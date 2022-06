Vì sao Từ Hy Viên không bị thao túng trong showbiz?

Nữ diễn viên sắp trở lại ngành giải trí. Cuộc hôn nhân với DJ Koo giúp Từ Hy Viên trở thành hiện tượng truyền thông ở showbiz Trung - Hàn.

Theo Sina, Từ Hy Viên luôn nổi tiếng từ khi ra mắt. Truyền thông Đài Loan gọi cô là "nữ thần tượng đẳng cấp mãi mãi", "người con gái không thể thao túng".

Ngôi sao Bong bóng mùa hè chưa từng có thời kỳ vô danh trong sự nghiệp nghệ thuật dù đã ngừng đóng phim một thập kỷ qua. Tác phẩm cuối cùng của Từ Hy Viên là Tay đua và Croczilla, ra mắt năm 2012.

Theo ETtoday, lý do khiến nữ diễn viên chưa từng mất đi hào quang là vì cuộc đời Từ Hy Viên có nhiều thứ khiến công chúng phải chú ý và bàn luận.

Tối 23/6, quản lý Từ Hy Viên thông báo nữ diễn viên sắp trở lại ngành giải trí với dự án mới. Cô đã hoàn tất việc ký kết hợp đồng với đối tác. Thông tin dự án được bảo mật.

Nữ thần tượng quốc dân

Từ Hy Viên sinh năm 1976, tại Đài Loan. Cô được đào tạo nghệ thuật bài bản từ những năm học cấp 2. Năm 1980, Từ Hy Viên và em gái Từ Hy Đệ vào showbiz. Họ ra với vai trò ca sĩ, thành lập nhóm nhạc Sisters Of Shiu (viết tắt SOS), lấy nghệ danh lần lượt là Đại S và Tiểu S.

Sau thời gian ngắn hoạt động, SOS tan rã. Từ Hy Viên chuyển sang làm MC cho hàng loạt show giải trí. Nhận thấy đây không phải thế mạnh của Từ Hy Viên, quản lý Vương Vỹ Trung tìm cơ hội giúp cô lấn sân sang lĩnh vực phim ảnh. Ông cho biết không muốn lãng phí nhan sắc và tài năng của nữ nghệ sĩ.

Từ Hy Viên luôn được săn đón mỗi khi xuất hiện. Ảnh: Sina.

Năm 2001, Từ Hy Viên nhận vai chính đầu tay Sam Thái trong Vườn sao băng. Bộ phim thần tượng đưa tên tuổi cô nổi danh khắp châu Á và vào đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Kim Chung (Đài Loan).

Thành công của Vườn sao băng giúp Từ Hy Viên vượt lên thành sao hạng A. Cô trở thành "nữ thần quốc dân", được săn đón trong ngành giải trí. Sam Thái cũng là vai diễn kinh điển trên màn ảnh nhỏ của Từ Hy Viên.

Sau tiếng tăm của Vườn sao băng, nữ diễn viên tiếp tục củng cố vị trí ngôi sao điện ảnh lẫn truyền hình với loạt vai diễn trong phim: Nghi thần nghi quỷ, Hạnh phúc bất ngờ, Bong bóng mùa hè, Silk, Xin đừng gác máy, Kiếm vũ, Chiến thần, Cuộc phiêu lưu của nhà vua, Lời kêu gọi của tình yêu.

Theo ETtoday, thập niên 2000 là thời đại của Từ Hy Viên. Tài tử hàng đầu ngành giải xứ tỷ dân như Huỳnh Hiểu Minh, Châu Du Dân, Bành Vu Yến, Cổ Thiên Lạc, Hà Nhuận Đông, Ngôn Thừa Húc... đều từng hợp tác với cô.

Hy Viên cũng gặt hái nhiều thành công trong nghiệp diễn với giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Thượng Hải cho tác phẩm Hạnh phúc bất ngờ. Trong mảng điện ảnh, cô được đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Kim Tượng (Hong Kong) năm 2008 với phim Xin đừng gác máy.

Năm 2006, Từ Hy Viên tiến ra thị trường điện ảnh quốc tế, với tác phẩm kinh dị Silk. Phim được công chiếu trong khuôn khổ Cannes lần thứ 59.

Biểu tượng sắc đẹp của thời đại

Trang Sent cho biết Từ Hy Viên được mệnh danh là báu vật quốc dân xứ Đài. Cô được khen nhan sắc ngọt ngào, mong manh cùng vóc dáng gợi cảm.

Trên ETtoday, Koo Jun Yup - chồng nữ diễn viên xứ Đài - chia sẻ từng choáng ngợp trước gương mặt như búp bê, vẻ đẹp vừa ngây thơ vừa quyến rũ của Từ Hy Viên.

Làn da trắng mịn, thân hình nuột nà và thần thái cuốn hút của Từ Hy Viên tạo nên hình mẫu tiêu chuẩn cho phái đẹp vào thập niên 2000. Cô từng phát hành sách làm đẹp mang tên Beauty King vào năm 2005. Sách được tái bản 7 lần sau hai tuần, với số lượng bán ra hơn 800.000 cuốn.

