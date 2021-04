Vì sao Samsung quyết định mang hàng loạt đồ gia dụng về Việt Nam?

Với "Tuyệt tác công nghệ 2021”, Samsung trình làng tại Việt Nam những thiết bị gia dụng thông minh như TV, máy chiếu, máy giặt AI. Sự kiện quy tụ hàng loạt người nổi tiếng tham dự.

Kịch bản chặt chẽ, sân khấu thiết kế hiện đại với những màn trình diễn công phu, khu vực trải nghiệm mô phỏng cách thiết bị gia dụng thông minh ứng dụng vào cuộc sống, sự kiện Samsung - Tuyệt tác công nghệ 2021 mang đến nhiều cảm hứng cho người tham gia. Sự kiện có quy mô 300 người, lớn nhất của hãng này tại Việt Nam từ đầu năm đến nay, với sự góp mặt của nhiều người nổi tiếng như đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, đạo diễn Victor Vũ, ca sĩ Quang Vinh, Phạm Quỳnh Anh, diễn viên Bình Minh, Diễm My 9X, fashionista Quỳnh Anh Shyn, nhà thiết kế nội thất Quách Thái Công.

"Đây là sự kiện quan trọng, nơi chúng tôi ra mắt những thiết bị nghe nhìn và gia dụng mới nhất. Lối sống trước đây đã thay đổi theo nhiều cách mà chúng ta không lường trước được. Chúng tôi nâng cấp mạnh mẽ sản phẩm để đáp ứng phong cách sống mới. Tất cả được kiến tạo bằng ứng dụng trí tuệ nhân tạo và big data để phân tích hành vi người dùng và hiểu bạn hơn những gì bạn tưởng tượng", ông Kevin Lee - Tổng giám đốc Công ty Điện tử Samsung Vina nói.

Sự kiện có sự tham gia của nhiều người nổi tiếng trong các lĩnh vực tại Việt Nam.

Từ “bước nhảy vọt” của công nghệ nghe nhìn

“Thế giới dần thay đổi với cuộc sống bình thường mới. Ở đó, không gian ngôi nhà ngày càng trở nên quan trọng. Nhà trở thành nơi giải trí, nơi sáng tạo nghệ thuật, theo đuổi đam mê, rèn luyện sức khỏe...”.

Đó là thông điệp trong TVC, với âm nhạc dồn dập, Samsung dùng để mở đầu sự kiện của mình. Hãng giới thiệu về cuộc sống bình thường mới, khi người dùng toàn cầu phải đeo khẩu trang và ngôi nhà trở thành trung tâm của mọi hoạt động sống, làm việc, sáng tạo. Qua đó, gã khổng lồ Hàn Quốc cho thấy, khi nhà trở thành nơi quan trọng, các thiết bị gia dụng thông minh đóng vai trò nâng cao chất lượng cuộc sống.

Sân khấu hiện đại, được đầu tư tỉ mỉ cho màn ra mắt các thiết bị gia dụng thông minh của Samsung.

Chiếc TV Neo QLED 8K mở đầu cho sự kiện Samsung - Tuyệt tác công nghệ 2021. Khán giả Việt tận mắt chứng kiến màn “trình diễn” về chất lượng hình ảnh, âm thanh của thế hệ thiết bị nghe nhìn mới của hãng. Đây là dòng TV vừa được Samsung giới thiệu tại CES 2021, đánh dấu “bước nhảy vọt” về công nghệ nghe nhìn của hãng.

“Dòng TV mới sử dụng bộ xử lý Neo Quantum cũng như hệ thống đèn Quantum Mini LED mới nhỏ hơn 40 lần so với đèn LED thông thường. Nhờ vậy, chiếc TV kiểm soát được ánh sáng, độ tương phản, cho chất lượng hình ảnh tốt hơn”, ông Nguyễn Minh Tâm - Giám đốc điều hành Ngành hàng Điện tử Nghe nhìn, Công ty Điện tử Samsung Vina chia sẻ. Mẫu TV Neo QLED màn hình vô cực có viền mỏng nhất thế giới, cho trải nghiệm xem chân thật hơn.

“TV Neo QLED với chức năng đa màn hình có thể gọi video call đến 32 màn hình, sẵn sàng giúp bạn có hội nghị quốc tế ngay tại nhà. Đồng thời, dòng TV này còn có tỷ lệ 21:9, tốc độ quét 120 Hz, trở thành đấu trường game tại gia”, ông Tâm cho biết.

Trong khi đó, TV Micro LED được đại diện Samsung giới thiệu “là công nghệ của tương lai đã sẵn sàng đặt trong nhà bạn”. Micro LED chính là công nghệ được phát triển trên TV The Wall trước đây, đến nay đã có kích thước và mức giá phù hợp hơn với người dùng. Ông Minh Tâm cũng cho biết TV Micro LED cho đặt hàng ngay tại thời điểm diễn ra sự kiện, với mức giá từ 2,9 tỷ đồng .

Bên cạnh đó, những mẫu TV Lifestyle với nâng cấp về bộ nhớ chứa ảnh nghệ thuật trên The Frame, cải tiến khả năng kết nối nhanh với smartphone trên màn hình xoay The Serif và The Sero cũng giúp người dùng có trải nghiệm giải trí tốt hơn tại nhà.

Nhà thiết kế Thái Công đánh giá cao về tính thẩm mỹ lẫn công năng của những thiết bị gia dụng Samsung.

