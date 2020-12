Vì sao tòa phải quyết việc đưa trẻ vị thành niên vào trại cai nghiện?

Người nghiện từ 12 đến dưới 18 tuổi cần được ưu tiên bảo vệ và có giải pháp khác so với đối tượng 18 tuổi trở lên.

Sáng 9/12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chỉnh lý, tiếp thu dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi).

Dự thảo quy định thời hạn cai nghiện ma túy bắt buộc cho người từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi là 6-12 tháng. Việc đưa người ở nhóm này vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc do TAND cấp huyện quyết định và không coi là biện pháp xử lý hành chính.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định trình tự, thủ tục TAND xem xét, quyết định việc áp dụng biện pháp đưa người nghiện từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc.

Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho rằng quy trình đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc sẽ không khả thi nếu phải chờ quyết định của tòa án. Ảnh: Hải Ninh.

Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc băn khoăn về quy trình này. Ông cho rằng nhiều gia đình muốn đưa con em vào cơ sở cai nghiện ma túy, nhưng với trình tự quy định trong dự thảo thì “hơi khó thực hiện”.

Lý do là gia đình phải đề nghị với chủ tịch xã, đợi xã lập hồ sơ, rồi lại đợi 3 ngày xem có vấn đề gì không rồi mới chuyển cho huyện xem xét, tiếp đó lại đề nghị toà án xem xét trong 2 ngày.

“Với quy trình này thì không khả thi, nhất là với các tỉnh miền núi. Trước đơn giản lắm, công an lập danh sách xong trình tỉnh quyết định thì đưa đi cai nghiện ngay, rất nhanh và không có vướng mắc. Giờ phải đợi toà thì tôi e rằng sẽ ùn tắc việc liên quan đến hồ sơ đưa đi cai nghiện”, ông Phúc lo ngại và đề nghị đơn giản hoá thủ tục.

Theo Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội Nguyễn Thúy Anh, người nghiện ma túy từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi là đối tượng cần được ưu tiên bảo vệ và biện pháp phải khác so với người từ 18 tuổi trở lên. Đó là quan điểm mang tính nhân văn của Nhà nước.

Giải thích rõ hơn , thượng tướng Lê Quý Vương (Thứ trưởng Bộ Công an) nhấn mạnh người từ 12 đến dưới 18 tuổi là đối tượng trong độ tuổi đi học, vui chơi nên việc đưa vào cai nghiện bắt buộc phải tính toán kỹ.

Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an. Ảnh: Hải Ninh.

“Nếu đưa các cháu vào cai nghiện 6 tháng, 1 năm thì đảm bảo học hành thế nào? Khi soạn thảo chúng tôi cũng băn khoăn vì đây là độ tuổi dễ bị nghiện hút nhất. Chính vì vậy thiết kế quyết định của toà án là rõ ràng, rành mạch”, ông Vương nói.

Về trách nhiệm, quyền hạn của các lực lượng chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy, có ý kiến lo ngại sự chồng lấn giữa cơ quan phòng chống tội phạm về ma tuý công an nhân dân với các lực lượng khác như bộ đội biên phòng, cảnh sát biển, hải quan.

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng, sự chồng lấn sẽ khiến không xác định được thầm quyền, trách nhiệm của các lực lượng.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương cho rằng thiết kế như dự thảo theo đúng luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự và không có gì chồng chéo. Theo thẩm quyền, cơ quan chuyên trách của công an điều tra tất cả các vụ việc từ đầu đến cuối. Cơ quan của bộ đội biên phòng, cảnh sát biển, hải quản làm theo chức năng tại địa bàn như biên giới, hải đảo và thẩm quyền thực hiện điều tra ban đầu, sau đó chuyển giao cho cảnh sát điều tra công an các cấp thụ lý.

Sau khi thảo luận, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất trình Quốc hội xem xét, thông qua dự án luật tại kỳ họp thứ 11, dự kiến diễn ra vào tháng 3/2021.