bé và những người xung quanh.