Vì sao shipper Hàn Quốc mạo hiểm giao hàng dù thời tiết khắc nghiệt

Được trả công cao gấp 2, 3 thậm chí 4 lần khi giao đồ ăn vào những ngày thời tiết khắc nghiệt, nhiều shipper Hàn Quốc chấp nhận rủi ro để tranh thủ kiếm tiền.

Nhân viên giao hàng có thu nhập cao hơn khi làm việc dưới thời tiết khắc nghiệt. Ảnh: Yoo Dae-gil.

Một nhân viên giao hàng họ Kang (31 tuổi) kiếm được hơn 300.000 won ( 232 USD ) chỉ sau 7 tiếng giao đồ ăn vào cuối tuần trước, khi nhiệt độ giảm xuống -15 độ C và nhiều tài xế khác quyết định ở nhà.

"Tôi được trả cao gấp 3-4 lần bình thường vì các quán ăn thiếu nhân viên giao hàng trong thời tiết lạnh giá như thế này. Tuyết rơi nhiều nên đường rất trơn, tôi phải chấp nhận rủi ro nhưng được trả rất khá", anh nói với Korea Times.

Một shipper khác họ Lee cho biết anh kiếm được gần 500.000 won trong một ngày cuối tuần.

"Các tài xế giao hàng được trả gấp 2, gấp 3 vào những ngày mưa lớn hoặc tuyết rơi vì giao đồ ăn bằng xe máy rất nguy hiểm. Có những người như tôi tận dụng điều này để kiếm một khoản lớn".

Những con đường đầy tuyết và băng giá không chỉ nguy hiểm với người đi bộ mà còn đối với những tài xế giao hàng, hay sử dụng xe máy tay ga để di chuyển. Những ngày qua, các đơn giao đồ ăn tăng vọt trong khi số lượng shipper giảm khiến chi phí giao hàng tạm thời tăng nhanh.

Hàn Quốc đang trải qua những ngày thời tiết lạnh giá, có tuyết rơi nhiều nơi. Ảnh: Korea Times.

Hiện, phí giao hàng cho các đơn đặt đồ ăn trên ứng dụng Baedal Minjok hoặc Coupang ở Hàn Quốc trung bình dao động trong khoảng 4.000 won đến 5.000 won. Tuy nhiên, khi thời tiết xấu, các công ty tăng gấp đôi, gấp 3 phí để giữ chân shipper làm việc.

Tất nhiên, cũng có những lo ngại về sự an toàn của các tài xế giao hàng khi làm việc trong điều kiện thời tiết xấu như vậy.

"Các tài xế phải hết sức thận trọng khi giao đồ ăn vào những ngày tuyết rơi, đặc biệt là ở các khu vực dốc. Xe tay ga rất khó dừng ngay cả khi chúng tôi bóp phanh khi xuống dốc. Tốt hơn là nên giao đồ ăn bằng ôtô hoặc nghỉ ngơi khi trời mưa hoặc có tuyết bên ngoài", Kang nói.

Một công ty giao hàng địa phương cho biết các nhà tuyển dụng cố gắng để cung cấp môi trường làm việc an toàn cho shipper, song họ cũng không thể ngăn nếu các tài xế muốn kiếm thêm thu nhập.

"Họ được tự do làm việc và chúng tôi không có quyền ngăn họ làm điều đó. Chúng tôi đặc biệt chú ý đến sự an toàn của nhân viên bằng cách khuyến khích họ đi những con đường an toàn hơn, đội mũ bảo hiểm và lái xe chậm", một lãnh đạo của công ty điều hành nền tảng giao hàng cho biết.