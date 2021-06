Vì sao Spice Girls là biểu tượng đối với cộng đồng LGBTQ+?

Hưởng ứng Pride Month (Tháng Tự Hào): Victoria Beckham và các thành viên Spice Girls đã diện mẫu áo phông in thông điệp "pround and wannabe your lover" (thật tự hào và muốn trở thành người yêu của bạn). Cụm "Wannabe" trên áo cũng chính là tên bản hit ra đời cách nay 25 năm của nhóm. Mẫu áo được bán ra với toàn bộ tiền thu được sẽ chuyển cho Akt - tổ chức từ thiện giúp đỡ những người vô gia cư thuộc cộng đồng LGBTQ+.