Vị trí của nhà làm phim nữ tại Ấn Độ

'Shang-Chi' vượt doanh thu của 'Black Widow'

0 7

Trong tuần thứ tư trụ rạp, doanh thu nội địa của “Shang-Chi and the Legends of Ten Rings” đã vượt “Black Widow”. Phim trở thành tác phẩm ăn khách nhất năm 2021 tại Bắc Mỹ.