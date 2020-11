Vì sao tổng thu thuế thu nhập cá nhân vẫn tăng?

Lãnh đạo Tổng cục Thuế giải thích số thu thuế thu nhập cá nhân năm nay tăng nhẹ do số thu trong quý I tăng cao. Từ quý II, ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến số thu giảm dần.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 ảnh hưởng đến kinh tế - xã hội từ đầu năm đến nay, Tổng cục Thuế cho biết số thu thuế thu nhập cá nhân (TNCN) tăng 4%. Cụ thể, tổng số thu lũy kế 10 tháng đầu năm đạt 100.413 tỷ đồng .

Giải thích với Zing về lý do số thu thuế TNCN tăng, ông Đặng Ngọc Minh, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, cho biết số thu 10 tháng đầu năm tăng chủ yếu do những nguồn thu phát sinh từ kinh tế năm 2019 nộp trong quý I tăng 17,2% so với cùng kỳ.

"Khi đó, các doanh nghiệp chi trả thu nhập cho người lao động trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán tăng cao", vị này chia sẻ.

Ngoài ra, thị trường bất động sản và chứng khoán quý I sôi động, khởi sắc nên thuế TNCN từ những nguồn này cũng tăng khá. Chỉ khi đến tháng 3, dịch Covid-19 bùng phát ở Việt Nam và tháng 4 thực hiện giãn cách xã hội, hoạt động kinh doanh giảm sút, nhiều doanh nghiệp cắt giảm tiền lương, tiền công, cho người lao động nghỉ luân phiên, hoạt động kinh doanh của cá nhân bị đình trệ.

Tiếp đó, thực hiện gia hạn thuế TNCN đối với hộ, cá nhân kinh doanh theo Nghị định 41 dẫn đến số thu thuế TNCN từ quý II đến hết tháng 10 chỉ bằng 97,38% so với cùng kỳ.

Ngoài ra, sau khi áp dụng mức giảm trừ gia cảnh mới theo Nghị quyết 954 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân từ ngày 1/7 lên 11 triệu đồng/tháng cho người nộp thuế và 4,4 triệu đồng/tháng cho người phụ thuộc, có khoảng 1 triệu người đang nộp thuế TNCN bậc 1 không phải nộp thuế nữa. Người nộp thuế từ bậc 2 trở đi cũng giảm số thuế đóng.

Tiền thu thuế TNCN 10 tháng đầu năm tăng 4% so với cùng kỳ. Ảnh: Quỳnh Trang.

Theo số liệu, đóng góp lớn nhất vào tổng thu thuế TNCN là từ tiền lương, tiền công với 72.547 tỷ đồng ; từ chuyển nhượng bất động sản, nhận thừa kế và nhận quà tặng là bất động sản đạt 12.589 tỷ đồng ; từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của cá nhân đạt 5.284 tỷ đồng , giảm 11,89%.

Số thu từ trúng thưởng đạt 2.332 tỷ đồng , giảm 0,57%; từ bản quyền, nhượng quyền thương mại hơn 21 tỷ đồng , giảm 22,37%; từ hoạt động cho thuê tài sản đạt 1.504 tỷ đồng , giảm 27,79%.

Trong khi đó, số thu đối với thu nhập từ thừa kế, quà biếu, quà tặng khác trừ bất động sản đạt 46 tỷ đồng , tăng 97,8%; từ chuyển nhượng vốn (không gồm chuyển nhượng chứng khoán) đạt 178,6 tỷ đồng , tăng 72,72%; từ chuyển nhượng chứng khoán đạt 1.699 tỷ đồng , tăng 24,15%; từ đầu tư vốn của cá nhân đạt 3.861 tỷ đồng , tăng 0,17%.

Ông Đặng Ngọc Minh cho biết đối với một quốc gia trong quá trình phát triển như Việt Nam, thuế TNCN sẽ ngày càng trở thành khoản thu quan trọng, chiếm tỷ lệ khoảng 25% tổng thu ngân sách.

Do đó, việc gia tăng số thu thuế TNCN tại Việt Nam là theo tiến độ phát triển của kinh tế. “Chắc chắn thuế TNCN tại Việt Nam đến một ngày nào đó sẽ đạt tỷ lệ 20-25% tổng cơ cấu thu ngân sách. Xu hướng tăng là tất yếu”, ông Minh nói.