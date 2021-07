Vì sao VKS thay đổi khung hình phạt đối với vợ Đường 'Nhuệ'?

Cơ quan tố tụng xác định Nguyễn Thị Dương cưỡng đoạt số tiền hơn 100 triệu đồng, VKS quyết định thay đổi tình tiết định khung, truy tố bị can ở khung hình phạt 3-10 năm tù.

VKSND tỉnh Thái Bình vừa hoàn tất cáo trạng, truy tố Nguyễn Xuân Đường (Đường "Nhuệ", 50 tuổi, ở Thái Bình) cùng 6 đồng phạm về tội Cưỡng đoạt tài sản theo Điều 170 Bộ luật Hình sự 2015.

So với bản kết luận điều tra được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình công bố, một chi tiết đáng chú ý trong cáo trạng là việc Nguyễn Thị Dương (41 tuổi, vợ Đường) được thay đổi tình tiết định tội. VKS truy tố bị can theo điểm d, Khoản 2, Điều 170 Bộ luật Hình sự 2015 với khung hình phạt 3-10 năm tù thay vì khung 12-20 năm tù theo Khoản 4, Điều 170 luật này.

Thu 500.000 đồng mỗi ca hỏa táng

Theo cáo trạng, cuối tháng 3/2016, Công ty Hoàng Long (đơn vị quản lý Đài hóa thân hoàn vũ Thanh Bình tại tỉnh Nam Định) ký hợp đồng với Công ty Thành Phát (có trụ sở tại Thái Bình). Công ty Thành Phát có trách nhiệm nhận thông tin ca hỏa táng trên địa bàn tỉnh để báo cho Đài hóa thân Thanh Bình.

Cuối năm 2017, anh Bùi Văn Minh (46 tuổi, ở thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình) muốn mở dịch vụ hỏa táng nên nhờ Đường hỗ trợ. Sau đó, 2 người cùng sang gặp ông Trần Ngọc Giao (Chủ tịch Công ty Hoàng Long) để đặt vấn đề.

Tại buổi gặp mặt, ông Giao nhờ Đường kết hợp với Công ty Thành Phát quản lý, giữ ổn định dịch vụ hỏa táng tại Thái Bình. Từ đó, Đường nảy sinh ý định buộc các đơn vị kinh doanh dịch vụ tang lễ trên địa bàn tỉnh phải nộp 500.000 đồng cho mỗi ca hỏa táng.

Với mỗi ca hỏa táng, Đường "Nhuệ" thu số tiền 500.000 đồng. Ảnh: H.L.

Theo cáo trạng, Đường "Nhuệ" cùng đồng phạm đã thực hiện nhiều thủ đoạn để ép Công ty Hoàng Long giảm giá dịch vụ hỏa táng và Công ty Thành Phát bỏ văn phòng đại diện tại Thái Bình để đứng ra bảo kê dịch vụ hỏa táng.

Sau khi giành được thế độc quyền của Công ty Thành Phát, Đường tự xưng là Chủ tịch Hiệp hội tang lễ Thái Bình để đứng ra thu tiền vào mùng 5 và 20 âm lịch hàng tháng. Những cá nhân, đơn vị phản đối hoặc đưa dịch vụ hỏa táng từ tỉnh ngoài vào Thái Bình hoạt động sẽ bị Đường cùng đàn em đe dọa, thậm chí chặn xe và hành hung.

Vợ Đường "Nhuệ" nhận hơn 100 triệu đồng

Trong đường dây này, Đường "Nhuệ" được xác định là chủ mưu. Ninh Đức Lợi, Phạm Văn Úy và Nguyễn Khắc Nin có nhiệm vụ thu tiền hỏa táng còn Bùi Mạnh Tiến (Tiến "Trắng", 26 tuổi, con nuôi Đường) là người giải quyết những tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh giữa các đơn vị trong hiệp hội.

Lợi giúp thu về hơn 1,9 tỷ đồng trong khi Nin và Tiến giúp thu về gần 2,5 tỷ đồng . Do đó, 3 bị can này bị truy tố theo khung hình phạt tương tự Đường "Nhuệ" là 12-20 năm tù.

Quách Việt Cường là người vào sau, thay thế Ninh Đức Lợi thu về 288,5 triệu đồng. Do đó, Cường bị đề nghị truy tố theo tình tiết định khung tại điểm a, Khoản 3, Điều 170 Bộ luật Hình sự 2015 với hình phạt 7-15 năm tù.

Với trường hợp của Nguyễn Thị Dương, VKSND tỉnh Thái Bình xác định Dương giúp Đường ký các bản hợp đồng nguyên tắc và quy chế hoạt động với tư cách Giám đốc Công ty Đường Dương, trực tiếp nhận từ Đỗ Văn Nhật (dịch vụ tang lễ Tâm Đức) 43 triệu đồng, nhận qua Phạm Văn Úy 64,5 triệu đồng rồi đưa cho Đường.

Tổng số tiền bị can trực tiếp nhận là 107,5 triệu đồng. Do đó, VKS chỉ truy tố Dương theo điểm d, Khoản 2, Điều 170 Bộ luật Hình sự 2015 với mức án tối đa 10 năm tù.

Đường "Nhuệ" bị truy tố với khung hình phạt 12-20 năm tù, còn Dương được thay đổi tình tiết định tội, truy tố theo khung hình phạt 3-10 năm tù. Ảnh: Duong Nhue.

Quá trình điều tra, Đường khai đã sử dụng toàn bộ số tiền gần 2,5 tỷ đồng vào mục đích cá nhân. Đến nay, các bị can cũng chưa thực hiện việc bồi thường trách nhiệm dân sự.

Ngày 10/6, VKSND tỉnh Thái Bình đã ban hành lệnh kê biên số 01, kê biên quyền sử dụng đất của vợ chồng Nguyễn Xuân Đường và Nguyễn Thị Dương đối với 9 thửa đất thuộc tờ bản đồ số 5, địa chỉ tại thôn Duyên Trường, xã Tây Đô, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình.

Bất động sản này được dùng làm tài sản để đảm bảo bồi thường dân sự cho số tiền gần 2,5 tỷ đồng mà vợ chồng Đường “Nhuệ” và đàn em đã chiếm đoạt trong vụ án này.