Vì sao Vinhomes Ocean Park thu hút các gia đình trẻ?

Giữa cuộc sống thành thị chật chội, các gia đình ưu tiên tìm kiếm không gian sống xanh trong lành, văn minh để con trẻ được thỏa sức vui chơi, khám phá mỗi ngày.

Sở hữu nhà ở vị trí đắc địa giữa phố lớn, gia đình anh Đình Dũng (32 tuổi, phố Hàng Ngang, Hà Nội) vẫn mong muốn tìm kiếm không gian sống rộng rãi hơn cho gia đình. Anh chia sẻ: “Con cái đang tuổi khám phá, tìm hiểu cuộc sống xung quanh nhưng môi trường xung quanh lại thiếu không gian. Ngoài giờ lên lớp, hầu hết thời gian cháu chỉ ở trong phòng chơi điện tử vì không còn chỗ nào để chơi”.

Tìm không gian sống phù hợp con trẻ

Gia đình anh Dũng không phải trường hợp duy nhất tìm kiếm không gian ở thoáng đãng, nhiều tiện ích để con vui chơi. Chị Minh Hoa (29 tuổi, Hà Nội) cũng muốn sở hữu căn nhà rộng rãi và an ninh cao cho con phát triển. Nhìn chung, một không gian sống chất lượng với nhiều mảng xanh, đi kèm các tiện ích hiện đại cùng an ninh đảm bảo là điều nhiều gia đình trẻ hướng tới khi tìm nơi an cư.

Tọa lạc tại phân khu Sapphire 2 đại đô thị Vinhomes Ocean Park, khu căn hộ dịch vụ Vinhomes Serviced Residences là điểm đến thu hút những gia đình trẻ muốn tìm kiếm không gian sống khoáng đạt, tiện nghi như vợ chồng chị Hoa.

Hệ thống tiện ích cao cấp, mang đến những trải nghiệm sống đặc quyền như cư dân cho khách thuê.

Đối với những gia đình có trẻ nhỏ, đây là không gian sống tốt với đa dạng tiện ích, giúp các “cư dân nhí” thỏa sức sáng tạo, khám phá cuộc sống. Đặc biệt, hệ thống an ninh đa lớp được tích hợp toàn khu đô thị giúp cha mẹ yên tâm để con tự do vui chơi trong khu vực.

“Từ ngày chuyển đến khu căn hộ dịch vụ tại Vinhomes Ocean Park, vợ chồng tôi an tâm hơn vì không phải kiểm tra thường xuyên xem con đang làm gì, ở đâu, với ai”, chị Hoa tâm sự.

Tại Vinhomes Ocean Park, trẻ em không chỉ có không gian vui chơi an toàn, mà còn được lớn lên trong một môi trường văn minh. Với việc sở hữu 27 điểm trường từ mầm non đến đại học, khu đô thị mang đến cho trẻ nhỏ cơ hội học tập trong môi trường giáo dục tiên tiến, chất lượng quốc tế.

Dân trí cao, đa tiện ích

Bên cạnh không gian phù hợp con trẻ, đại đô thị Vinhomes Ocean Park còn quy tụ đông đảo cộng đồng cư dân quốc tế, nhân viên văn phòng, sinh viên Đại học VinUni… Vị trí thuận tiện giúp trẻ nhỏ có môi trường giao lưu, học hỏi với cư dân thành đạt. Các con có thể dần hình thành kỹ năng sống tốt, hướng tới trở thành công dân toàn cầu.

Không gian sống lí tưởng cho các gia đình trẻ.

Bên cạnh đó, sự vận hành chuyên nghiệp trong dịch vụ chăm sóc khách hàng tại Vinhomes Ocean Park cũng được các gia đình trẻ đánh giá cao. Không chỉ tiếp nhận, làm thủ tục hồ sơ cho khách thuê, bộ phận CSKH thông thạo tiếng Anh của Vinhomes sẵn sàng hỗ trợ khách xử lý các vấn đề phát sinh. Ngoài ra, dịch vụ dọn phòng theo yêu cầu còn giúp khách thuê dù bận rộn vẫn giữ nhà cửa sạch sẽ, tiện nghi. Đây cũng là điểm đặc biệt của dòng căn hộ dịch vụ Vinhomes Serviced Residences trên thị trường.

Hiện Vinhomes vừa cho ra mắt trang thuê nhà trực tuyến stay.vinhomes.vn, cho phép khách thuê dễ dàng tìm kiếm căn hộ cho thuê ưng ý với thao tác đơn giản. Với ưu điểm nhanh chóng, thuận tiện và giá cả minh bạch, trang thương mại điện tử stay.vinhomes.vn tạo nên làn gió mới trên thị trường căn hộ dịch vụ, mang đến giải pháp mua nhà hiện đại thời 4.0 cho cộng đồng khách thuê.