Vì sao TP.HCM oi bức nhiều ngày nay?

TP.HCM oi bức liên tục nhiều ngày nay vì trời đã vào mùa khô, mưa giảm. Cuối tuần, TP.HCM và các tỉnh, thành ở Nam Bộ có thể mưa vài nơi.

Những ngày gần đây, TP.HCM bắt đầu nắng nhiều, mưa ít, không khí oi bức từ sáng sớm đến chiều tối. Đây là thời tiết điển hình khi vào mùa khô.

Theo chuyên gia thời tiết Lê Thị Xuân Lan, nguyên Phó phòng Dự báo Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, những ngày này lượng ẩm có sẵn và hình thành mây. Trong khi đó, trời nắng nhiều khiến những đám mây này tỏa nhiệt mà không mưa được. Do đó, nhiệt độ của bầu khí quyển sẽ cao, khiến thời tiết oi bức.

Những ngày tới, khi khối không khí lạnh từ phía bắc tràn xuống phía nam, thời tiết TP.HCM và Nam Bộ sẽ thay đổi. Cụ thể, ban ngày oi bức nhưng ban đêm, nhiệt độ giảm, trời se lạnh.

Bà Lan cho biết căn cứ vào mô hình dự báo của Mỹ, 7-10 ngày tới, sẽ xuất hiện 3 cơn bão và áp thấp nhiệt đới lần lượt xuất hiện trên biển. Một từ Vịnh Bengal, một từ Ấn Độ Dương và một từ phía đông Philippines.

Những xoáy thuận nhiệt đới này sẽ khiến khu vực Nam Bộ, bao gồm TP.HCM, có mưa trái mùa ở nhiều nơi. Mưa khá nhiều và trên diện rộng, nhiều nhất tại các tỉnh ven biển miền Tây. Còn với các tỉnh miền Đông, bao gồm TP.HCM, sẽ có mưa vài nơi.

Thời tiết oi nóng hơn khi vào mùa khô. Ảnh: Phương Lâm.

Về thời tiết trên biển, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ dự báo trong ngày và đêm nay, do ảnh hưởng bởi không khí lạnh nên khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Sóng biển cao từ 2-4 m, biển động mạnh.

Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau (bao gồm vùng biển TP.HCM) có gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Sóng biển cao từ 1,5-2,5 m, biển động.

Ngoài ra, do ảnh hưởng kết hợp với rãnh áp thấp nên ở vùng biển từ Bà Rịa – Vũng Tàu đến Cà Mau (bao gồm vùng biển TP.HCM), khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông. Trong cơn dông, người dân cần đề phòng khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Về thời tiết TP.HCM, hôm nay, trời nắng cả ngày, không mưa. Buổi sáng, nhiệt độ dao động 24-33 độ C. Chỉ số UV ở mức 6-7. Chiều, nhiệt độ trong khoảng 30-33 độ C. Tối trời có trăng, không mưa, nhiệt độ trong khoảng 27-29 độ C.