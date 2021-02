Vì sao Uông Phong mờ nhạt ở showbiz?

Tên tuổi của Uông Phong gắn liền với loạt bê bối trong showbiz. Khán giả xem nam ca sĩ là khắc tinh của ngành giải trí Trung Quốc.

Những ngày giữa tháng 1, giới giải trí Hoa ngữ hứng chịu một cơn cuồng phong scandal đến từ các ngôi sao nổi tiếng. Đó là Hoa Thần Vũ - Trương Bích Thần công bố có con chung; Trần Tường - Mao Hiểu Đồng trở mặt đấu tố tình ái, đặc biệt là lùm xùm đời tư rúng động nhờ người mang thai hộ, rồi bỏ rơi con của Trịnh Sảng.

Không dính dáng vào bất kỳ sự vụ thị phi nào, nhưng cái tên Uông Phong vẫn bị công chúng réo gọi. Nhiều năm qua, nam ca sĩ bị xem là "hung vận", "sao chổi", "ôn thần" của showbiz Hoa ngữ.

Ngôi sao nhạc rock kỳ cựu

Uông Phong sinh năm 1971 tại Bắc Kinh. Anh là nhà sản xuất, nhạc sĩ và ca sĩ có tầm ảnh hưởng lớn trong làng nhạc rock đương đại Trung Quốc.

Ngay từ bé, nam nghệ sĩ đã được bồi dưỡng năng khiếu trong môi trường âm nhạc. Thời tiểu học, Uông Phong được gia đình cho học đàn violin. 11 tuổi, anh thi đỗ vào trường Nhạc viện Trung ương và bắt đầu theo đuổi con đường nghệ thuật chính quy.

Uông Phong là rocker kỳ cựu trong làng nhạc Hoa ngữ. Ảnh: Baidu.

Theo học hệ chuyên ngành nhạc cụ cổ điển - vĩ cầm, nhưng Uông Phong lại có hứng thú với thể loại âm nhạc điện tử, mạnh mẽ và phóng khoáng: rock.

Những năm đại học, sao nam chập chững sáng tác và thành lập một ban nhạc chuyên hát rock để thỏa niềm đam mê. Sau khi tốt nghiệp, Uông Phong nghe theo ý muốn của gia đình, gia nhập đoàn Ballet Trung ương, giữ vị trí phó nhạc công violin.

Không muốn bản thân bị trói buộc, gò bó trong nền âm nhạc cổ điển, Uông Phong từ chức. Năm 1994, anh cùng những người bạn có chung chí hướng ở nhạc viện thành lập ban nhạc rock Số 43 phố Bao Gia. Uông Phong đảm nhiệm vai trò hát chính. Năm 1997, nhóm phát hành album đầu tiên, được công chúng đón nhận nồng nhiệt và đạt nhiều giải thưởng âm nhạc uy tín.

Những năm 2000, vì nhiều lý do cá nhân các thành viên không thể tiếp tục gắn bó. Ban nhạc rock Số 43 phố Bao Gia tan rã. Uông Phong chính thức hoạt động solo.

Loạt album ăn khách như Tồn tại, Bắc Kinh Bắc Kinh, Anh yêu em đến vậy, Hoa lửa, Yêu chính là phát bắn của hạnh phúc, Trái tim dũng cảm... giúp anh trở thành tên tuổi tầm cỡ ở làng nhạc Hoa ngữ.

Nhà sản xuất âm nhạc Trương Á Đông tán dương: “Tôi thích Uông Phong. Đó là người đàn ông đặc biệt của âm nhạc Trung Quốc. Nhạc rock của Uông Phong như có một mầm sống, một sự sống đậm chất tình, chứ không quá gai gốc, cằn cỗi".

Showbiz ái ngại vì Uông Phong

Nhạc Uông Phong hay nhưng phần lớn khán giả lại chẳng nhớ đến bài hát của tay rocker kỳ cựu này. Trong mắt công chúng, nam nghệ sĩ là gã trai đa tình, từng có hai đời vợ cùng nhiều mối tình không tên đến rồi lại đi khác.