Mẫu máy chiếu gia đình đầu tiên có độ phân giải 4K The Premiere cũng được Samsung giới thiệu trong dịp này và để lại ấn tượng tốt với giới chuyên môn. Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng đánh giá: “Tôi đã xem lại nhiều phim của mình trên The Premiere và chiếc máy chiếu này có màu sắc chuẩn điện ảnh mà tôi muốn”. Đạo diễn Tiệc trăng máu chia sẻ, The Premiere có thể mang đến trải nghiệm xem phim tương tự ở rạp, thể hiện được màu sắc và góc nhìn điện ảnh mà tác giả muốn truyền tải.

Đến hệ sinh thái smart home thay đổi cuộc sống người dùng

Samsung thể hiện một kịch bản khá chặt chẽ tại sự kiện. Từ “ngôi sao” của hãng - những mẫu TV với công nghệ mới nhất cho trải nghiệm giải trí khác biệt, hãng dẫn dắt khán giả đến không gian rộng hơn với hệ sinh thái smart home trọn vẹn.

Mẫu máy giặt AI được Samsung giới thiệu tại sự kiện cũng được nhà thiết kế Thái Công đánh giá cao. “Điều làm tôi bất ngờ là thiết kế tinh giản và sang trọng của sản phẩm. Phần bảng điều khiển với dày đặc chế độ ở máy giặt thế hệ cũ nay chỉ còn một nút vặn và màn hình hiển thị thông tin trực quan. Một sự tối giản phù hợp với không gian sống hiện đại. Với công nghệ cảm biến và khả năng đề xuất chế độ thông minh, Samsung AI có thể đáp ứng nhu cầu giặt giũ của người dùng”, Thái Công chia sẻ.

Samsung dựng mô hình robot, có thể trò chuyện với người dùng, để mô phỏng cách vận hành của dòng máy giặt AI mới.

Samsung dựng mô hình robot, có thể trò chuyện với người dùng để mô phỏng cách vận hành của dòng máy giặt AI mới. Cặp đôi nghệ sĩ Văn Anh - Tú Vi đứng trước khu vực mô phỏng của máy giặt AI, để được đo độ bẩn, chất liệu của trang phục. Sau đó, AI đề xuất chế độ giặt, lượng nước, xà phòng nhằm giúp quá trình giặt giũ hiệu quả, tiết kiệm.

Cặp đôi Văn Anh - Tú Vi bất ngờ, thú vị với tính năng thông minh của máy giặt AI.

“Chiếc máy đề xuất các chế độ giặt, tự động phân bổ nước giặt, đảm bảo áo quần cả nhà luôn sạch sâu, bền màu, bền chất liệu. Việc giặt giũ bây giờ với tôi trở nên thật nhanh gọn, đơn giản. Nhờ đó, tôi có thêm thời gian cho gia đình và công việc”, Tú Vi chia sẻ.

Đại diện Samsung tự tin cho biết, chiếc máy giặt tích hợp AI, 4 cảm biến thông minh, đơn giản hóa mọi thao tác, có thể tạo nên sự khác biệt lớn trong việc giặt giũ cho người dùng. “Đây là dấu mốc quan trọng trong việc giặt giũ kể từ khi máy giặt lần đầu được sử dụng vào năm 1907”, đại diện Samsung cho biết.

Ngay trên sân khấu “Samsung - Tuyệt tác công nghệ 2021”, ông Nguyễn Trung Kiên - Giám đốc Tiếp thị Truyền thông Ngành hàng Điện gia dụng - cũng có màn giới thiệu ấn tượng, khi mô phỏng hệ sinh thái smart home vận hành thông qua SmartThings.

Qua đó, Samsung cho thấy tủ lạnh Family Hub trở thành trung tâm điều khiền của ngôi nhà - nơi người dùng có thể khởi động máy giặt, mở cửa, gọi điện cho bạn bè, nhận đề xuất thực đơn thông minh từ những nguyên liệu có sẵn…

Màn trình diễn được lên kịch bản khá tỉ mỉ là cách Samsung cho người dùng nhìn thấy cuộc sống tiện nghi, khác biệt khi ứng dụng công nghệ hợp lý. Bằng hệ sinh thái phong phú, kết nối chặt chẽ qua SmartThings, với AI và big data, Samsung không chỉ cung cấp những thiết bị gia dụng mà còn tạo nên những trợ lý hữu ích, giúp ngôi nhà trở thành trung tâm của mọi hoạt động trong bối cảnh bình thường mới.

Ông Nguyễn Trung Kiên mô phỏng hệ sinh thái smart home hỗ trợ người dùng cuộc sống thông minh và tiện lợi hơn.

Theo Công ty nghiên cứu thị trường TraQline, tính đến năm 2019, Samsung đứng đầu thị phần điện tử gia dụng tại Mỹ trong 14 quý liên tiếp. Riêng máy giặt, Samsung công bố đang đứng vị trí thứ nhất về doanh số trên thế giới. Tại sự kiện hôm 14/4, gã khổng lồ tuyên bố sẽ đưa dòng sản phẩm máy giặt đứng đầu tại Việt Nam.

Với sự kiện quy mô, được đầu tư bài bản, bên cạnh nền tảng công nghệ sẵn có, hệ sinh thái phong phú và lợi thế của ông lớn, Samsung cho thấy tham vọng chiếm lĩnh thị trường gia dụng thông minh Việt Nam.