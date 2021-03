Vì sao Selena Gomez từng bị gọi là ‘diva thở’ nhưng vẫn thành công?

Selena Gomez từng vướng tranh cãi giọng hát chênh, phô. Tuy nhiên, cô vẫn được nhận định là ca sĩ thành công với ba album đứng đầu bảng xếp hạng Billboard 200.

Phân tích

Selena Gomez cho biết sau album phòng thu thứ tư, cô muốn giã từ sự nghiệp âm nhạc để tập trung vào con đường diễn xuất. Quyết định được nữ ca sĩ tiết lộ trên tạp chí Vogue hôm 8/3.

"Thật khó để tung ra sản phẩm khi nó không được coi trọng. Đã có những khoảnh khắc mà tôi cảm thấy vậy. Vấn đề là gì? Tại sao tôi phải tiếp tục ca hát? Lose You to Love Me là ca khúc hay nhất của tôi, nhưng với một số người, nó vẫn chưa phải tốt nhất", Gomez nói.

Với album cuối cùng chưa ấn định ngày ra mắt, cô hứa hẹn sẽ mang đến cảm hứng thật khác cho khán giả, trước khi dành toàn bộ tâm sức vào nghiệp diễn.

Từ khóa Selena Gomez đang trở thành xu hướng trên Twitter. Người hâm mộ đăng tweet đính kèm hashtag #weloveyouselena để ủng hộ hướng đi của ngôi sao 29 tuổi.

Điều đã giúp Selena thành công

Selena Gomez nổi tiếng từ năm 7 tuổi khi tham gia Barney & Friends. Nhưng phải đến năm 2008, cô mới nghiêm túc rẽ hướng sang âm nhạc.

Là người sáng lập kiêm ca sĩ chính của nhóm Selena Gomez & the Scene, cô đã phát hành album Kiss & Tell và A Year Without Rain, được RIAA cấp chứng nhận đĩa vàng. Tính tới đầu năm 2011, Selena Gomez & the Scene đã bán được 1.354.000 bản album tại Mỹ.

Năm 2015, Gomez giới thiệu đĩa đơn Good for You có sự hòa giọng của rapper A$AP Rocky. Sản phẩm giữ vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100. Hai năm sau, cô bán hơn 7 triệu bản album cùng 22 triệu đĩa đơn toàn cầu. Tạp chí Billboard công nhận cô là Người phụ nữ của năm đó nhờ những ảnh hưởng tích cực trong nghệ thuật.

Phong cách ban đầu Gomez xây dựng là nhẹ nhàng, trong sáng với loạt ca khúc teen pop, pop-dance sở hữu phần lời đơn giản, dễ nhớ. Nhờ vậy, các sản phẩm âm nhạc của cô hấp dẫn lượng lớn người nghe trẻ tuổi.

Nhưng cũng bởi thế, cô thường xuyên bị chê thiếu chiều sâu, cái tôi nghệ thuật không bật lên rõ trong cách hát. Gomez còn bị nói rằng chỉ dạo chơi "cho vui", chứ chưa phải là người cầm micro đúng nghĩa.

Selena Gomez ban đầu chỉ tỏ ra vừa vặn với những ca khúc pop dễ hát, dễ nghe. Ảnh: Popsugar.

Nếu đặt lên bàn cân so sánh với hai công chúa Disney khác cũng theo đuổi âm nhạc cùng thời là Demi Lovato và Miley Cyrus, thực lực giọng hát của Gomez yếu thế hơn.

Nhưng tại sao cô vẫn rất thành công?

Nói đi phải nói lại, điểm cộng của Selena Gomez là đã xác định rõ hướng đi từ ban đầu cùng với ê-kíp hùng hậu. Các sản phẩm của cô luôn chứng tỏ sự chỉn chu về mặt hình ảnh, nội dung.

Theo Daily Mail, Selena Gomez như "miếng mồi ngon" thu hút giới truyền thông. Bất kể vấn đề gì liên quan đến Sel, nhất là ồn ào tình cảm, đều trở thành đề tài được quan tâm.

Tận dụng độ hot ấy, giọng ca người Mỹ đã vạch ra chiến lược PR sản phẩm bài bản, ví dụ như nhắc tới Justin Bieber trong các cuộc phỏng vấn, tung ca khúc mới sau thời điểm tình cũ lấy vợ...

Không nên trưng trổ kỹ thuật nhiều

Theo chuyên trang phân tích âm nhạc Critic of Music, Selena Gomez sở hữu chất giọng Lirico mezzo-soprano - giọng trung trữ tình - với phạm vi hát tốt nhất ở mức Bb2 - F # 5 - C # 6.

"Người hát giọng này có âm vực đều đều, đôi lúc như thể cố tạo ra âm thanh gợi cảm một cách vụng về, hoặc thậm chí nhại lại các quy ước của cách hát pop theo cách quyến rũ", trang này viết.

