Vì sao vũ trụ siêu anh hùng Marvel chọn Ma Dong Seok, Park Seo Joon?

Sau Lee Byung Hun, Choi Min Sik và Song Kang Ho, Ma Dong Seok và Park Seo Joon là những tài tử Hàn Quốc tiếp theo lọt vào mắt xanh của các nhà làm phim Hollywood.

Trung tuần tháng 6, tờ Star News của Hàn Quốc đưa tin Park Seo Joon có thể xuất hiện trong The Marvels. Đây là hậu truyện của bom tấn Captain Marvel (2019). Park Seo Joon là tài tử Hàn Quốc thứ hai, sau Ma Dong Seok, được Disney chiêu mộ vào vũ trụ siêu anh hùng Marvel trên màn ảnh rộng.

Ma Dong Seok - anh hùng cơ bắp của màn ảnh Hàn

Bắt đầu sự nghiệp điện ảnh từ năm 2005, tới nay Ma Dong Seok đã trở thành gương mặt “bảo chứng phòng vé” của điện ảnh Hàn. 4/10 phim điện ảnh Hàn Quốc ăn khách nhất giai đoạn 2004-2019 (do Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc công bố) là tác phẩm có tên Ma Dong Seok.

Các tác phẩm này gồm Along with the Gods: The Two Worlds (2017), Veteran (2015), Along with the Gods: The Last 49 Days (2018) và Train to Busan (2016).

Ma Dong Seok sở hữu gia tài diễn xuất đáng nể. Anh từng vào vai nhiều kiểu nhân vật ở các thể loại phim đa dạng. Ảnh: IMDb.

Trong đó, phim bom tấn lấy đề tài xác sống Train to Busan là tác phẩm giúp cái tên Don Lee/Ma Dong Seok được khán giả Âu Mỹ biết đến. Trong Train to Busan, Ma Dong Seok thủ vai Sang Hwa. Dù chỉ được xếp ở hàng thứ chính, Sang Hwa vẫn tỏa sáng như một người anh hùng.

Vai diễn cho Ma Dong Seok cơ hội phô diễn sức mạnh hình thể lẫn khả năng diễn xuất tâm lý đa dạng. Đầu phim, anh là một người đàn ông hiền hòa, sẵn sàng "đội vợ lên đầu". Nhưng khi nguy hiểm ập đến, người đàn ông lập tức cho thấy khía cạnh cứng rắn, không chỉ bảo vệ vợ mà còn sẵn sàng che chở cả những người yếu thế xung quanh mình.

Trên màn ảnh, Ma Dong Seok nổi bật vì vẻ nam tính theo tiêu chuẩn ngôi sao hành động cơ bắp Hollywood thập niên 1980-1990. Trong đời thực, anh “ghi điểm” với khán giả nhờ đời tư trong sạch và lối sống lành mạnh. Ma Dong Seok nằm trong nhóm nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng hàng đầu giới giải trí Hàn Quốc.

Tháng 7/2019, Ma Dong Seok chính thức gia nhập Vũ trụ Điện ảnh Marvel. Anh thủ vai một Eternal - chủng loài vũ trụ quyền năng đã sống ẩn thân trên Trái Đất hàng nghìn năm - trong bộ phim Eternals của nữ đạo diễn Chlóe Zhao.

Nhân vật do Ma Dong Seok thủ vai là Gilgamesh. Theo Marvel Fandom, nhân vật Gilgamesh trong truyện tranh là Eternal hùng mạnh, sở hữu thể hình cường tráng, thể lực phi phàm… Anh có thể điều khiển năng lượng vũ trụ, bay lượn, tự chữa lành và bất tử.

Ma Dong Seok và dàn diễn viên trong tạo hình các Eternal ở trailer phim. Ảnh: Marvel Studios.

Ma Dong Seok hợp vai Gilgamesh nhờ hình thể vạm vỡ và kinh nghiệm diễn xuất ở thể loại phim hành động. Bên cạnh đó, việc sinh ra và lớn lên tại Mỹ, lại từng làm huấn luyện riêng cho nhiều ngôi sao MMA cũng mang lại cho ngôi sao cơ bắp lợi thế về ngôn ngữ cũng như sự thích nghi nhanh chóng với guồng máy làm việc của Hollywood.

