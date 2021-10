Vì sao thời trang thập niên 1960 vẫn tồn tại?

Nhà mốt Dior lăng xê trang phục mini skirt, váy dáng suông giống hình ảnh huyền thoại Twiggy, đậm tinh thần thời trang Mod thập niên 1960.

Theo The Guardian, vài năm gần đây, nhiều thương hiệu bắt đầu chuộng sáng tạo bộ sưu tập dựa trên cảm hứng thời trang từ các thập niên cũ. Điển hình là sự lên ngôi của tinh thần thời trang Mod những năm 1960, thông qua các thiết kế của thương hiệu Dior trong show diễn Xuân - Hè 2022 hay buổi triển lãm "Beautiful People: The Boutique in 1960s Counterculture" tại London, Anh.

Ngoài ra, hãng Prada cũng tạo nên cơn sốt với show diễn thời trang trực tiếp đầu tiên sau dịch Covid-19 cùng kiểu trang phục ngắn, váy dáng suông mang âm hưởng cổ điển thập niên 1960 gắn liền với nhà thiết kế Mary Quant.

Thời trang thập niên 1960. Ảnh: Vogue.

Lịch sử thời trang ở thập niên 1960

Thập niên 1960 được gọi là thời đại của sự phá cách. Nổi bật nhất về thời trang trong những năm này là phong trào Swinging Sixties ở London - trào lưu văn hóa tôn vinh tuổi trẻ trong thời kỳ kinh tế khởi sắc sau Thế chiến thứ II.

Giới trẻ ăn mặc theo trào lưu Mod (Modernist) theo kiểu hiện đại và phá cách. Những bộ suit mang dáng dấp của thời đại, trang phục hippie, họa tiết hình học, váy ngắn trên gối được lăng xê nhiều trên đường phố.

Khuynh hướng phụ nữ mặc váy ngắn được đánh dấu bởi sự ra đời của bộ sưu tập từ huyền thoại Mary Quant - nhà thiết kế đi đầu cho trào lưu Mod. Món đồ đã tạo ra cuộc cách mạng mới, phản ánh quan niệm tuổi trẻ và chứng minh nữ quyền, cũng như để phụ nữ được tự do mặc những thứ yêu thích.

Ngoài ra, người mẫu Leslie Hornby - thường được gọi là Twiggy - đã lăng xê váy ngắn, đầm dáng suông. Cô được xem là một trong những biểu tượng nổi tiếng ở thập niên 1960, đại diện cho thế hệ trẻ giành quyền bình đẳng thông qua ngôn ngữ của thời trang.

Những năm 1960 còn nổi bật với phong trào Pop art (nghệ thuật đại chúng) cùng họa sĩ Andy Warhol. Ông đã biến các sự vật bình thường trở thành biểu tượng của thời đại. Những bức tranh vẽ hộp sốt cà chua Campbell, nước ngọt có ga trở thành trào lưu, khi được các nhà mốt in lên trang phục, phối hợp nhiều màu sắc khác nhau nhằm mang đến làn gió mới, tạo không khí sôi động cho bức tranh thời trang những năm 1960.

Huyền thoại thời trang thập niên 1960 - Twiggy. Ảnh: ELLE.

Đại diện cho thế hệ trẻ

The Guardian nhận định thế hệ Gen Z trong khoảng vài năm gần đây bắt đầu dành sự yêu thích đến xu hướng Y2K, nhưng tinh thần thời trang những năm 1960 vẫn chưa thể bị thay thế và trụ vững trong làng mốt dưới sự lăng xê của các nhà thiết kế tên tuổi.

Lý do cho sự tồn tại này chính là hình ảnh đại diện thế hệ trẻ, nói lên quyền bình đẳng và phá bỏ những khuôn khổ khắt khe của thời đại trong vấn đề liên quan đến câu chuyện thời trang.

Ngoài ra, phong cách thời trang Mod cũng mang tính thời đại, những phom dáng thiết kế được chỉnh sửa để phù hợp thị hiếu của xã hội, mang tinh thần tối giản không lỗi thời, mở ra kỷ nguyên mới, góc tiếp cận gần gũi đến người trẻ.

Thời trang thập niên 1960 cũng giống Y2K khi người mặc dễ dàng thể hiện bản thân, bằng màu sắc hơi hướm vintage nhưng vẫn đáp ứng tiêu chí trẻ trung, hợp mốt.

Tác giả của cuốn sách The Look - Paul Gorman - chia sẻ: "So với những năm 1970, thập niên 1960 dễ tiếp cận với người trẻ vì các nhà thiết kế ở thời đại này đều dựa trên hình mẫu của giới trẻ để sáng tạo và người kiến tạo trào lưu Mod cũng là biểu tượng đại diện cho giới trẻ. Thậm chí, hiện tại thế hệ Gen Z thích tìm về những xu hướng thời trang từng được cha mẹ yêu thích, đề cao tính lãng mạn hóa trong thời trang".

Ông cũng nhấn mạnh những năm 1960 mang một chủ nghĩa lý tưởng về cuộc sống, về sự trẻ trung và không ràng buộc con người trong những khuôn khổ, mà ở đó họ được tự do từ suy nghĩ, lối sống cho đến phong cách thời trang hàng ngày.