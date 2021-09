Vị thế độc tôn của Ngô Kinh

Ngô Kinh hiện là ngôi sao võ thuật được yêu mến bậc nhất tại xứ tỷ dân. Tầm ảnh hưởng của tài tử khó có thể thay thế trong tương lai gần.

Ngày 1/9, trang 163 đưa tin bộ phim Trường Luật Hồ (The Battle at Lake Changjin) do 3 đạo diễn lừng danh là Lâm Siêu Hiền, Từ Khắc và Trần Khải Ca hợp sức chỉ đạo sẽ chính thức phát hành vào ngày 30/9.

Dự án được đầu tư lớn nhất lịch sử điện ảnh Hoa ngữ với tổng kinh phí hơn 200 triệu USD hứa hẹn làm "bùng nổ" phòng vé Trung Quốc, theo đánh giá của Variety. Lúc này, sự chú ý của dư luận đổ dồn về Ngô Kinh - nhân vật giữ vai trò chủ chốt trong "bom tấn".

Khó có ai thay thế được tầm ảnh hưởng hiện tại của Ngô Kinh trong làng giải trí Hoa ngữ.

Năm 2019, Ngô Kinh chễm chệ đứng ở vị trí thứ nhất trong danh sách 100 ngôi sao quyền lực của làng giải trí Hoa ngữ do Forbes công bố. Đến 2020, dư luận Trung Quốc nói về sự vắng bóng của tài tử sinh năm 1974 trong danh sách. Sohu cho hay việc nhiều dự án nghệ thuật chất lượng anh tham gia phải tạm hoãn ra mắt do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

"Một năm vắng bóng không đủ sức 'đe dọa' đến tầm ảnh hưởng của Ngô Kinh trong làng giải trí Hoa ngữ. Vị trí độc tôn vẫn thuộc về cái tên từng làm nên nhiều kỳ tích của điện ảnh xứ tỷ dân, chứ không phải ai khác", CNN viết.

Nắm giữ vị thế độc tôn

Giai đoạn 2017-2019, dư luận Trung Quốc chứng kiến cú lội ngược dòng ngoạn mục của Ngô Kinh sau thành công của Chiến lang 2 và Lưu lạc địa cầu.

Với 877 triệu USD , Chiến lang 2 do anh viết kịch bản, sản xuất, đạo diễn và đóng chính làm nên lịch sử tại phòng vé Trung Quốc. Các nghệ sĩ lớn Trung Quốc gọi Chiến lang 2 là "nguồn nước mát lành" của điện ảnh Trung Hoa.

Lưu lạc địa cầu viết tiếp chuỗi thành tích của Ngô Kinh khi gặt hái hơn 700 triệu USD doanh thu phòng vé. Phim được nhiều nhà phê bình phương Tây khen ngợi, dư luận ngợi ca Lưu lạc địa cầu "mở ra cánh cửa cho dòng phim khoa học viễn tưởng Trung Quốc".

Thành công của Chiến lang 2 và Lưu lạc địa cầu đưa sự nghiệp Ngô Kinh lên đỉnh cao.

Từ cái bóng mờ nhạt trong làng giải trí Hoa ngữ, Ngô Kinh trở thành tài năng hiếm có mang lại danh tiếng cho điện ảnh Trung Quốc. Toutiao bình luận vị thế của Ngô Kinh ở showbiz Trung Quốc hiện vượt qua tất cả các đàn anh tầm cỡ như Lý Liên Kiệt, Thành Long và Chân Tử Đan.

Lúc này, tài tử thực lực là cái tên được giới làm phim trong nước săn đón. Quản Hổ, Quách Phàm và Lộ Dương chọn Ngô Kinh vào vai nam chính trong Sacrifice, Lâm Siêu Hiền, Từ Khắc và Trần Khải Ca giao cho anh vị trí chủ chốt trong The Battle at Lake Changjin. Ngoài ra, nhiều công ty điện ảnh tại Hollywood cũng đánh tiếng muốn hợp tác cùng ngôi sao sinh năm 1974.

