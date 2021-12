Vì sao sự trở lại của điện thoại gập là 'phát minh tốt nhất 2021'?

“Mỗi năm Time đều vinh danh những phát minh đang làm cho thế giới trở nên thông minh, tốt đẹp và thú vị hơn", tờ tạp chí viết. Galaxy Z Flip3 được vinh danh trong danh sách này.

The Best Innovations of 2021 - Những phát minh tốt nhất 2021 là giải thưởng thường niên do đội ngũ phóng viên và biên tập viên Time toàn cầu bình chọn. Các vinh danh của Time được giới chuyên môn đánh giá cao, dựa trên các tiêu chí: Tính độc đáo, sáng tạo, hiệu quả, tham vọng và tác động.

Năm nay, danh sách 100 phát minh được công bố vào tháng 11 vừa qua, bao gồm những sản phẩm nổi bật ở nhiều lĩnh vực như vaccine Covid-19 và sốt rét, robot hỗ trợ tinh thần cho trẻ em nằm viện, thuốc nhuộm thân thiện môi trường cho quần jean hay một dạng mì ống hoàn toàn mới.

“Đó là những sản phẩm thay đổi cách chúng ta sống, làm việc, vui chơi và là những ý tưởng được hiện thực hóa", Time bình luận về những sản phẩm xuất sắc góp mặt vào danh sách này.

Galaxy Z Flip3 góp mặt trong hạng mục Điện tử tiêu dùng, top 100 “Những phát minh tốt nhất 2021” của Time.

Trong đó, Galaxy Z Flip3 góp mặt trong hạng mục Điện tử tiêu dùng, vì những đột phá của Samsung trong việc tái sinh thiết kế điện thoại gập, thay đổi cách người dùng sử dụng smartphone và tạo nên sự cân bằng giữa công nghệ hiện đại và tính di động của thiết bị.

Galaxy Z Flip3 không phải là chiếc smartphone gập đầu tiên vào danh sách này. Năm ngoái, mẫu Surface Duo của Microsoft được Time bình chọn vì “mang đến cái nhìn thoáng qua về tương lai của công nghệ di động”. Tuy nhiên, đến Galaxy Z Flip3, Time cho rằng: “Trong nhiều năm qua, các nhà sản xuất đã cố gắng kết hợp chức năng của smartphone với tính di động của chiếc điện thoại gập của thập niên 2000. Đến Galaxy Z Flip3, Samsung đã làm được điều đó một cách hoàn hảo”.

Chiếc Z Flip3 khi gập lại nhỏ gọn như thiết bị của hai thập kỷ trước, nhưng khi mở ra lại có màn hình cảm ứng 6,7 inch cùng loạt tính năng thông minh, thay cho thiết kế màn hình nhỏ và nút bấm vật lý T9 ngày xưa.

Máy có màn hình phụ 1,9 inch để người dùng thực hiện loạt thao tác nhanh như xem nhắc nhở lịch trình, tin nhắn, bấm giờ, báo thức và chụp ảnh selfie mà không cần mở máy. Khi máy mở ra, với màn hình 6,7 inch rộng rãi, người dùng có thể chia màn hình để làm việc đa nhiệm, vừa xem YouTube vừa chat với bạn bè.

Galaxy Z Flip3 là mang thiết kế gập kinh điển trở lại trong một chiếc smartphone sở hữu những công nghệ tiên tiến nhất.

Thiết bị vừa mang lại trải nghiệm sử dụng thân thuộc của chiếc điện thoại gập cổ điển, vừa sở hữu chất liệu màn hình dẻo cùng thiết kế bản lề thông minh hiệu quả nhất hiện nay. Mức giá 999 USD của Z Flip3 được Time đánh giá tốt hơn cả, khi có thể đưa thiết bị thương mại hóa. Từ đó, Galaxy Z Flip3 trở thành chiếc smartphone gập được bán rộng rãi đầu tiên có giá dưới 1.000 USD , và là đối thủ đáng gờm ở phân khúc smartphone cao cấp nhất.

Tại Việt Nam, Z Flip3 được người dùng quan tâm, săn đón kể từ khi ra mắt. Một vài trào lưu thú vị trên mạng xã hội khi người dùng trẻ sáng tạo với Z Flip3. Tận dụng chế độ gập mở linh hoạt Flex Mode, nghệ sĩ trẻ dùng Z Flip3 để quay vlog, hay những điệu nhảy ngẫu hứng mà không cần đến chân máy.

Trong khi đó, dân “mọt phim” thử thiết kế màn hình cong để cày Netflix. Cùng lúc, các hãng bên thứ ba cũng sáng tạo loạt ốp lưng, móc khóa - keychain cho chiếc smartphone truyền cảm hứng này.

Những điều này tạo nên sự sôi động, thú vị hiếm có trên thị trường smartphone vốn đã bão hòa và nhiều năm không có sự đổi mới đáng kể.