Vì sao thủy cung đứng lớn nhất thế giới nổ tung

Cảnh sát Berlin đã phải lên tiếng để làm rõ việc không có chuyện họ đang truy tìm các nghi phạm của vụ nổ thủy cung AquaDom, như những đăng tải thất thiệt trên Twitter.

Tiền sảnh khách sạn Radisson Blu sau vụ nổ thủy cung hôm 16/12. Ảnh: Reuters.

Một nguồn tin cảnh sát nói với truyền thông địa phương hôm 16/12 rằng không có bằng chứng nào cho thấy vụ nổ ở thủy cung cao 15,85 m là kết quả của một cuộc tấn công có chủ đích, BBC đưa tin hôm 17/12.

Họ cũng thông báo về một bài đăng Twitter trên tài khoản giả mạo yêu cầu công chúng giúp đỡ truy tìm những nghi phạm có liên quan đến vụ việc.

Một dòng tweet từ tài khoản thật của cảnh sát Berlin yêu cầu người dân ngừng chia sẻ thông tin giả trên.

Vụ nổ thủy cung ở khách sạn Radisson Blu đã làm tràn một triệu lít nước mặn, làm ngập khách sạn và các con phố lân cận. Hàng trăm con cá chết và 2 người bị thương do kính rơi.

Hiện trường bên ngoài khách sạn Radisson Blu sau vụ nổ thủy cung AquaDom ở Berlin. Ảnh: AP.

Một cuộc điều tra về nguyên nhân chính xác của vụ nổ đang diễn ra. Có suy đoán rằng nhiệt độ giảm xuống dưới mức - 6 độ C trong đêm 16/12 có thể đã gây ra vết nứt trong bể chứa.

Thượng nghị sĩ thuộc bộ phận Nội vụ, Số hóa và Thể thao Berlin, Iris Sprange, nói với hãng thông tấn DPA rằng những dấu hiệu ban đầu cho thấy nguyên nhân là "sự suy yếu của vật chất".

Reynolds Polymer Technology của Mỹ, công ty tham gia vào việc chế tạo bể chứa, cho biết họ sẽ cử một đội đến điều tra vụ việc.

SenaAquaDom khai trương vào tháng 12/2003 và được trao Kỷ lục Guinness Thế giới là thủy cung đứng lớn nhất thế giới.

Theo báo cáo tại thời điểm xây dựng, việc xây dựng thủy cung tiêu tốn khoảng 12,8 triệu euro ( 13,5 triệu USD ). Nó được tân trang lại lần cuối vào năm 2020.

Với chiều cao 25m, AquaDom là bể cá hình trụ lớn nhất thế giới, chứa hơn 1.500 con cá nhiệt đới. Ảnh: AP.

Theo báo cáo, tiền sảnh của khách sạn Radisson Blu đã bị hư hại nặng nề sau vụ nổ. Phát ngôn viên của sở cứu hỏa địa phương nói với đài truyền hình Đức Rundfunk Berlin-​Brandenburg rằng nó “trông giống như một bãi chiến trường”.

Người phát ngôn của chủ sở hữu, Union Investment, nói với giới truyền thông rằng tòa nhà không có nguy cơ sụp đổ.

Khách sạn đã bị đóng cửa vô thời hạn và khách của họ đã được sơ tán.

Những con cá sống sót trong số 1.500 con cá trong thủy cung đã được đưa đi nơi khác. Hàng trăm con cá khác được nuôi trong tầng hầm để sinh sản cũng đã được chuyển đến nơi an toàn.

Nhóm bảo vệ quyền động vật Help for Animals in Need đã bắt đầu một bản kiến nghị trực tuyến kêu gọi phản đối việc lắp đặt một bể cá mới.