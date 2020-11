Vì sao trẻ nhõng nhẽo khi gặp cha mẹ?

Các bé từ 11 tháng tuổi trở lên thường chơi vui vẻ cùng ông bà hoặc người chăm sóc, ít khóc và mè nheo khi cha mẹ vắng nhà. Khi cha mẹ về, bé trở nên nhõng nhẽo, khóc, đòi bồng bế.

Thực tế, não trẻ đang chuyển sang một giai đoạn là độc lập và tự điều chỉnh hành vi. Điều này có nghĩa trẻ có thể độc lập và chơi mà không cần cha hoặc mẹ. Tuy nhiên, một phần của não bộ vẫn lưu giữ những hình ảnh của cha mẹ khi chơi đùa cùng nhau, cho bé bú, tắm...

Theo Giáo sư Swanson, Bệnh viện Hampshire, Anh, điều này là do sự tái lập kết nối những tế bào thần kinh ở vỏ não vào đúng thời điểm bé gặp mẹ. Hình ảnh người mẹ, cha lại trở nên to, lớn hơn trong não bộ của bé. Trẻ tràn ngập trong xúc cảm và biểu hiện chúng qua việc nhớ nhung, cách bế bé như thế nào.

Tuy nhiên, mặt trái của điều này là bé khó học được tính độc lập nếu cha mẹ phản ứng không đúng. Ngoài ra, bé dễ bị rơi vào "ma trận" của cảm xúc, sẽ mè nheo. Sự nhõng nhẽo này kéo dài do quy trình phát triển tính độc lập bị trì hoãn.

Vậy cha mẹ cần làm gì? Câu trả lời này rất quan trọng. Ứng phó với tình huống này tốt, bạn sẽ giúp bé thành công trong việc hình thành tính độc lập và sự tự điều chỉnh, mà không làm mất xúc cảm của con.

Tôi hiểu bạn nhớ bé như thế nào mỗi khi đi làm về. Con cũng muốn gặp cha mẹ để nhõng nhẽo nhưng đây là lúc mạnh nhất của cảm xúc. Bạn chạy đến bên bé, hôn má và hỏi han ở nhà như thế nào. Lúc này, trẻ sẽ bắt đầu nhõng nhẽo, đòi mẹ bế, khóc. Đây là biểu thị cảm xúc bình thường.

Điều bạn nên làm là bình tĩnh, tiếp tục nói chuyện với bé. Nếu trẻ đang chơi, bạn hãy gợi ý con tham gia với bạn. Cha mẹ hãy cố gắng kéo dài 6-10 phút. Trong thời gian này, bạn không nên bế bé như con yêu cầu. Sau 10 phút, bạn ôm bé, nói chuyện và có thể bế trẻ đi tắm hoặc làm gì con thích. Lúc này, hãy thể hiện cảm xúc của bạn lớn hơn với con.

Chúng ta áp dụng 6-10 phút để bé có không gian điều chỉnh cảm xúc của mình. Bên cạnh đó, mẹ có thể điều chỉnh hướng cảm xúc của bé để con độc lập hơn.

