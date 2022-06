Vì sao Son Heung-min không hẹn hò mỹ nhân nào quá 3 tháng?

Tiền đạo người Hàn Quốc không cần hậu phương là phụ nữ để vươn mình từ cầu thủ tiềm năng thành siêu sao số một châu Á.

Son Heung-min kết thúc mùa giải Premier League 2021/22 với 23 bàn thắng, nhận danh hiệu "Vua phá lưới", đồng thời lập dấu mốc lịch sử, khi là cầu thủ châu Á duy nhất chạm tay tới cột mốc này.

Bên cạnh sự nghiệp thành công, người hâm mộ cũng dành sự quan tâm đến đời tư của chàng cầu thủ sinh năm 1992 bởi lẽ những người đẹp xuất hiện trong đời Son đều chỉ trong thời gian ngắn ngủi.

Yoo So Young cũng chỉ giữ chân được Son 2 tháng.

Thăng hoa khi không hẹn hò

Son Heung-min vướng không ít nghi vấn hẹn hò với nhiều người đẹp nổi tiếng của showbiz Hàn. Mới đây nhất là tin đồn hẹn hò cùng Ji Soo (BlackPink), dù phía nữ ca sĩ đã lên tiếng phủ nhận nhưng người hâm mộ vẫn đặt nghi vấn về mối quan hệ này.

Bên cạnh Ji Soo, có khá nhiều lời đồn đoán khác về đời tư, nhưng Son Heung-min chỉ công khai hẹn hò với ba mối tình. Đáng tiếc cả 3 mối quan hệ đều sớm chết yểu.

Son Heung-min không có bất kỳ bức ảnh chụp riêng nào với bạn gái được đăng tải công khai mà chỉ có những bức hình chụp lén. Ảnh: The Fact.

Người đẹp đầu tiên từng công khai hẹn hò với Son Heung-min là nữ ca sĩ Bang Minah, thành viên nhóm nhạc Girl’s Day vào năm 2014. Trong lần yêu đương này. Tuy nhiên, cả hai chia tay chỉ sau 3 tháng vì khoảng cách địa lý.

Người đẹp tiếp theo đi qua đời Son là Han Yeon-soo, cô có đời tư khá kín tiếng dù từng đại diện khu vực Daejeon dự thi Hoa hậu Hàn Quốc 2012. Cả hai cũng chỉ gắn bó trong một thời gian ngắn vào tháng 9/2015.

Lần cuối Son công khai hẹn hò là tháng 11/2015, khi tờ The Fact tung ảnh chàng cầu thủ của Tottenham đi chơi đêm với Yoo So Young, cựu thành viên nhóm nhạc nữ After School. Phía So Young lên tiếng xác nhận mối quan hệ. Nhưng do không nhận được sự ủng hộ của gia đình và công chúng, hai người nhanh chóng đường ai nấy đi vào năm 2016.

Sau khi không còn bóng hồng nào xung quanh, phong độ của Son Heung-min bỗng thay đổi chóng mặt. Mùa 2015/16, thời điểm cuối cùng giới mộ điệu thấy Son hẹn hò, tiền đạo này chỉ ghi 8 bàn trong cả mùa giải cho Tottenham.

Mùa 2016/17, khi lần đầu “độc thân” sau nhiều năm, Son ghi tới 21 bàn trên mọi đấu trường. Từ đó đến giờ, chân sút này không dừng lại nữa. Ở cấp độ ĐTQG, Son góp công lớn giúp Olympic Hàn Quốc giành huy chương vàng ASIAD 2018, qua đó được miễn nghĩa vụ quân sự.

Sự nghiệp của Son có thể xem là thăng tiến phi mã khi không còn bóng hình mỹ nhân bên cạnh. Lúc này, tiền đạo sinh năm 1992 đang là một trong những cầu thủ hay nhất thế giới, được định giá tới 92 triệu bảng.

Bên ngoài sân cỏ, Son là bảo vật của xứ sở kim chi. Chân sút của Tottenham mới nhận nhận vinh dự cao nhất từ Tổng thống Hàn Quốc khi được trao bằng khen và huân chương Cheongnyong.

"Đây là phần thưởng cho niềm đam mê, cống hiến và nỗ lực hết mình trong suốt mùa giải của Son Heung-min. Đây không chỉ là vinh dự của riêng cậu ấy mà còn là ngày vui của toàn thể người hâm mộ bóng đá châu Á", Tổng thống Yoon Suk-yeol cho biết.

Bố đặt đâu, Son ngồi đấy

Lý do lớn nhất khiến các bóng hồng chỉ xuất hiện thời gian ngắn trong cuộc đời Son là bố tiền đạo này, Son Woong-jung. Ông từng là cầu thủ chuyên nghiệp chơi cho vài CLB lớn xứ sở Kim chi như Sangmu, Horangi hay Ilhwa Chunma vào những năm 80 của thế kỷ trước.

Ông cũng là người góp phần tạo nên những thành công của Son Heung-min, khi huấn luyện chân sút này từ bé. Chia sẻ với Guardian, Son nói: "Ông ấy là một người cha, một HLV nghiêm khắc và đáng sợ. Ông ấy luôn nghĩ về việc làm thế nào để tôi tiến bộ hơn mỗi ngày".

Kỷ luật từ ông Son Woong-jung tạo nên thành công cho Son Heung-min. Ảnh: Reuters.

Vì sự nghiêm khắc và quản lý của cha mà Son khá kín tiếng về đời sống tình cảm. Son từng chia sẻ: “Khi những tin tức về chuyện hẹn hò của tôi xuất hiện trên mặt báo, bố chờ tôi trong phòng và bảo tôi sẽ không thể kết hôn cho tới khi giải nghệ”.

“Tôi cũng đồng ý,” Son thừa nhận. “Khi bạn kết hôn, điều quan trọng nhất sẽ là gia đình, vợ và những đứa trẻ, và sau đó là bóng đá. Tôi muốn đảm bảo rằng trong khi tôi chơi ở phong độ tốt nhất, bóng đá là số một. Bạn không biết mình có thể chơi ở phong độ tốt nhất trong bao lâu. Khi bạn nghỉ hưu, hoặc khi bạn 33 hoặc 34 tuổi, bạn vẫn có thể có một cuộc sống lâu dài với gia đình của mình”.

Son cho biết hầu hết nhà quản lý châu Âu thích các cầu thủ của họ kết hôn và ổn định cuộc sống sớm. “Bởi vì bên ngoài sân cỏ, các cầu thủ có cơ hội để làm nhiều điều, như uống rượu, tiệc tùng hoặc những thứ tương tự như thế”. Nhưng anh khẳng định: “Tôi không phải kiểu người thích làm những thứ này”.

Việc không dính dáng quá nhiều đến tình cảm đã thực sự giúp Son Heung-min giữ vững phong độ thi đấu bùng nổ. Son giờ trở thành niềm tự hào của không chỉ Hàn Quốc mà còn của cả châu Á.