Vì sao PSG sa thải Tuchel đúng ngày Giáng sinh?

Quyết định sa thải HLV Thomas Tuchel ngay trong ngày Giáng sinh trực tiếp xác nhận sức ép khủng khiếp và thái độ không khoan nhượng tại PSG.

Bình luận

Jose Mourinho là một trong những người nổi tiếng hiếm hoi hiểu cảm giác mất việc trong đêm Giáng sinh. Năm 2004, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha kể như sau: "Khi đó, tôi 9 hay 10 tuổi gì đó, bố tôi bị sa thải ngay buổi trưa ngày Giáng sinh. Ông ấy lúc đó là HLV của Rio Ave. Kết quả không được tốt, đội bóng thua trận vào ngày 22 hay 23/12. Giữa trưa hôm đó, ông ấy bị sa thải qua điện thoại. Lúc đó, tôi hiểu bóng đá có thăng trầm như thế nào. Một ngày nào đó, tôi cũng sẽ bị sa thải mà thôi".

Mourinho thực tế đã nhớ nhầm. Bố của ông mất việc tại Rio Ave vào năm 1984. Khi ấy, Mourinho đã 21 tuổi. Mourinho cũng chưa bao giờ bị sa thải trong ngày 24/12. Ký ức tệ nhất với "Người đặc biệt" là bị đuổi việc vào ngày 17/12 (ở Chelsea) và 18/12 (ở Man United). Sa thải trong ngày Giáng sinh như lời Steve Bruce nói là "độc ác".

Vậy mà PSG đã sa thải Thomas Tuchel ngay trong ngày Giáng sinh của năm 2020. Nhà cầm quân người Đức khép lại hơn 2 năm dẫn dắt PSG trong sự ngỡ ngàng, dù kết quả tại sân Parc des Princes vẫn nằm dưới tầm kiểm soát ông.

Chuyện gì thực sự đã diễn ra?

Tuchel bị PSG sa thải dù giúp đội bóng Pháp vào vòng knock-out Champions League và kém đội đầu bảng Ligue 1 đúng 1 điểm. Ảnh: Getty.

Cơn giận của PSG

20 tiếng sau khi những dòng tin đầu tiên xác nhận Tuchel mất việc, trang web chính thức của PSG vẫn chưa đưa ra bất kỳ thông tin nào về vụ việc.

Nhà cầm quân người Đức vẫn hiện diện tại đây với bài trả lời phỏng vấn sau chiến thắng 4-0 trước Strasbourg tại Ligue 1 hồi giữa tuần. Ông nói mình hài lòng với hậu vệ Timothee Pembele và màn trình diễn chung của cả đội bóng.

Tuy nhiên trên mọi nguồn tin đáng tin cậy nhất giới bóng đá, Tuchel đã bị PSG đuổi việc. Fabrizio Romano, nguồn tin chuyển nhượng số một thế giới lúc này, thậm chí quả quyết PSG đã đạt thỏa thuận với HLV Mauricio Pochettino.

The Athletic tin vấn đề của Tuchel tại PSG nằm ở bài phỏng vấn với Sport1 (Đức) được đăng tải chỉ vài giờ trước trận đấu với Strasbourg. Ở đó, ông Tuchel nói về áp lực khi dẫn dắt một CLB lớn như PSG.

Ông nói: "Thật lòng mà nói thì trong 6 tháng đầu tiên tại đây, tôi luôn tự hỏi: Tôi vẫn là 1 HLV hay đang là 1 chính khách về thể thao và thậm chí là Bộ trưởng Bộ Thể thao? Ở một đội bóng như vậy, mọi thứ thường không chỉ gói gọn ở khía cạnh bóng đá".

Mâu thuẫn với Giám đốc Điều hành Leonardo Araujo là một trong những lý do khiến Tuchel "bay" ghế. Ảnh: Getty.

Nhiều người tin rằng bài phỏng vấn này đã khiến BLĐ PSG mà cụ thể là Giám đốc Điều hành Leonardo Araujo và Giám đốc Thể thao Angelo Henrique nóng mắt. Dù Tuchel sau đó cảm nhận được điều không ổn và ra sức bao biện truyền thông Đức "dịch nhầm" phỏng vấn bằng tiếng bản địa của mình, tương lai của HLV này vẫn được "đóng hòm". Ông bị sa thải.

Báo giới tiết lộ đây chỉ là giọt nước tràn ly sau những căng thẳng mà Tuchel tạo ra tại sân Parc des Princes. PSG không có vấn đề gì về kết quả trên sân cỏ, nhưng ở khâu quản lý, Tuchel có mâu thuẫn.

