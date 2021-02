Vì sao thiếu gia 28 tuổi của đế chế LVMH được đánh giá cao?

Alexandre Arnault được bổ nhiệm làm đồng giám đốc điều hành của Rimowa không lâu sau khi tốt nghiệp trường Télécom ParisTech và lấy bằng thạc sĩ tại trường École Polytechnique. Mới 24 tuổi lại mới ra trường, một số người từng nghi ngờ năng lực của anh trong ngành công nghiệp thời trang xa xỉ. Giờ đây, công tử nhà LVHM chứng minh bản thân và được kỳ vọng sẽ làm tốt ở Tiffany & Co. Ảnh: The New York Times.