Song, không thể phủ nhận ưu điểm của giọng trung trữ tình là mang tới cảm giác nhẹ nhàng, ngọt ngào, đôi khi chất chứa sự thoáng đạt nếu kết hợp với những quãng trầm khỏe khoắn.

Đó là lý do Selena Gomez gặt hái thành công với Love You Like a Love Song (2011), The Heart Wants What It Wants (2014), We Don’t Talk Anymore (2016) - những bản hit mang giai điệu nhẹ nhàng, dễ dàng cho Gomez khoe màu giọng ở khoảng an toàn, mà không cần trưng trổ kỹ thuật quá nhiều.

Critic of Music cho rằng khuyết điểm trong cách hát của Gomez nằm ở những nốt cao bởi cô xử lý chưa tròn. Nữ ca sĩ sử dụng giọng ngực xuyên suốt và thiếu đi độ rung cuối câu, khiến âm thanh phát ra nghe chói tai.

Khả năng hát live gây tranh cãi

Sau khi Selena Gomez tuyên bố sẽ ngừng ca hát, mạng xã hội nổ ra những cuộc tranh luận. Cộng đồng anti-fan hả hê cho rằng đây là quyết định đúng đắn nhất của cô.

Họ chia sẻ các màn hát live kém cỏi của Selena Gomez. Thiếu đi sự hỗ trợ của kỹ thuật phòng thu, cô lộ rõ khuyết điểm giọng thật yếu và phô. Nhiều tờ báo gọi Gomez là “diva thở” vì cô thường xuyên hụt hơi, hát thều thào trên sân khấu.

Tháng 11/2019, tình cũ Justin Bieber một lần nữa bị mang ra mổ xẻ tài năng âm nhạc khi thể hiện lệch tông trong màn trình diễn mở màn lễ trao giải AMAs với ca khúc Lose You to Love Me.

Người hâm mộ bênh rằng do đã rời xa sân khấu từ lâu, Sel có chút lo lắng và không thể hoàn thành tốt phần biểu diễn. Nhưng với ai khó tính, họ nhìn nhận vấn đề tiêu cực hơn.

Một tài khoản đã viết: "Chuyện đó chỉ nói lên sự hời hợt của Selena. Nếu làm nghề nghiêm túc, cô ấy đã chăm chút giọng hát trước khi trở lại".

Giọng hát live của Selena Gomez luôn gây tranh cãi. Ảnh: Vogue.

Một trong những lần hiếm hoi cô được khen hát tốt là tại Victoria's Secret show cách đây ba năm. Video ghi lại cảnh Gomez phiêu theo cảm xúc của Hands to Myself cùng Me and My Girls nhận được nhiều lời khen và thu hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội.

"Giọng Sel yếu, nhưng cô ấy biết cách lựa chọn nhạc hợp giọng, có khả năng trình diễn khá ổn. Cứ bảo cô ấy live toàn thở, nhưng thở kiểu này tôi vẫn nghe", một khán giả bình luận.

Hồi tham gia The Kelly Clarkson Show tháng 3/2020, Gomez mới ngồi lại tâm sự về giọng hát gây tranh cãi của mình. Cô khẳng định bản thân đã cố gắng không ngừng để trở nên tốt hơn mỗi ngày.

"Có nhiều người cho rằng tôi không phải là ca sĩ giỏi nhất. Nhưng tôi đã làm việc vô cùng chăm chỉ. Tôi yêu công việc sáng tác và sáng tạo những giai điệu mới. Tôi tin rằng album Rare là cơ hội để nói tất cả những gì tôi muốn".

Nỗ lực của Selena

Giới chuyên môn càng khắt khe, Selena Gomez càng tìm cách vươn lên mạnh mẽ hơn.

Album phòng thu Rare, như đã nói trên, là minh chứng rõ nét cho sự tiến bộ trong giọng hát của ngôi sao sinh năm 1992. Cô trở nên giàu cảm xúc hơn, nữ tính hơn, và không còn gồng mình quá nhiều để truyền đạt thông điệp qua từng câu chữ.

Trên chuyên trang tổng hợp ý kiến giới phê bình Metacritic, album Rare nhận được số điểm trung bình 76/100 dựa trên 12 đánh giá, đồng nghĩa với mức tích cực.

Selena Gomez đã làm mới chất nhạc pop, funk-pop, dance, R&B, nhạc điện tử, reggaeton và alternative theo cách riêng qua album này. Nhờ vậy, cô đã bán được 112.000 bản trong tuần đầu album lên kệ.

Thành tích ấn tượng kể trên cho thấy Rare rất xứng đáng khi leo lên ngôi vương BXH Billboard 200. Hai album trước - Stars Dance và Revival - đạt thứ hạng tương tự, dù vẫn còn nhiều lời ra tiếng vào về khả năng của Selena Gomez.