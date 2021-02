Vì sao Trương Bá Chi bị ghét bỏ?

Thái độ làm nghề thiếu nghiêm túc cùng những scandal đời tư khiến danh tiếng của Trương Bá Chi tụt dốc, dần bị công chúng ghét bỏ.

Vài tuần trở lại đây, tên tuổi của Trương Bá Chi phủ sóng khá dày đặc trên các mặt báo và mạng xã hội. Hiệu ứng truyền thông này đến từ việc ngọc nữ Hong Kong nhận lời tham gia show ăn khách Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng 2.

Xuất hiện trở lại sau 2 năm vắng bóng, nàng "Liêu Phiêu Phiêu" nhận được những lời khen về nhan sắc trẻ trung hơn tuổi. Trên mạng xã hội Weibo, hashtag "Trương Bá Chi vẫn đẹp ở tuổi 41" có hơn 400.000 người yêu thích, 50.000 lượt bình luận khen ngợi.

Tuy nhiên, đó là tất cả dấu ấn cô ghi điểm trong mắt khán giả. Trở thành thí sinh của một chương trình thi thố tài năng âm nhạc, người đẹp phim Châu Tinh Trì gây thất vọng lớn.

"Trương Bá Chi đẹp thì đẹp thật, nhưng mở miệng ra thì... hơi tiếc... Cô ấy như bình hoa di động, ngoài nhan sắc và mấy câu chuyện đời tư thì chẳng có gì", một khán giả bình luận dưới bài đăng của Sina.

Bị tiếng bất tài trong ngày tái xuất

Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng 2 mới lên sóng được 2 tập, thế nhưng Chương Bá Chi đã bị chê trách bằng biệt danh là "mỹ nhân bất tài". Khán giả đặt niềm tin vào sự tái xuất của nữ diễn viên trong kỹ năng ca hát, nhảy múa, thế nhưng sự thật lại trái với kỳ vọng.

Ở phần thi đánh giá cá nhân, nữ diễn viên với giọng hát chênh phô, vũ đạo tệ hại, cứng đơ như robot khiến khán giả ngán ngẩm. Bài thi hát nhảy trên nền nhạc Hoa Mộc Lan của Trương Bá Chi bị nhận xét "tay chân loạn xạ, âm thanh đứt quãng, giọng hát chói tai".

Trương Bá Chi bị nhận xét kém cỏi so với 29 thí sinh khác trong Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng 2. Ảnh: Sina.

Kết quả, Trương Bá Chi xếp thứ 27 trong số 30 thí sinh. Bước sang tập 2, thứ hạng của sao nữ được cải thiện một bậc, nhưng vẫn nằm trong top 5 người đẹp "đội sổ" của chương trình với 91 điểm. Ở tập 3, được giao trọng trách quan trọng cầm trịch vị trí C, người đẹp phá hỏng màn trình diễn, trở thành gánh nặng cho cả nhóm.

Trần Kỳ Nguyên, đạo diễn sân khấu ca thán sau khi chứng kiến bài thi "lỗi" của Trương Bá Chi: "Cô ấy khiến người ta thương tiếc. Bá Chi từng là mỹ nhân toàn năng của showbiz Hong Kong, nhưng giờ lại là người đẹp đại diện cho lớp nghệ sĩ kém cỏi, bỏ bê trau dồi năng lực".

Ngay cả mỹ nhân xứ Hương Cảng cũng phải xấu hổ thừa nhận bản thân không có thiên phú âm nhạc. "Tôi không thể cùng lúc vừa hát, vừa nhảy. Vấn đề này thật nan giải, nhưng tôi sẽ cố gắng khắc phục yếu điểm. Tôi thực sự hy vọng mình sẽ trở thành người của phái thực lực", mỹ nhân phim Châu Tinh Trì ngượng ngùng chia sẻ.

"Trương Bá Chi, một cô gái được ông trời sủng hạnh vô hạn, đến cuối lại lâm vào tình cảnh phung phí nhan sắc lẫn tài năng sau khi tung hoành ngang dọc", nhà phê bình phim ảnh Biểu Tỷ cảm thán khi viết về sao nữ Vua hài kịch.

Tại Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng 2, người đẹp cũng khiến khán giả khó chịu vì tính cách hay phàn nàn, thay vì chăm chỉ khắc phục khó khăn. Trong các buổi luyện tập vũ đạo, cô thường xuyên than vãn với giáo viên hướng dẫn động tác khó, đổ lỗi cơ thể căng cứng do tuổi tác nên không thể bắt kịp những đồng đội khác hay õng ẹo cho biết bản thân không thích nhảy sexy với lý do phải trưng bộ mặt lạnh lùng, không thể tươi cười trước ống kính.

Cuối cùng khi làm không tốt, cô lại ôm mặt ngượng nghịu và nói lời xin lỗi. "Bản tính lười nhác 20 năm không đổi cho thấy một Trương Bá Chi ngày càng kém cỏi", Sina bình luận.

Chưa kể trong chương trình, mối quan hệ nhạy cảm giữa Trương Bá Chi - Tạ Đình Phong - Vương Phi liên tục bị "đào xới". Thời điểm Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng 2 chưa phát sóng, tên tuổi của người đẹp Tinh nguyện đã gây chú ý.

Truyền thông Trung Quốc đưa tin Trương Bá Chi đã từ chối lời mời của đài Hồ Nam sau khi hay tin Vương Phi cũng góp mặt với vai trò cố vấn. Thế nhưng, cô thay đổi quyết định vào phút chót. Người hâm mộ cho rằng nếu thực sự "thiên hậu làng nhạc" đến Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng 2, cả hai sẽ có cuộc chạm mặt lịch sử.