Tiếp đến, việc Marvel Studios hướng tới sự đa dạng sắc tộc khi xây dựng đội hình Eternals trên màn ảnh rộng cũng tạo cơ hội cho diễn viên thuộc các cộng đồng thiểu số tại Hollywood tỏa sáng.

Park Seo Joon - ẩn số bất ngờ

Park Seo Joon là gương mặt sinh ra, lớn lên và khởi ngiệp tại Hàn Quốc. Tên tuổi anh tại thị trường Âu Mỹ gắn liền với thành công của hai tác phẩm: Phim truyền hình Itaewon Class lên sóng dịch vụ xem video trực tuyến Netflix hồi đầu 2020 và Parasite (2019) - tác phẩm điện ảnh Hàn Quốc từng đoạt tượng vàng Oscar cho Phim truyện xuất sắc.

Trong Parasite, Park Seo Joon chỉ xuất hiện trong vai khách mời. Anh vào vai Min Hyuk, người bạn giàu có của cậu con cả nhà họ Kim (Choi Woo Sik). Trước khi đi du học, Min Huyk tới gặp Ki Woo, đề nghị cậu bạn thay mình tới gia sư cho con gái một gia đình tài phiệt.

Vai nam chính của Itaewon Class giúp Park Seo Joon được khán giả quốc tế biết đến rộng rãi. Ảnh: Jtbc.

Với Itaewon Class, anh thủ vai chính Park Sae Ro Yi, một chàng trai khởi nghiệp bằng nghề kinh doanh quán rượu sau khi ra tù. Trong quá khứ, Ro Yi từng bị tù oan. Cha anh bỏ mạng trong một vụ tai nạn mà kẻ thủ ác nhờ thế lực gia đình đã ung dung thoát tội. Quán rượu vừa là kế sinh nhai, vừa là tham vọng trả thù của Ro Yi nhắm vào những kẻ từng khiến mình vào tù ra tội.

So với Ma Dong Seok, Park Seo Joon không chỉ trẻ hơn về tuổi đời, tuổi nghề mà còn thiếu vắng kinh nghiệm diễn xuất ở dòng phim hành động, giật gân. Thế mạnh của tài tử sinh năm 1988 là những vai diễn tâm lý, tình cảm trên sóng truyền hình.

Năm 2019, Park Seo Joon thủ vai Young Hoo trong bộ phim hành động, giật gân The Divine Fury. Young Hoo là một võ sĩ quyền Anh với dòng máu mang sức mạnh thanh tẩy tà ma. Kỹ năng chiến đấu điêu luyện kết hợp với món vũ khí trời cho lợi hại biến Young Hoo thành một dạng siêu anh hùng trên màn ảnh.

Hình ảnh từ buổi đọc kịch bản Concrete Utopia - phim điện ảnh Park Seo Joon đang thực hiện. Ảnh: Naver.

Nhiều giả thiết đã được đặt ra xoay quanh việc Park Seo Joon hợp đóng vai gì trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel. Trang ScreenRant dự đoán tài tử người Hàn có thể vào vai Noh-Varr, hay còn có tên khác là Marvel Boy.

Giống như Carol Danvers/Captain Marvel, Noh-Varr là một siêu chiến binh dưới trướng đế chế Kree. Trong truyện tranh, phi thuyền chở Noh-Varr cùng gia đình đã bị tấn công và rơi xuống Trái Đất, khiến cha mẹ và bạn gái anh thiệt mạng. Noh-Varr từng hoạt động trong đội Young Avengers với bí danh Marvel Boy.

Nếu không trở thành siêu anh hùng, Park Seo Joon cũng có thể vào vai một thành viên của S.W.O.R.D., tổ chức tình báo Trái Đất nắm giữ vai trò quan trọng trong cốt truyện The Marvels.

Cho tới khi có thêm thông tin từ Marvel Studios, vai trò của Park Seo Joon trong tương lai MCU vẫn là ẩn số. Tuy nhiên, sự xuất hiện của anh chắc chắn sẽ giúp The Marvels nhận được nhiều sự quan tâm, chú ý của khán giả Hàn Quốc.