"Ngô Kinh làm được những điều mà thậm chí thế hệ đàn anh chưa làm được. Tài tử đột phá với thể loại hành động chiến tranh hiện đại, góp công lớn trong việc đưa dòng phim khoa học viễn tưởng của Trung Quốc vươn tầm thế giới. Những thành tích, kỷ lục là bệ phóng giúp nam diễn viên chiếm giữ vị trí độc tôn, trở thành ông vua không ngai của làng giải trí Hoa ngữ", China Daily nhận định.

Ngô Kinh hiện được xưng tụng là "thần bài" của showbiz Trung Quốc khi đầu tư phim nào ăn phim đó.

Tầm ảnh hưởng khó thay thế

Những ngày vừa qua, showbiz Hoa ngữ rúng động với scandal đời tư của hàng loạt nghệ sĩ trẻ, gây tác động xấu đến xã hội như Trịnh Sảng, Ngô Diệc Phàm, Hoắc Tôn, Trương Triết Hạn.

Giới chức Trung Quốc vừa tiến hành cuộc thanh trừng làng giải trí. Tổng cục Phát thanh, Điện ảnh và Truyền hình Trung Quốc (NRTA) cho biết sẽ kiên quyết tẩy chay nghệ sĩ vướng scandal .

NRTA cũng ra thông báo về việc tăng cường quản lý giới giải trí. Trong đó, có một mục ghi rõ kiên quyết bài trừ việc nam nghệ sĩ xây dựng hình tượng nữ tính. Dư luận Trung Quốc cho rằng quyết định trên là kết quả của việc ngày càng có nhiều sao nam Hoa ngữ theo đuổi hình tượng phi giới tính (unisex), thậm chí đến mức nữ tính hóa quá đà.

"Trong bối cảnh này, tên tuổi và vị thế của Ngô Kinh càng được củng cố", CNN khẳng định.

Ngô Kinh hiện tại gắn liền với hình ảnh ngôi sao võ thuật rắn rỏi, nam tính.

Theo Sohu, Ngô Kinh hiện tại gắn liền với hình ảnh ngôi sao võ thuật rắn rỏi, nam tính. Anh cắt tóc ngắn, ngoại hình phong trần, cơ bắp cuồn cuộn.

Từ Jack (Chí Kiệt) trong Sát phá lang, Lãnh Phong trong Chiến lang, Lưu Bồi Cường trong Lưu lạc địa cầu cho đến Phương Ngũ Châu của Nhà leo núi, tạo hình Ngô Kinh tương thích với khuôn mẫu nam tính tồn tại hàng nghìn năm trong văn hoá truyền thống Trung Quốc.

"Khi hình tượng nữ tính, unisex bị cho là làm ảnh hưởng tới sự phát triển của thế hệ trẻ, hình tượng nam tính vốn có của các nghệ sĩ gạo cội, đơn cử như Ngô Kinh là điểm sáng", Sohu viết.

Hơn hai thập kỷ lăn lộn trong nghề, Ngô Kinh nổi tiếng là ngôi sao nói "không" với ồn ào đời tư. Nếu những ngôi sao võ thuật khác như Hồng Kim Bảo, Lý Liên Kiệt, Thành Long hay Chân Tử Đan vướng không ít bê bối tình ái, giấy mực báo chí chỉ có cơ hội xoay quanh cuộc hôn nhân bình dị của Ngô Kinh và MC Tạ Nam.

Trong showbiz xứ Trung, Ngô Kinh còn được biết đến là "người hùng thầm lặng". Năm 2008, ngôi sao 47 tuổi đến cứu trợ người dân chịu thiệt hại sau trận động đất Tứ Xuyên. Sau này, khi Ngô Kinh có được vị thế thực sự trong giới giải trí, khán giả mới biết đến nghĩa cử của tài tử họ Ngô qua một vài hình ảnh được lan truyền trên mạng xã hội.

"Ngô Kinh hiện là ngôi sao võ thuật được khán giả mọi lứa tuổi yêu mến bậc nhất tại đất nước tỷ dân. Tầm ảnh hưởng của nam diễn viên khó có thể thay thế trong tương lai gần. Tới đây, công chúng sẽ còn chứng kiến sự góp mặt của anh trong nhiều dự án lớn, thậm chí không chỉ bó hẹp ở phạm vi Trung Quốc", Dư Vũ Nhiên của 163 nhận định.