Trương Bá Chi bị chê trách lười và thiếu tinh thần cầu tiến. Ảnh: Weibo.

Ở tập đầu tiên của chương trình, Na Anh - chị em thân thiết chơi cùng Vương Phi trong nhóm Lục niên nhất ban - khi nhìn thấy mỹ nhân Hong Kong khóc lóc bước vào hậu trường sau màn trình diễn không thành công, thẳng thắn buông ra câu nói: "Đừng có mà khóc nữa, tôi không có bình chọn cho cô đâu". Thái độ của diva Trung Quốc hoàn toàn trái ngược với 28 người đồng nghiệp còn lại đang vây quanh động viên, an ủi Bá Chi.

Làm nghệ thuật ỡm ờ, thiếu chuyên nghiệp

Trương Bá Chi khởi nghiệp khi mới 18 tuổi. Cô được ca ngợi nhan sắc khuynh thành, phảng phất giống Lâm Thanh Hà và một nụ cười khiến nhiều người chao đảo. Năm 1998, nữ nghệ sĩ lọt vào mắt xanh Châu Tinh Trì, được giao vai chính Liễu Phiêu Phiêu trong Vua hài kịch.

Xuất hiện bên "vua hài", Trương Bá Chi cho thấy cô không phải là bình hoa di động mà là người đẹp biết diễn xuất. Phân cảnh vũ nữ Liễu Phiêu Phiêu khóc như mưa sau câu nói "Em không đi làm, anh nuôi em", được ví khiến "hoa sầu, lòng người đau như xé từng mảnh tâm can", đã giúp cô được đề cử tại Kim Tượng.

Trên đà thăng tiến, Trương Bá Chi không ngừng cố gắng và tiếp tục thành công với Tinh nguyện. 24 tuổi, cô ôm cúp Nữ diễn viên mới xuất sắc tại Kim Tượng, trở thành nghệ sĩ trẻ nhất trong lịch sử có vinh dự này. Năm đó, Trương Bá Chi được dự đoán chắc nịch sẽ là Lâm Thanh Hà và Trương Mạn Ngọc mới của màn ảnh Hoa ngữ.

Nhan sắc thoát tục gây thương nhớ của Trương Bá Chi thời xuân sắc. Ảnh: HK01.

Tiếc thay, sự nghiệp của cô lại sớm tàn lụi. Trương Bá Chi được phú cho sắc đẹp và diễn xuất tốt. Tuy nhiên, cô lại không rèn luyện, học hỏi và cũng không tập trung. Những người hợp tác chung với nữ diễn viên đều nhận xét cô còn non kém về nghề và không chịu khó.

Người đẹp từng được mời đóng vai Na Tra trong Phong thần bảng 2015, song sau đó vợ chồng nhà sản xuất Hướng Hoa Cường đã loại cô khỏi danh sách diễn viên. Ông trùm cho biết Trương Bá Chi hay nổi nóng, làm việc không chuyên nghiệp và lại còn yêu sách.

Từ năm 2012, Trương Bá Chi ít đóng phim. Cô giải thích không muốn mất nhiều thời gian trong đoàn phim vì muốn ở bên các con. Tuy nhiên, nguồn tin trên On tiết lộ Trương Bá Chi bị giới làm phim Hong Kong tẩy chay ngầm vì đạo đức làm nghề kém.

Đạo diễn Đỗ Kỳ Phong từng nói trong một buổi họp báo: "Ai dám mời Trương Bá Chi đóng phim, tôi mới sợ". "Cả Hong Kong không ai như cô ta, đang đóng phim lại bỏ ra ngoài gọi điện đặt mua túi xách", Lưu Đức Hoa bình phẩm.

Những năm gần đây, tần suất xuất hiện trên màn ảnh của sao nữ ngày càng thưa thớt, nếu có chăng cũng chỉ là những bộ phim bị đánh giá thảm họa, thậm chí cô còn bị mỉa mai là "thuốc độc phòng vé". Từ diễn viên tài năng, ngọc nữ hoàn toàn chuyển sang hình ảnh người mẹ đơn thân nuôi dạy con nhỏ.

Tên tuổi của Trương Bá Chi vướng nhiều tiếng xấu. Ảnh: Ifeng.

Danh tiếng giảm sút Trương Bá Chi buộc phải tham gia game show, dự sự kiện để kiếm thu nhập.

Không chỉ vậy, Trương Bá Chi còn bị phê bình thích khoa trương. Nữ diễn viên từng tiết không ngủ trong ba tháng, ngủ liên tục 16 ngày mà không ăn uống gì hay mỗi ngày làm việc ít nhất 20 giờ đồng hồ.

Điều này khiến Trương Bá Chi bị công chúng chế giễu đang cố gồng mình chứng minh bản thân là người phụ nữ mạnh mẽ, kiên cường và giàu nghị lực.

Hai năm trở lại đây, công chúng ít thấy ngọc nữ Hong Kong xuất hiện trên màn ảnh. Cô chuyển hướng sang kinh doanh và lui về hậu trường trong hình ảnh bà mẹ ba con.

"Trương Bá Chi thất bại trong hôn nhân, từng vướng scandal chấn động và bị cả thế giới công kích. Nhưng như vậy thì sao, đâu ai có thể sống thay cuộc đời của tôi. Ngày trở lại quả thật là một con đường gập ghềnh, chỉ có thể vứt bỏ gánh nặng dư luận, chầm chậm tiến về phía trước", người đẹp sinh năm 1980 giãi bày.