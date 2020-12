Vì sao số nghệ sĩ Hàn mắc Covid-19 tăng nhanh?

Nghệ sĩ vẫn gặp mặt, ăn uống trong khi hàng loạt chương trình tiếp tục được thực hiện khiến số ca nhiễm SARS-CoV-2 trong ngành giải trí Hàn Quốc ngày càng tăng.

Trong một tháng trở lại đây, hàng loạt ca sĩ, diễn viên và nhân viên trong ngành giải trí dương tính với virus SARS-CoV-2. Sự bùng phát của Covid-19 trong giới ca sĩ, diễn viên ảnh hưởng trực tiếp tới ngành công nghiệp giải trí, kéo theo hàng loạt cuộc kiểm tra, sàng lọc.

Kể từ trường hợp của nam ca sĩ Yoon Hak là nghệ sĩ đầu tiên nhiễm SARS-CoV-2, tới hiện tại, Hàn Quốc là một trong những nước có nhiều nghệ sĩ mắc Covid-19 nhất.

Số nghệ sĩ, nhân viên ngành giải trí mắc Covid-19 tăng mạnh

Đầu tháng 12, Kogyeol và Bitto của nhóm nhạc nam UP10TION nhận kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 sau khi nam ca sĩ tiếp xúc với một bệnh nhân. Các thành viên còn lại của UP10TION nhận kết quả âm tính nhưng MC, nhân viên đài truyền hình MBC và SBS, cũng như ca sĩ xuất hiện trong cùng chương trình âm nhạc đã được đưa đi xét nghiệm. Hàng trăm thần tượng đến từ NCT, CNBLUE, aespa, AKMU, Treasure... đã trải qua các cuộc kiểm tra sức khỏe.

Tương tự, các ca sĩ tham gia ghi hình cho chương trình Yu Hee-yeol's Sketchbook của đài KBS cũng được xét nghiệm sau khi Yiren và Si Hyeon của nhóm nhạc nữ Everglow thông báo mắc Covid-19. Nhóm nhạc nữ đã quay một tập cho chương trình âm nhạc vào ngày 24/11.

Chung Ha mắc Covid-19 sau khi tới trung tâm thể dục.

Gần nhất, nữ ca sĩ Chungha xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 sau khi đến một trung tâm thể dục. Các thành viên của nhóm nhạc nữ TWICE, Cosmic Girls, Gugudan và DIA - những người gặp gỡ Chung Ha trước khi cô có kết quả xét nghiệm - ngay lập tức được công ty đưa đi kiểm tra. May mắn các thành viên TWICE nhận kết quả âm tính. Riêng Sana vì tiếp xúc trực tiếp với Chung Ha sẽ tự cách ly trong 14 ngày.

Tuy nhiên, TWICE vừa tham gia Mnet Asian Music Awards (MAMA) vào tối 6/12. Việc này dẫn đến tình huống hàng chục nhân viên thực hiện MAMA cũng được kiểm tra vì tiếp xúc với TWICE.

Cùng ngày, tờ Nate đưa tin 3 người trong giới showbiz Hàn Quốc vừa được xác nhận mắc Covid-19. Họ đều là nhà sản xuất hoặc CEO công ty giải trí lớn. Trước đó, nam diễn viên Seo Sung Jong có kết quả dương tính khiến đoàn phim Gửi anh, người từng yêu em do Hwang Jung Eum đóng chính phải ngừng quay. Heo Dong Won, Kim Won Hae cũng thông báo mắc Covid-19… khiến toàn bộ lịch trình bị hủy bỏ.

Những nỗ lực cứu vãn tình thế

Theo Korea Times đưa tin ngày 7/12, Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) công bố nước này đã có thêm 631 trường hợp mắc Covid-19 tính đến tối 5/12. Hàn Quốc có hơn 600 ca mắc mới mỗi ngày.

Tuy nhiên, biện pháp đóng cửa chỉ được áp dụng cho các cơ sở văn hóa do thành phố quản lý. Trong khi đó, các địa điểm văn hóa nhà nước do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý vẫn trình diễn các chương trình như thường lệ.

Các thành viên TWICE đi kiểm tra sau khi Sana gặp Chung Ha.

Tương tự, hàng loạt chương trình giải trí phát sóng truyền hình như Music Bank, Inkigayo, Music Core… được tổ chức đều đặn hàng tuần. Chỉ đến khi 2 thành viên UP10TION thông báo mắc Covid-19, một số chương trình âm nhạc mới tạm dừng phát sóng. Theo Korea Herald, đây là một trong những lý do khiến dịch bệnh bùng phát trong giới giải trí.

Đặc biệt, ngành giải trí Hàn Quốc thường hoạt động theo quy mô lớn, mỗi chương trình có hàng trăm nhân viên thực hiện. Trong khi đó, lĩnh vực âm nhạc chuộng mô hình nhóm nhạc. Mỗi nhóm có khoảng 4-9 thành viên, họ sống cùng nhau trong ký túc xá, gặp nhau mỗi ngày. Mỗi nhóm nhạc lại được quản lý bởi công ty giải trí có hàng chục tới hàng trăm nhân viên, do đó khó tránh khỏi tình huống lây nhiễm.

Nhìn vào trường hợp Chung Ha hay 3 ông chủ công ty giải trí nhiễm SARS-CoV-2, công chúng cũng chỉ ra giới nghệ sĩ còn lơ là, chưa nâng cao tinh thần chống dịch giữa thời điểm Hàn Quốc có hàng trăm ca mắc mới mỗi ngày.

Trước khi nhận kết quả dương tích với SARS-CoV-2, Chung Ha gặp gỡ Mina (gugudan), Jung Chae Yeon (DIA) và Yeon Jung để cùng ăn tối. Ngày hôm sau, nữ ca sĩ tiếp tục gặp mặt Yeon Jung và Sana (TWICE). Tương tự, lý do khiến 3 ông chủ công ty giải trí nhiễm bệnh cũng bởi tụ tập ăn uống chúc mừng dịp cuối năm.

Đêm nhạc của nữ ca sĩ Baek Ji Young bị hoãn.

Hiện tại, khi số lượng nghệ sĩ mắc Covid-19 ngày càng tăng, giới quản lý gấp rút đưa ra biện pháp phòng ngừa. Những hành động này tuy được đưa ra khá muộn màng khi hàng loạt nghệ sĩ đã có kết quả dương tính nhưng rất cần thiết ở thời điểm này để cứu vãn tình thế.

Ngày 8/12, chương trình Inkigayo thông báo tạm ngừng phát sóng trong 3 tuần. Một số công ty và nghệ sĩ phải hủy hoặc hoãn các sự kiện âm nhạc. Big Hit Entertainment - công ty quản lý đứng sau BTS - là một trong số đó. Công ty cho biết họ chỉ phát trực tiếp concert cuối năm theo các hướng dẫn thắt chặt xã hội của chính phủ.

Diva nhạc ballad Baek Ji Young, huyền thoại trot Na Hoona và ban nhạc rock Jaurim cũng thông báo hoãn hoặc hủy sự kiện âm nhạc của họ trong bối cảnh bệnh dịch bùng phát trở lại.

Theo Korea Herald đưa tin ngày 8/12, Hàn Quốc đã tăng mức độ giãn cách xã hội lên 2,5 - cấp độ cao thứ hai trong hệ thống 5 cấp - tại khu vực Seoul với nỗ lực hạn chế sự lây lan của dịch bệnh. Cư dân ở Seoul được khuyến cáo ở nhà và không được phép tụ tập trên 50 người.