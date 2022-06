Vì sao sau gần 3 tháng cô gái tử vong, nam thanh niên mới bị khởi tố?

Theo Trưởng công an TP Lào Cai, vụ án này có tính chất phức tạp, cơ quan điều tra phải thu thập đủ căn cứ mới có thể đưa ra những quyết định tố tụng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai, đang bắt tạm giam bị can Phạm Văn Tùng (30 tuổi, ở phường Xuân Tăng, TP Lào Cai) về tội Cố ý gây thương tích dẫn đến hậu quả chết người.

Tùng bị cáo buộc đã tát, đẩy bạn gái là Đào Thị Khánh Linh (22 tuổi) khiến nạn nhân chấn thương sọ não và tử vong.

Trước những quyết định tố tụng hình sự của Công an TP Lào Cai, ông Đào Minh Nhàn (chú ruột của nạn nhân) có nhiều thắc mắc về quá trình điều tra, giải quyết đơn tố cáo, tố giác tội phạm của cơ quan điều tra.

"Tại sao tử vong gần 3 tháng mới khởi tố vụ án?"

Theo ông Nhàn, gần 0h ngày 17/3, ông nhận được điện thoại từ Phạm Văn Tùng. Anh ta nói với chú nạn nhân là cháu gái ông bị tai nạn và đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai.

"Khi đến nơi, cháu gái tôi đang được cấp cứu, đặt ống thở tại tầng 3 của bệnh viện. Lúc đó, Linh đã hôn mê và xuất hiện các vết bầm tím ở mắt, tai, đầu gối...", ông Nhàn nói và cho biết trước đó, khoảng 16h, Tùng đã đưa Linh vào Bệnh viện Đa khoa Hưng Thịnh để cấp cứu nhưng vì tình trạng nghiêm trọng, bệnh viện này chuyển nạn nhân sang viện của tỉnh tiếp tục điều trị.

Vết bầm tím ở tai của nạn nhân. Ảnh: Gia đình nạn nhân cung cấp.

Ngay trong đêm, chú nạn nhân đến trụ sở công an để trình báo vụ việc. Khoảng 8h ngày 17/3, ông Nhàn tiếp tục được một cán bộ công an mời lên trụ sở để viết lại đơn tố cáo.

Đến 13h cùng ngày, từ đề nghị của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai, gia đình đưa cô gái 22 tuổi đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội).

"Khi đưa cháu đi Hà Nội được 1-2 ngày, thì Tùng cũng lên để chăm sóc Linh. Nhưng đến 10h ngày 27/3, cháu gái tôi tử vong", ông Nhàn kể.

Theo ông Nhàn, sau khi Linh tử vong, gia đình ông đã 3 lần gửi đơn tố cáo, đơn đề nghị giải quyết vụ án vào các ngày 18/3, 28/4, 5/5 tới Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai, Công an TP Lào Cai và Viện kiểm sát nhân dân TP Lào Cai.

Đơn tố cáo của gia đình nạn nhân gửi VKSND TP Lào Cai hôm 5/5. Ảnh: Gia đình nạn nhân cung cấp.

"Đến ngày 17/5, chúng tôi mới nhận được văn bản thông báo tiếp nhận đơn tố giác của gia đình từ Công an TP Lào Cai", ông Nhàn cho hay.

Chú của nạn nhân thắc mắc liệu cơ quan điều tra công an TP có quá chậm trễ trong việc giải quyết vụ án, giải quyết đơn tố cáo của gia đình?.

Ngoài ra, ông Nhàn cũng đặt nghi vấn về lời khai của Tùng khi bị can cho rằng các vết bầm tím không phải do anh ta gây ra mà tự xuất hiện khi nạn nhân ở trong bệnh viện.

Vụ án phức tạp nên phải thận trọng

Chiều 17/6, thượng tá Đỗ Tuấn Sơn, Trưởng Công an TP Lào Cai, đã có cuộc trao đổi với Zing về một số tình tiết của vụ án cũng như giải đáp những thắc mắc của gia đình nạn nhân.

Ông Sơn cho biết khi tiếp nhận vụ án, Công an TP Lào Cai đã lấy lời khai của Tùng. Bị can ngay từ đầu đã thừa nhận các hành vi tát, đẩy bạn gái.

"Theo lời khai của Tùng, sau cuộc cãi vã và xô xát rạng sáng 16/3, nạn nhân vẫn sinh hoạt bình thường, thậm chí được Tùng mua bánh và sữa cho uống. Chi tiết này phù hợp với kết quả khám nghiệm hiện trường khi cơ quan chức thu giữ được bánh và vỏ sữa. Chỉ đến chiều, nạn nhân có biểu hiện sốt, thì được Tùng đưa đi cấp cứu tại bệnh viện", chỉ huy Công an TP Lào Cai nói.

Tình trạng của nạn nhân khi điều trị trong bệnh viện. Ảnh: Gia đình nạn nhân cung cấp.

Thượng tá Đỗ Tuấn Sơn chia sẻ vụ án này ngay từ đầu đã có tính chất phức tạp, bởi nạn nhân không tử vong ngay mà sau 12 ngày mới qua đời. Vì vậy, quan điểm của cơ quan điều tra là phải thận trọng.

"Để tránh các quyết định sai, chúng tôi phải đợi kết luận giám định từ Viện Khoa học hình sự Bộ Công an về cơ chế hình thành các vết thương, nguyên nhân tử vong... để dựa vào các căn cứ đó, đánh giá xem có phù hợp với lời khai của nghi phạm và dấu vết tại hiện trường hay không", ông Sơn cho hay.

"Ngay khi có kết quả vào ngày 15/6, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án. Sau một ngày củng cố hồ sơ, Công an TP Lào Cai khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng Tùng, đồng thời tiến hành thực nghiệm hiện trường", chỉ huy công an thành phố nói.

Tùng thực hiện lại hành động đẩy nạn nhân tại buổi thực nghiệm. Ảnh: Thanh Tuấn.

Trước thắc mắc của gia đình nạn nhân về việc sau gần 3 tháng vụ án xảy ra, cơ quan điều tra mới khởi tố vụ án, Trưởng công an TP Lào Cai trả lời theo quy định, thời hạn tối đa giải quyết tin báo tố giác tội phạm là 4 tháng.

Tiếp tục giải thích nghi vấn của gia đình nạn nhân về những vết bầm tím ở mắt, tai, đầu gối... Linh, ông Sơn đưa ra nhận định có thể trong quá trình cấp cứu đã gây ra những vết bầm máu mà nhiều người không có kiến thức y học sẽ lầm tưởng đó là vết thương do người khác gây ra.

"Kết quả giám định nguyên nhân tử vong của nạn nhân từ Bộ Công an là chấn thương sọ não do vật tày gây ra. Kết luận này phù hợp bởi nạn nhân bị đẩy ngã đập đầu xuống nền nhà. Còn những vết thương còn lại, cơ quan giám định không giải thích", chỉ huy Công an TP Lào Cai nói và nhấn mạnh trong vụ án này, cơ quan điều tra khách quan và thận trọng trước những quyết định được đưa ra.