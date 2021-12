Vì sao S90L Inscription là mẫu sedan hạng sang đáng chờ đợi của Volvo?

S90L Inscription được biết đến là mẫu sedan đầu bảng của Volvo với nhiều trang bị, tính năng an toàn hàng đầu phân khúc.

Ngày 10/12, tại trung tâm hội nghị GEM Center, Volvo Car Vietnam sẽ ra mắt bộ sưu tập xe mới gồm 6 mẫu xe Volvo. Trong đó có 3 mẫu xe mới hoàn toàn là XC60 Recharge (động cơ Hybrid 407 HP), V60 Cross Country (động cơ Mild Hybrid 250 HP dẫn động AWD) và S90 Inscription (phiên bản Long Wheel Base, sử dụng động cơ Mild Hybrid 300HP AWD).

Bên cạnh đó, 3 phiên bản nâng cấp trang bị động cơ Mild Hybrid XC90 B6 Inscription (công suất 300 HP AWD), XC60 B6 AWD 300 HP (2 tùy chọn Inscription & R-Design) và S60 R-Design (Mild Hybrid 250HP AWD) cũng xuất hiện trong sự kiện này. Bộ sưu tập xe mới hứa hẹn mang đến những cải tiến và nâng cấp trang bị đáng lưu ý trong phân khúc, hướng đến một kỷ nguyên mới trong nền công nghiệp ôtô.

Volvo Car Vietnam sẽ ra mắt bộ sưu tập xe mới gồm 6 mẫu xe Volvo tại trung tâm hội nghị GEM Center. Ảnh chụp từ giao diện website.

Đầu tiên là Volvo XC60 có thêm bản Recharge - phiên bản cao cấp nhất sử dụng động cơ Hybrid cho công suất lên đến 407 HP. Dễ dàng nhận ra XC60 Recharge với các phiên bản khác thông qua cổng sạc trực tiếp ở phần hông trước bên trái xe, kèm điểm nhấn chrome bên ngoài. Trang đánh giá xe Top Gear nổi tiếng nhận xét Volvo XC60 dễ dàng thu hút sự chú ý với thiết kế sang trọng nhưng không kém phần linh hoạt của một mẫu xe SUV.

V60 phù hợp di chuyển ở cả đô thị và giữa thiên nhiên.

Kế đến là V60 Cross Country với khả năng vận hành vượt trội nhờ chế độ Off-Road cùng động cơ Mild Hybrid 250 mã lực. Trang Carwow của Anh nhận định V60 Cross Country là dòng xe sedan gầm cao dẫn động 4 bánh toàn thời gian AWD vượt qua các đối thủ. Điểm mạnh của mẫu xe nhà Volvo đến từ công nghệ an toàn cũng như hệ thống giải trí hiện đại.

V60 mang phong cách thiết kế Bắc Âu, phù hợp vận hành ở đô thị hay giữa chốn thiên nhiên. Mẫu sedan này còn tiện lợi và hiệu quả nhờ ngăn chứa đồ và cabin rộng rãi.

Đáng chú ý, mẫu sedan S90L sẽ xuất hiện trong buổi giới thiệu này là mẫu xe được chờ đợi nhất của Volvo.

Trục cơ sở kéo dài giúp thiết kế tổng thể của S90L to lớn và khỏe khoắn.

Volvo S90L là phiên bản trục cơ sở kéo dài của mẫu S90. Khoảng cách giữa 2 trục bánh xe được gia tăng từ 2.941 mm lên 3.061 mm, điều này mang đến sự êm ái hơn cũng như không gian khoang lái rộng rãi hơn. Bên cạnh đó, chiều dài tổng thể hơn 5.090 mm cũng giúp thiết kế tổng thể của S90L trông to lớn và khỏe khoắn hơn các đối thủ cùng phân khúc.

Nội thất của S90L Inscription được Volvo chăm chút kỹ lưỡng.

Hãng xe đến từ Bắc Âu chăm chút cho S90L Inscription ở nhiều chi tiết nội thất như: Từ hàng ghế trước đến sau đều có chức năng làm mát cũng như sưởi ghế, hàng ghế sau trên phiên bản kéo dài trục cơ sở này được tối ưu hóa nhằm mang đến chỗ để chân rộng rãi, kèm theo là cụm điều khiển riêng cửa sổ trời, rèm sau, di chuyển ghế phụ phía trước ở vị trí tựa tay. Ngoài ra, tựa tay trải dài với ngăn giữ cốc và hộc để đồ riêng là sự đủ đầy cho những chuyến đi.

Khi được ra mắt, Volvo S90L Inscription sẽ là mẫu xe duy nhất trong phân khúc sedan cỡ lớn (hạng E) có cấu hình trục cơ sở kéo dài và hệ dẫn động 4 bánh AWD. Những nâng cấp này giúp S90L Inscription dễ dàng được chú ý trước các đối thủ cùng phân khúc.

Bên cạnh thiết kế sang trọng đậm chất Volvo, tất cả dòng xe sắp ra mắt tại Việt Nam còn gây chú ý với trang bị động cơ Hybrid hoặc Mild Hybrid, việc chuyển đổi từ động cơ thuần đốt trong sang động cơ điện cho thấy Volvo luôn nhanh chóng cập nhật và đi theo xu hướng xanh của ngành công nghiệp ôtô.

Cho đến hiện tại, công nghệ an toàn, sức mạnh động cơ của các mẫu xe nhà Volvo sắp được ra mắt tại Việt Nam vẫn chưa được tiết lộ. Vốn được biết đến là hãng xe an toàn nhất thế giới, “đặc sản” tính năng an toàn vẫn là phần được nhiều người quan tâm nhất khi nói đến Volvo.

Sự kiện ra mắt dự kiến có sự tham dự của Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam, ca sĩ Tóc Tiên, host chương trình doanh nhân Quốc Khánh và các khách mời tên tuổi. Độc giả có thể xem trực tiếp tại trang chủ Zing News hoặc fanpage Volvo Car Vietnam vào lúc 11h-12h ngày 10/12.