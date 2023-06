Vì sao rapper chuộng phụ kiện hầm hố

Đeo phụ kiện bằng vàng, kim cương to bản được cho là văn hóa của giới hip hop. Họ xem đây là cách thể hiện địa vị, chỗ đứng của mình trong xã hội.

Rapper 24.Right gây chú ý với trang phục hàng hiệu và trang sức to bản trên sân khấu Rap Việt mùa 3. Ảnh: Vie Chanel.

Đồ trang sức đóng vai trò rất quan trọng và có tầm ảnh hưởng lớn trong văn hóa hip hop.

Kurtis Blow, rapper da màu, được xem là người tiên phong cho dòng nhạc hip hop. Anh cởi trần, đeo dây chuyền vàng to bản trong album đầu tay của mình vào những năm 1970. Hình ảnh này của nam rapper đặt nền móng cho các phụ kiện hip hop hầm hố, dây xích lớn về sau, theo All Raps.

Kurtis Blow, rapper người da màu có sức ảnh hưởng lớn đến văn hóa trang sức của giới hip hop. Ảnh: The Hip Hop Nutcracker.

Rapper đeo trang sức từ khi nào?

Hip hop và rap từng là cách để những người da đen nói lên tiếng nói của mình.

Họ lớn lên trong những khu ổ chuột và khó có cơ hội tìm kiếm việc làm tốt. Những điều này tạo nên sự bất mãn - chất liệu sáng tác của rất nhiều rapper da màu thời điểm đó.

Trong khi đó, vua châu Phi, Mansa Musa, người giàu nhất trong lịch sử nhân loại, cai trị phần lớn Tây Phi từ năm 1312 đến 1337, thích thể hiện sự giàu có của mình bằng cách đeo đồ trang sức bằng vàng, càng lớn càng tốt. Đây là biểu tượng của địa vị mà các rapper thời đó theo đuổi.

Khi văn hóa hip hop được đón nhận, những rapper có được chỗ đứng bắt đầu mua trang sức vàng, đính kim cương lấp lánh như một cách thể hiện bản lĩnh, tài năng, sự giàu có của mình cho xã hội.

Những năm 1980 được xem là thời kỳ quan trọng hình thành văn hóa trang sức dành cho rapper. Kurtis Blow và Big Daddy Kane luôn luôn xuất hiện với dây chuyền vàng to bản, nạm kim cương, đính đá quý và dần trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều thế hệ về sau.

Sau 2 thập kỷ, hip hop trở nên thịnh hành và được đón nhận trên khắp các phương tiện truyền thời đó như TV, đài radio. Các rapper bắt đầu nổi tiếng hơn và có mức thu nhập khủng nhờ việc phát hành album. Từ đó, họ dồn toàn bộ số tiền mình có được để đầu tư vào trang sức.

Trên bìa album Paid In Full của Eric B. và Rakim năm 1987, những món phụ kiện bằng vàng chính là tâm điểm. Theo Ben Baller, thợ kim hoàn nổi tiếng, mỗi chiếc dây chuyền vàng mà họ đeo trị giá ít nhất 100.000 USD .

Với rapper, hip hop là biểu tượng và trang sức là thứ để chứng minh sự thành công.

Eric B. và Rakim với những trang sức vàng to bản trị giá ít nhất 100.000 USD . Ảnh: The Hip Hop Nutcracker.

Sự thay đổi của phụ kiện hip hop

Không chỉ dây xích vàng đeo cổ, những món trang sức hầm hố và to bản khác cũng được giới rapper lăng xê như đồng hồ vàng, nhẫn nạm kim cương đeo khắp 4 ngón...

Với các rapper nữ thời điểm đó như Roxanne Shante và Salt-N-Pepa, đeo khuyên tai tròn bằng vàng to bản cũng là một sự lựa chọn để chứng minh tài năng, vị thế không thua kém gì nam giới.

Các rapper thậm chí công khai công kích lẫn nhau qua những món đồ xa xỉ bằng vàng theo quy luật ngầm ai nhiều vàng hơn, người đó thành công hơn.

Đến những năm 1990, kim cương bắt đầu thay thế vàng và là sự lựa chọn của rapper thế hệ mới. Bên cạnh đó, "grillz" - bọc răng kim loại, trang sức dành cho răng cũng được các rapper chú trọng, họ có xu hướng tạo ra một hàm răng đính kim cương vĩnh viễn như Brian Baby Williams hoặc một chiếc grillz có thể tháo rời, nạm đầy vàng, kim cương, đá quý.

Thậm chí, Lil Uzi Vert, rapper 28 tuổi, người Mỹ, từng gắn một viên kim cương hồng trị giá 24 triệu USD lên trán như một món phụ kiện. Được biết, viên kim cương này có trọng lượng 11 carat, đến từ Elliot Eliantte, nhãn hiệu trang sức yêu thích của rapper da màu này.

Qua nhiều năm, có thể thấy việc đeo phụ kiện quá to bản như những năm 1970 đã không còn là một lời tuyên ngôn hay cạnh tranh giữa nhiều rapper, nhưng trang sức bằng vàng đính kim cương, đá quý vẫn luôn là mơ ước, là thứ bắt buộc phải có đối với những ai tự xem mình là một phần của hip hop.

Họ dùng trang sức đó để chứng minh tài năng, sự thành công, chỗ đứng của mình trong cộng đồng.

Rapper Việt chuộng trang sức kim cương, đá quý. Ảnh: FB/Thai.

Trang sức tại Rap Việt mùa 3

Tại Việt Nam, qua 3 mùa Rap Việt, công chúng cũng dễ nhận ra thú chơi phụ kiện hầm hố, trang sức kim cương của những rapper đình đám bên cạnh quần áo đến từ thương hiệu đắt tiền.

Andree Right Hand thường xuyên đeo những sợi dây chuyền to bản, đính vàng và kim cương thuộc thương hiệu $MAKER do anh sáng lập. Thái VG, rapper người Việt sinh sống tại Mỹ, cũng thường xuyên sử dụng những dây chuyền mắt xích lớn, nạm kim cương hoặc vàng 18K. Trong khi đó, rapper nữ của chương trình, giám khảo Suboi gây chú ý với kim cương đính lên răng và móng tay.

Tương tự, bên cạnh bộ sưu tập đồng hồ đắt đỏ từ Rolex, B Ray cũng sở hữu những món phụ kiện giá trị như dây chuyền, nhẫn, lắc tay của nhà mốt Louis Vuitton.

Ngay cả thí sinh của Rap Việt cũng sở hữu những trang sức, phụ kiện đắt tiền không kém.

24K.Right, thí sinh nhận được nhiều sự quan tâm trong mùa giải năm nay, xuất hiện trên sân khấu với dây chuyền hầm hố, mặt dây chuyền to bản. Andree Right Hand là HLV đầu tiên lao lên sân khấu thể hiện sự yêu thích với thí sinh này, thậm chí tháo chiếc vòng tay nạm đá để đeo lên tay anh và tuyên bố tặng luôn nếu 24K.Right về đội.