Vì sao Ronaldo, Beckham mặc áo đấu dài tay?

The Sun từng có bài báo nói về vấn đề này. CR7 trải qua kỳ Euro 2004 và World Cup 2006 thất bại cùng Bồ Đào Nha. Ở hai giải đấu đó, anh đều mặc áo ngắn tay. Do vậy, khi thi đấu cho đội tuyển quốc gia, Ronaldo thường chọn mặc áo dài tay để "đổi vận". Thực tế, anh đã vô địch Euro 2016 khi diện thiết kế dài tay. Ảnh: Give Me Sport.