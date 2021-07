Vì sao Toyota Vios 2021 là mẫu xe gia đình phổ biến?

Với những nâng cấp ở cả thiết kế nội ngoại thất cũng như trang bị tiện nghi, Toyota Vios 2021 ngày càng trở nên gần gũi với các gia đình trẻ Việt.

Trong tháng 2, Vios phiên bản mới được ra mắt với kỳ vọng đáp ứng nhiều hơn đòi hỏi của khách hàng ở phân khúc sedan hạng B nói riêng và thị trường ôtô Việt Nam nói chung.

Kết thúc tháng 6, Vios duy trì vị thế ngôi vương doanh số phân khúc sedan hạng B với 2.014 xe, tạo đà chinh phục danh hiệu xe bán chạy nhất 2021.

Gần gũi với nhu cầu sử dụng gia đình

Vợ chồng anh Tuấn Tú (Đội Nhân, Hà Nội) chia sẻ về câu chuyện quyết định mua Vios 2021 để sử dụng cho gia đình. Anh Tuấn Tú chia sẻ: “Do chưa bao giờ sở hữu ôtô, tôi đã tham khảo ý kiến bạn bè, cũng đến nhiều showroom để trực tiếp lái thử. Cuối cùng tôi và vợ quyết định chọn mua Vios 2021”.

Anh Tú cho biết ở đời trước, Vios có thiết kế khá đơn giản, ít tính năng và luôn bị coi là xe dịch vụ. Nhưng ở đời 2021, anh Tú thấy Vios hiện đại, trang bị nhiều tính năng hơn và đảm bảo các tiêu chí an toàn dành cho xe gia đình.

Vios 2021 trở thành sự lựa chọn của nhiều gia đình Việt.

Trong khi đó, chị Chi - vợ anh Tú - lại có mong muốn mua một chiếc xe với thiết kế đẹp mắt: “Tôi cũng tham khảo nhiều trang web về xe tại Việt Nam. Ngày trước, nhiều người chê xe Vios cục mịch và thiết kế có phần hơi già. Nhưng thực sự khi đến showroom để xem trực tiếp Vios 2021, suy nghĩ của tôi về mẫu xe này đã thay đổi. Thêm vào đó, nhìn vào danh sách các tính năng an toàn mà xe có, tôi thấy yên tâm khi sở hữu”.

Độ an toàn, tin cậy cao

Ở lần nâng cấp mới nhất vào tháng 2, bên cạnh việc chăm chút ngoại hình, Vios được trang bị nhiều tính năng an toàn. Bản G và E CVT bổ sung tính năng đèn báo phanh khẩn cấp, bản E MT lần đầu trang bị cảm biến lùi, còn bản G cao cấp nhất có thêm hệ thống tự động khóa cửa theo tốc độ. Vios còn trang bị dây đai an toàn 3 điểm ở cả 5 vị trí ngồi, đảm bảo an toàn cho người lái và hành khách bên trong khoang cabin.

Vios được bổ sung nhiều tính năng an toàn.

Vios đạt chứng chỉ an toàn 5 sao cao nhất của Ủy ban Đánh giá ôtô dành cho khu vực Đông Nam Á (ASEAN NCAP) từ tháng 11/2017 với các trang bị an toàn như chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA, kiểm soát lực kéo TRC, cân bằng điện tử VSC. Đây cũng là mẫu xe có dây đai an toàn 3 điểm ở cả 3 vị trí hàng ghế sau cho hành khách.

Vios đạt chứng chỉ an toàn 5 sao của ASEAN NCAP.

Về cơ bản, ASEAN NCAP có 3 chỉ số đo chính về mức độ bảo vệ sau an toàn là AOP (bảo vệ người lớn), COP (bảo vệ trẻ em) và SA (hệ thống hỗ trợ tăng cường an toàn). Các mẫu xe có được chứng nhận của ASEAN NCAP phải trải qua nhiều bài kiểm tra khắc nghiệt. Các va chạm trước sau, bên sườn mô phỏng tình huống giao thông thực tế sẽ được đưa vào bài kiểm tra của tổ chức này.

Sau nhiều bài thử nghiệm khắc nghiệt, các cảm biến ở hình nhân lắp đặt trên xe sẽ đưa ra kết quả để phân tích. Bên cạnh các thông số do cảm biến thu được, hội đồng kỹ thuật cũng đánh giá dựa trên hiện trường thực tế.

Qua những đánh giá về số liệu và hiện trường thực tế, xe sẽ được xếp hạng theo chỉ số từ 1 đến 5, số càng cao thì mức độ an toàn càng lớn. Để giành chứng nhận 4 sao, xe kiểm định phải được 65% tổng điểm. Muốn đạt 5 sao, ôtô phải đạt 75% tổng điểm.

Vios vượt qua nhiều bài thử nghiệm để đánh giá chỉ số an toàn.

Với những giá trị cốt lõi đã trở thành thương hiệu cùng sự nâng cấp về ngoại hình và ngày càng chú trọng hơn các yếu tố an toàn, Vios trở thành lựa chọn của nhiều gia đình trẻ. Để tăng thêm giá trị cho khách hàng, trong tháng 7, người mua xe Vios vẫn được hỗ trợ đến 30 triệu đồng lệ phí trước bạ khi thanh toán 100% áp dụng cho bản G và E, hoặc lựa chọn gói vay truyền thống với lãi suất 2,99% trong 6 tháng đầu tiên. Chương trình ưu đãi giúp hiện thực hóa giấc mơ sở hữu ôtô của các gia đình Việt.