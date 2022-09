Vì sao thành phố có nhiều siêu anh hùng mà vẫn đầy rẫy tội phạm

Trong thế giới truyện tranh, rất nhiều siêu anh hùng hoạt động ở thành phố New York nhưng tỷ lệ tội phạm nguy hiểm tại đây vẫn rất cao. Vì sao lại nảy sinh mâu thuẫn này?

New York được coi là quê hương của biệt đội Avengers, là địa bàn mà Spider-Man cùng vô số siêu anh hùng khác hoạt động trong thế giới truyện tranh của Marvel. Nhưng điểm khiến nhiều độc giả cảm thấy tò mò chính là tại đây vẫn tồn tại rất nhiều ác nhân nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm. Thậm chí, các nhân vật phản diện ngoài Trái Đất cũng chọn nơi đây làm điểm tập kết nếu có ý đồ xấu.

Big Apple (biệt danh của thành phố New York) được xem là tâm điểm của đa số các phần truyện trong Marvel Comics như Iron Man, Daredevil và các siêu anh hùng X-Men nổi tiếng khác. Tất nhiên, nhân vật được nhiều bạn đọc yêu thích, Spider-Man, cũng có trụ sở tại thành phố này.

Trong thế giới truyện tranh Marvel, New York là thành phố tập trung rất nhiều siêu anh hùng. Ảnh: ScreenRant.

Trên cơ sở đó, nhiều người sẽ cho rằng cái ác khó có thể hoành hành tại đây. Tuy nhiên trên thực tế, sự xuất hiện của quá nhiều siêu anh hùng có thể lại là chất xúc tác lôi kéo nhiều tội phạm đến đây hơn.

Nếu nhìn về phía đối thủ chính của Marvel, chúng ta có thể thấy rõ sự khác biệt khi DC lựa chọn một hướng đi an toàn hơn và tạo ra các thành phố tưởng tượng cho siêu anh hùng của họ: Superman nổi tiếng hoạt động ở gần Metropolis, Batman có trụ sở tại thành phố Gotham, Flash lại thường ngăn chặn cái ác tại các đường phố của Central City.

Trong khi đó, Stan Lee và Jack Kirby đã chọn hướng đi táo bạo hơn khi đặt phạm vi hoạt động của nhóm Fantastic Four ở ngay tại New York. Vào những năm 70-80, do số lượng nhà văn, họa sĩ đến từ New York rất lớn vì vậy Marvel thường xuyên phải đối mặt với tình trạng: Bất cứ tên tội phạm nào cũng sẵn sàng cướp nhà băng, bắt cóc, giật ví tại một thành phố mà siêu anh hùng “bay lượn” cả ngày trên không trung.

Trong phần Amazing Fantasy #1000 - Just Some Guy được viết bởi Anthony Falcone và Michael Cho, một tên tội phạm bình thường tên là Frankie Fama đã quyết định đột nhập vào một ngôi nhà cũ để lấy trộm những món đồ có giá trị bên trong.

Tên côn đồ Fama lý giải về hành động côn đồ, tội phạm của mình. Ảnh: ScreenRant.

Hắn ta lý giải cho hành động liều lĩnh của mình rằng: "Khi các siêu anh hùng bận rộn với một số vị thần hùng mạnh nào đó ngoài hành tinh thì đó cũng là cơ hội cho những kẻ như tôi có thể hoàn thành công việc của mình. Tôi chỉ hành động khi họ (các siêu anh hùng) đang quá bận rộn với ‘những con cá lớn hơn’ mà thôi".

Và thật không may cho Fama, trong khi các Avengers đang bận rộn chiến đấu trong sự kiện mới nhất, Spider-Man vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình để đảm bảo tội ác không được dung thứ và Frankie Fama sẽ phải ngồi sau song sắt.

Thực tế, tội phạm trong Marvel Comics không có xu hướng né tránh hoàn toàn siêu anh hùng mà thường lựa chọn thời cơ phù hợp như khi Trái Đất bị các thế lực ngoài hành tinh đe dọa hay thành phố bị một số quái vật siêu nhiên uy hiếp… Mọi kẽ hở đều sẽ được bọn chúng tận dụng tối đa nhằm đạt được mục đích riêng.

Trong khi các chiến binh trụ cột như Iron Man, Thor và Doctor Strange chiến đấu với mối đe dọa lớn thì những kẻ như Fama lại lợi dụng sự mất tập trung đó để thực hiện hành vi xấu xa ở mức độ thấp hơn.

Theo một nghĩa nào đó, New York có thể sẽ là ác mộng đối với Thanos hay Black Order (các tướng dưới quyền Titan điên) nhưng lại là thành phố hoàn hảo cho những tên côn đồ nhỏ bé như Fama.

May mắn thay, Spider-Man, Punisher và nhiều anh hùng đường phố khác vẫn còn đó. Họ biết rõ các toan tính của bè lũ tội phạm và những gì chúng đang có thực hiện. Khi đó, công việc của họ là làm mọi cách để đảm bảo New York vẫn sẽ an toàn trong tầm kiểm soát.