Ông không phải mẫu HLV dễ làm việc với những cầu thủ ngôi sao, trong khi tư duy của PSG đi theo chiều ngược lại. Mùa giải này, Tuchel đã để những ngôi sao có tiếng như Mauro Icardi, Julian Draxler, Marco Verratti lên ghế dự bị thường xuyên và sử dụng những cầu thủ ít tiếng tăm nhưng dễ chỉ đạo như Moise Kean, Rafinha, Danilo Perreira...

Không chỉ với cầu thủ, Tuchel không phải mẫu người dễ làm việc cả với các quan chức. Tại Dortmund, HLV này từng mâu thuẫn nặng nề với Giám đốc Thể thao Michael Zorc. Trong bức thư chia tay Tuchel tại Dortmund, ông Zorc thậm chí mở đầu bằng những dòng sau: "Kết quả không phải yếu tố duy nhất. Đó còn là vấn đề về lòng tin và sự tôn trọng".

Tại Dortmund hay Mainz 05, những đội bóng Tuchel từng gặt hái thành công, ông đều được trao nhiều quyền hành. Chuyện tương tự không diễn ra tại PSG.

Nasser Al-Khelaifi từng tăng gấp rưỡi giá trị của PSG chỉ sau một đêm, từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ euro, với thương vụ chiêu mộ Neymar từ Barca. Những ngôi sao như Neymar là sức mạnh, giá trị và thương hiệu của PSG. Người tiền nhiệm của Tuchel, Unai Emery, đã bị sa thải vì mâu thuẫn với Neymar.

Tuchel không mắc phải sai lầm đó khi thuần hóa thành công cầu thủ người Brazil và đặt anh vào trung tâm của CLB. Tuy nhiên, Tuchel lại có mâu thuẫn với Kylian Mbappe, người mang tính biểu tượng cho PSG hơn cả Neymar khi sinh ra và lớn lên tại chính thủ đô nước Pháp.

Mâu thuẫn với các giám đốc, Mbappe và đưa ra phát biểu không hay về đội bóng là ba lý do khiến Tuchel bị sa thải ngay trong ngày Giáng sinh.

Pochettino là ứng viên số một cho chiếc ghế huấn luyện viên tại PSG. Ảnh: Getty.

Chờ đợi gì ở Pochettino?

Pochettino gần như chắc chắn sẽ trở thành tân HLV trưởng của PSG sau những thông tin vừa qua của báo giới. Athletic tin một "siêu HLV" như Pochettino sẽ phù hợp với kế hoạch và tầm nhìn của đội bóng thủ đô nước Pháp.

Khác Tuchel, Pochettino luôn sở hữu mối quan hệ tốt với các cấp lãnh đạo trong đội bóng và cầu thủ. Tại Tottenham, ngay cả khi bị sa thải, Pochettino như lời Chủ tịch Daniel Levy thừa nhận trong bộ phim tài liệu "All or Nothing" vẫn là "bạn tốt". Thủ quân Harry Kane vẫn thăm hỏi nhà cầm quân này thường xuyên.

Pochettino không phải kiểu HLV tạo ra mâu thuẫn để đẩy đội bóng tiến lên. Ông xây dựng đội bóng gắn kết từ những nền tảng cơ bản như niềm tin, sự thân thiết, và từ đó đưa đội bóng phát triển.

Song với một CLB có nhiều ngôi sao như PSG, cá tính mềm mỏng của Pochettino có thể dung hòa những cái tôi lớn ở cầu thủ và thượng tầng đầy quyền lực hay không thì vẫn là dấu hỏi. Kane, Son Heung-min, Christian Eriksen... đều chỉ ở dạng tiềm năng trước khi Pochettino nâng cấp họ tại Tottenham.

Neymar, Mbappe, Icardi... không phải những cầu thủ như vậy. Pochettino phải thích nghi với các ngôi sao này nếu không muốn đi theo vết xe đổ của Tuchel.

Một vấn đề khác của Pochettino là ông không (hoặc chưa) phải một HLV săn danh hiệu. Nhà cầm quân người Argentina vẫn chưa vô địch giải đấu nào trong cả sự nghiệp.

PSG đã thống trị Ligue 1 suốt nhiều năm qua. Và đặt mục tiêu vươn ra đấu trường UEFA Champions League với Neymar, Mbappe, Di Maria... Pochettino, người có thành tích tốt nhất là lọt vào chung kết, giống như Tuchel, liệu có phải nhân vật thích hợp cho tham vọng đó?

Đó là những câu hỏi không dễ trả lời với một CLB lắm tiền nhiều của và giàu quyền lực như PSG.

Tuy nhiên, có một điều chắc chắn được ghi nhận sau sự việc Tuchel bị sa thải. Đó là đội bóng này không ngại đuổi việc nhân sự ngay cả trong ngày Giáng sinh, một biểu hiện rõ ràng cho sự tàn nhẫn và sức ép khủng khiếp tại sân Parc des Princes.