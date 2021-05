Vì sao thế hệ Millennials dọn về sống cùng cha mẹ

Khủng hoảng kinh tế do Covid-19 khiến khoảng 26,6 triệu người Mỹ ở tuổi 18-29 không đủ tiền mua nhà riêng, phải trở về nhà phụ huynh.

Ngày 27/5, chương trình truyền hình mang tên 40 Year Old Property Virgin do Discovery sản xuất chỉ ra nhiều người trưởng thành ở Mỹ vẫn sống cùng cha mẹ do không đủ điều kiện để thuê hay mua nhà riêng.

Manda Miller, nhân vật xuất hiện trong tập đầu tiên, nói với New York Post rằng vợ chồng cô đã chuyển về nhà phụ huynh ở Parlin, bang New Jersey suốt 2 năm qua để tiết kiệm tiền.

Trước đó, sau khi kết hôn cùng chồng, anh Rick Honick, cả hai từng dành 2 thập kỷ sống tự lập tại một căn hộ thuê. Chi phí chỗ ở hàng tháng khiến nguồn tài chính của vợ chồng Miller hao hụt.

"Sau một thời gian dài, tôi nhận ra mình cần phải dựa vào cha mẹ. Bạn bè tôi đều mua nhà riêng bằng tiền mừng cưới, hoặc trở về sống cùng phụ huynh", người phụ nữ 41 tuổi nói.

Vợ chồng Miller hiện sống dưới tầng hầm ở nhà cha mẹ tại bang New Jersey để tiết kiệm tiền mua nhà riêng. Ảnh: Discovery.

Thực tế, ngày càng nhiều công dân Mỹ thuộc thế hệ Millennials chọn sống chung cùng cha mẹ, dù còn độc thân hay đã lập gia đình.

Tính đến tháng 7/2020, có 52% thanh niên Mỹ từ 18-29 tuổi, tương đương 26,6 triệu người, đang sống với cha mẹ, New York Post đưa tin.

Đây là con số cao nhất kể từ cuộc Đại suy thoái (1929-1939), theo phân tích mới của Trung tâm Nghiên cứu Pew.

Khảo sát do công ty bất động sản Zillow thực hiện năm 2019 cho thấy 22% công dân ở tuổi 23-37 đang sống tại nhà cũ, gấp đôi con số năm 2001.

Trước tình trạng khủng hoảng kinh tế do đại dịch, nhiều người gặp khó khăn trong việc trả tiền thuê nhà nên bất chấp dọn về sống cùng phụ huynh.

Đối vợ chồng nhà Miller, việc trở về căn nhà tuổi thơ là quyết định sáng suốt. Cả hai không chỉ tìm được nơi ở tốt, mà còn nối lại quan hệ với cha mẹ.

"Khi còn trẻ, tôi khá nóng nảy và thường cãi nhau với mẹ. Nhưng 2 năm nay, chúng tôi trở nên gắn bó hơn khi dành nhiều thời gian bên nhau", Miller kể.

Tuy nhiên, không phải ai cũng may mắn xây dựng được mối quan hệ tốt với gia đình khi ở cùng nhau.

Carissa, một nhân vật trong chương trình, đang nóng lòng mua căn nhà đầu tiên và dọn về sống chung với vị hôn phu Ryo. Thế nhưng, anh ấy lại thấy thoải mái hơn khi trú tại nhà cha mẹ.

Khủng hoảng kinh tế do dịch Covid-19 khiến tỷ lệ người trưởng thành ở Mỹ trở về sống cùng cha mẹ tăng cao. Ảnh: Tamara Beckwith/New York Post.

Theo New York Post, dù nhiều phụ huynh cảm thấy mừng vì có thời gian gắn bó với con cái, họ vẫn mong muốn có thời gian cho bản thân.

Thay vì nhìn đứa con đã trưởng thành chui rúc trong căn phòng tuổi thơ, các bậc cha mẹ Mỹ mong họ sớm tự lập, xây dựng gia đình.

Giờ đây, khi vợ chồng Miller đã tiết kiệm đủ tiền cho căn nhà mơ ước cách nhà cha mẹ gần 2 tiếng lái xe, mẹ cô lại có những cảm xúc lẫn lộn.

"Tôi sẽ buồn khi các con rời đi, nhưng cũng vui mừng vì chúng đã tự mua được nhà cho riêng mình", bà nói.