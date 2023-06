Vì sao Vision Pro cần con chip mạnh hơn phần lớn máy tính

Apple Vision Pro sẽ là tương lai của những chiếc máy tính, với khả năng tăng tốc mọi tác vụ thông thường mà không chỉ đơn thuần là nâng cấp phần cứng.

Con chip M2 trên Vision Pro đã chứng minh hiệu năng trên các mẫu Mac từ năm 2022. Ảnh: Tuấn Lê.

Vision Pro là kính thực tế hỗn hợp (XR), kết hợp yếu tố thực tế ảo (VR) và thực tế tăng cường (AR). Thay vì dùng các thuật ngữ trên, Apple gọi đây là “thiết bị điện tử cá nhân tiên tiến nhất từ trước đến nay”. Đi cùng với đó là mức giá rất cao, lên tới 3.500 USD .

Nhiều người dùng đã nhanh chóng “cộp mác” Vision Pro là một chiếc kính đắt đỏ. Tuy nhiên, tác giả Chris Smith của BGR đánh giá đây sẽ là đại diện tiêu biểu cho một tương lai thú vị của máy tính.

Ưu điểm chính của Vision Pro là điều mà mọi người có thể không nhận ra ngay lập tức. Chris Smith khẳng định chiếc kính của Apple sẽ có tốc độ xử lý nhanh hơn cả máy tính thông thường hoặc iPhone. Đặc biệt, tốc độ vượt trội của Vision Pro không chỉ đơn thuần là về bộ xử lý của nó.

Mẫu kính Vision Pro được dự đoán sẽ là thiết bị nhanh nhất từ trước nay của Apple. Ảnh: Engadget.

Phần cứng không phải tất cả

Apple Vision Pro được trang bị “chip kép” bao gồm M2 và một con chip hoàn toàn mới có tên R1. Con chip này được sử dụng để xử lý đầu vào từ máy ảnh, cảm biến và micrô cũng như truyền hình ảnh đến màn hình.

Sản phẩm còn sở hữu hệ thống cảm biến, 2 camera ở xung quanh và công nghệ theo dõi mắt giúp người dùng điều khiển ứng dụng hoàn toàn bằng mắt và ngón tay.

Vision Pro sẽ vượt trội hơn bất kỳ chiếc iPhone nào nhờ con chip M2 đó. Tuy nhiên, nên nhớ rằng Apple còn nhiều chip máy tính mạnh hơn, gồm M2 Pro, M2 Max và M2 Ultra.

“Chip kép” bao gồm M2 và một con chip hoàn toàn mới có tên R1 trên Apple Vision Pro. Ảnh: Apple.

Điều đó nói lên một điều rằng các thông số kỹ thuật khi đứng một mình không nói lên toàn bộ câu chuyện. Thế giới công nghệ đã đạt đến điểm mà các bản nâng cấp hàng năm không thể mang lại tốc độ rõ rệt.

Chip M2 nhanh hơn M1, nhưng hầu hết người dùng phổ thông sẽ không nhận ra điều đó. Tương tự, iPhone 14 Pro sở hữu sức mạnh phần cứng hơn iPhone 13 Pro và iPhone 14. Tuy nhiên, hầu hết người tiêu dùng khó lòng phân biệt được sự chênh lệch khi sử dụng chúng.

Thay vì đề cập đến phần cứng, Chris Smith cho rằng việc sử dụng Vision Pro trong công việc sẽ là minh chứng rõ rệt cho hiệu suất của thiết bị này.

Với các thiết bị mới, Apple không chỉ nâng cấp CPU và GPU mà cả RAM và dung lượng lưu trữ cũng nhanh hơn. Ngoài ra, các tiêu chuẩn kết nối cũng được cải thiện, cho dù đó là mạng di động, Wi-Fi hay Bluetooth.

Tất cả những điều này nhằm tiết kiệm từng mili giây khỏi các tác vụ thông thường và làm cho mọi thứ trở nên nhanh hơn. Thông thường, trên máy tính, người dùng sẽ cần chuột và bàn phím để hoàn thành công việc.

Với iPhone và iPad, mọi thao tác phần nào được cải thiện vì người dùng chỉ cần chạm ngón tay vào màn hình. Ngoài ra, trợ lý giọng nói có thể hữu ích hơn trên thiết bị di động.

Tuy nhiên, tất cả đều không thể so bì với Vision Pro. Với hệ điều hành visionOS, người dùng có thể tự do di chuyển màn hình ứng dụng ở mọi khoảng cách, thu nhỏ phóng to tùy thích, sắp xếp, đặt chúng cạnh nhau hay xếp chồng. Duyệt web, trả lời email, trò chuyện sẽ đều được thực hiện trên không gian xung quanh.

Sử dụng Vision Pro khi đi lại trong phòng. Ảnh: Apple.

Nói theo cách đơn giản hơn, người dùng chiếc kính của Apple có thể biến suy nghĩ của mình thành hành động nhanh hơn bất kỳ tiện ích nào khác. Người dùng biết mình muốn gì và chỉ cần dùng đôi mắt nhìn về hướng tác vụ cần làm.

Đó là còn chưa kể đến khả năng Apple tích hợp AI trên Vision Pro sẽ còn giúp thiết bị có tốc độ xử lý nhanh hơn nữa. Khi đó, người dùng có thể ghép đôi mắt của mình với các khẩu lệnh và kết quả sẽ có ngay lập tức.

Càng dùng càng nhanh

Tác giả Chris Smith lấy ví dụ về việc sử dụng ChatGPT để mua giày chạy bộ mới. Theo đó, ông ra yêu cầu với AI và hướng dẫn chatbot hiển thị kết quả bằng cách liệt kê toàn bộ nhu cầu cụ thể. Mọi thứ đều cực kỳ nhanh so với việc tìm kiếm thủ công bằng Google.

Tuy nhiên, người dùng vẫn phải nhấp vào liên kết và xem video. Trong khi đó, quá trình tương tự trên Vision Pro có thể còn nhanh hơn. AI sẽ lắng nghe câu hỏi, đưa ra câu trả lời và hiển thị những đôi giày ngay trước mặt người dùng thông qua không gian ảo.

Nếu thấy sản phẩm ưng ý, người dùng có thể kết hợp với cử chỉ tay để phát video giới thiệu sản phẩm, hoặc phóng to đôi giày để kiểm tra kỹ lưỡng hơn.

Trải nghiệm này vẫn chưa được Apple giới thiệu, nhưng đây sẽ là một ví dụ cụ thể về cách mà Táo khuyết có thể thuyết phục người dùng mua Vision Pro bằng sự tiện lợi trong cuộc sống hàng ngày.

Kính Vision Pro được Apple niêm yết ở mức 3.499 USD . Tuy nhiên, Apple cho biết thiết bị sẽ chỉ được bán ra vào đầu năm 2024, ngoài ra chúng chỉ khả dụng ở các Apple Store tại Mỹ.

Người dùng có thể sắp xếp cửa sổ ứng dụng và màn hình tùy thích. Ảnh: Apple.

Gần một thập kỷ sau khi Google Glass bị chế giễu không ngừng trên mạng, Vision Pro của Apple ra mắt tại WWDC 2023 đã dấy lên một loạt câu hỏi tương tự, chẳng hạn như tại sao thiết bị này lại cần thiết với người dùng.

Với sự hỗ trợ của công nghệ AI đang ngày càng phổ biến hơn, chiếc kính Vision Pro có thể sẽ là đáp án hoàn hảo cho tương lai của điện toán thế giới.