Từ Hy Viên nổi tiếng với vẻ đẹp ngọt ngào, trong trẻo. Ảnh: Sohu.

Trên show Khang Hy đến rồi, Từ Hy Viên chia sẻ được mời gia nhập showbiz từ năm 14 tuổi. Nhưng cô từ chối vì ngoại hình hồi đó kém sắc, da ngăm đen. Để "vịt hóa thiên nga" nhằm theo đuổi đam mê nghệ thuật, Từ Hy Viên rèn luyện, chăm sóc cơ thể khắc khổ.

Từ Hy Viên cho biết ám ảnh về ngoại hình. Cô từng thú nhận cảm thấy không an tâm nếu sở hữu làn da ngăm, khuôn mặt không đối xứng, lưng gù và cơ thể dư thừa mỡ. Vì vậy, Từ Hy Viên chú ý nhiều đến ngoại hình.

Việc bản thân trở mình thăng tiến như diều gặp gió sau khi có làn da trắng thúc đẩy Từ Hy Viên chăm chỉ ăn kiêng và luyện tập hơn. Cô chấp nhận làm đẹp với phương pháp cực đoan, tự ngược đãi bản thân để hoàn hảo.

Theo chia sẻ của ngôi sao xứ Đài, cô giữ thói quen không ăn đồ ngọt, kiên trì tập luyện thể cường độ cao suốt mười mấy năm để đạt tới vóc dáng hoàn hảo, phục vụ công việc. Nữ diễn viên duy trì cân nặng ở mức 45 kg. Người đẹp Vườn sao băng chia sẻ không ăn thực phẩm có màu đen, cấm quản lý nhận phim quay vào mùa hè để duy trì làn da trắng hồng.

Sau khi sinh con trai thứ hai năm 2016, Hy Viên có giai đoạn nặng 79 kg. Trên Nhân vật, cô cho biết từng không dám ra ngoài nhiều tháng, thậm chí tuyên bố nghỉ đóng phim vì tự ti về vóc dáng. "Tôi sẽ không quay lại showbiz nếu chưa giảm được cân", nữ diễn viên nói.

Tính cách quyết liệt và đời tư ồn ào

Trang ETtoday nhận xét Từ Hy Viên là người đàn bà thép trong showbiz Hoa ngữ. Cô có cá tính mạnh mẽ. Bà Hoàng Xuân Mai, mẹ ngôi sao Bong bóng mùa hè, chia sẻ: "Không ai có thể thao túng Hy Viên. Con bé đã muốn làm việc gì, ông trời cũng chẳng thể ngăn cấm. Lời của Hy Viên là luật rừng. Đến tôi còn sợ hãi con gái mình".

Bà Hoàng Xuân Mai cho biết từng toát mồ hôi lạnh, tim như rơi ra ngoài khi chứng kiến cảnh Từ Hy Viên nhảy khỏi xe ô tô chỉ vì bị mẹ khước từ yêu cầu chuyển trường. Để Từ Hy Viên không tiếp tục hành động cực đoan, bà Hoàng Xuân Mai phải thỏa hiệp với con gái.

Lễ cưới lần 2 của Từ Hy Viên giản dị, không váy cưới, không tiệc linh đình. Ảnh: ETtoday.

Với tính cách của mình, Từ Hy Viên có tình trường táo bạo và liều lĩnh. Cô yêu cuồng nhiệt, luôn đưa ra những quyết định cảm tính khiến quản lý, gia đình bị sốc. Các mối duyên của nữ diễn viên tốn không ít giấy mực báo giới.

Sau 3 tháng ly hôn doanh nhân Uông Tiểu Phi, Từ Hy Viên tái hôn với DJ Koo (Koo Jun Yup) - bạn trai cũ từ hơn 20 năm trước. Họ cho biết không tổ chức đám cưới và sinh con chung. Hôn nhân của hai nghệ sĩ được quyết định online sau 2 tháng nối duyên. Trang Appledaily ví chuyện tình DJ Koo và Từ Hy Viên như phim ngôn tình.

Trên show You Quiz On The Block, Koo Jun Yup cho biết hôn sự được hai gia đình ủng hộ. Mẹ anh rất ưng ý Từ Hy Viên và mong sớm gặp mặt con dâu.

Trên ETtoday, quản lý nữ diễn viên cho biết đang sắp xếp lịch trình để ngôi sao Đài Loan sớm sang Hàn, đoàn tụ với DJ Koo và gặp gỡ gia đình chồng. "Chúng tôi đang điều phối để cô ấy cân bằng giữa công việc và gia đình. Hiện tại, Hy Viên chưa thể sang thăm quê chồng", Liêu Vỹ Kỳ cho biết.

Từ Hy Viên từng gây bàn tán khi tiến tới hôn nhân chỉ sau 20 ngày quen biết, 4 lần hẹn hò với doanh nhân Uông Tiểu Phi hay nhận lời yêu Châu Du Dân chỉ sau 2 tháng kết thúc mối quan hệ với tài tử Lam Chính Long.