Hiện tại, ngoài danh xưng chồng của đại hoa đán Chương Tử Di, anh còn được mệnh danh là "máy báo scandal chất lượng vàng" của showbiz Hoa ngữ.

Tên tuổi của Uông Phong gắn liền với loạt sự kiện nóng trong showbiz Trung Quốc. Ảnh: Weibo.

Lần đầu tiên Uông Phong nếm trải cảm giác "bị quên lãng" là vào tháng 9/2013. Thời điểm đó, nam ca sĩ công bố thông tin ly hôn với người thứ 2. Ngay lập tức chuyện đổ vỡ của gia đình anh bị "đè bẹp" bằng tin tức chấn động Vương Phi và Lý Á Bằng ly hôn sau 8 năm chung sống.

Hai tháng sau, khi nam ca sĩ tung ra ca khúc mới, Ngô Kỳ Long - Lưu Thi Thi và Lưu Khải Uy - Dương Mịch, một cặp chọn ngày này để công khai hẹn hò, cặp còn lại thì chia sẻ tin hỷ kết hôn. Cuối cùng không có bất kỳ ai nhớ đến hôm đó Uông Phong đã phát hành bài hát nào.

Năm 2014, Uông Phong có vinh dự nhận 7 đề cử giải thưởng âm nhạc danh giá. Tuy nhiên, chiến thắng của anh bị lãng quên hoàn toàn vì cả showbiz bận rộn quay cuồng với scandal Văn Chương ngoại tình với nữ diễn viên Diêu Địch sau lưng Mã Y Lợi.

Trong cùng năm, tin tức về live show của anh lần lượt bị đè bẹp vì bê bối sử dụng chất cấm của Lý Đại Mạt và Trương Mặc (con trai Trương Quốc Lập).

Năm 2019, tên tuổi của Uông Phong gắn liền với hàng loạt sự kiện rùm beng trong showbiz. Mở đầu là vụ việc nam diễn viên Địch Thiên Lâm bị phanh phui là "thạc sĩ rởm", đạo nhái luận văn.

Thời điểm giữa năm, trong lúc giọng ca Bắc Kinh Bắc Kinh đang tổ chức concert, tâm điểm dư luận đổ dồn vào 3 sự kiện Song Joong Ki - Song Hye Kyo tuyên bố ly hôn, Lý Thần - Phạm Băng Băng chia tay, đám cưới Trương Nhược Quân - Đường Nghệ Hân.

Tháng 9/2019, Uông Phong ra bài hát mới, cùng thời điểm Lý Tiểu Lộ và tình trẻ PG One bị lộ 3 clip thân mật. Trước đó, bê bối ngoại tình của mỹ nhân Thiên dục cũng bị lộ trùng với ngày nam danh ca phát hành ca khúc mới 31/12/2017.

Đến ngày 18/1 vừa qua, ngay khi Uông Phong thông báo về album mới, Trịnh Sảng đã vướng đời tư rúng động. Scandal ồn ào đến mức nam ca sĩ bị công chúng gọi là "hung thần", chuyên đem lại vận đen cho ngành giải trí.

"Tôi thật sự khiếp sợ trước Uông Phong. Mỗi lần anh ấy ra ca khúc mới nếu không phải chuyện vui, thì showbiz sẽ có một nghệ sĩ biến mất", "Anh ấy ám cả ngành giải trí. Nửa tháng đầu năm chúng tôi không kịp thở vì thị phi dồn dập", "Trường hợp của Uông Phong dở khóc dở cười. Anh ấy là truyền kỳ của showbiz Hoa ngữ", cư dân mạng bình luận.

Bê bối chấn động của Trịnh Sảng và Lý Tiểu Lộ bị phanh phui vào đúng ngày nam nghệ sĩ phát hành album mới.

Hôm 31/1, Uông Phong phát hành ca khúc No One Cares, hợp tác cùng Trương Nghệ Hưng và rapper GAI. Không ít người hâm mộ đã nơm nướp sợ hãi vì lo lắng thần tượng của mình sẽ là cái tên kế tiếp bị "điểm chỉ". May mắn giới giải trí vẫn "sóng yên biển lặng".