Vì sao phụ nữ Trung Quốc thích đọc truyện đam mỹ có cảnh nóng

Với nhiều cô gái, truyện đam mỹ giúp họ thỏa mãn tưởng tượng về một tình yêu mà nữ giới không phải chịu khổ sở. Còn với chính quyền Trung Quốc, thể loại này đe dọa cấu trúc xã hội.

"Vòng tay qua eo siết chặt, thân thể 2 người ép sát vào nhau. Thạo Liên cố gắng thoát khỏi nhưng người bị ép chặt, không thể di chuyển. Môi anh vẫn bị đối phương khóa chặt, nụ hôn ngày càng sâu".

Trích đoạn kể trên nằm trong cuốn truyện Thiên Quan Tứ Phúc của tác giả Mặc Hương Đồng Xú (Trung Quốc), thuộc thể loại đam mỹ. Đây là thể loại tiểu thuyết về tình yêu lãng mạn giữa nam giới, chúng thường được đông độc giả nữ yêu thích và loại truyện phổ biến hàng đầu ở Trung Quốc.

Trên diễn đàn Jinjiang Literature City (thành phố văn học Tấn Giang), một trang web chuyên đăng tải truyện đam mỹ có đông người dùng, Thiên Quan Tứ Phúc thuộc top những tác phẩm có lượt đọc cao nhất.

Nội dung đam mỹ nằm trong mục tiêu cần loại bỏ của chính quyền Trung Quốc.

Mỗi chương của nó trung bình có 2,4 triệu lượt đọc, theo một nghiên cứu của Aiqing Wang, giảng viên tiếng Trung tại Khoa Ngôn ngữ, Văn hóa và Điện ảnh của Đại học Liverpool (Anh).

Trong số 7 triệu người dùng trên diễn đàn, 93% tài khoản là của nữ giới, 84% trong số đó trong độ tuổi 18-35. Bộ truyện đam mỹ này nổi tiếng ở Trung Quốc đến mức hãng gà rán KFC đã trang trí các cửa hàng bằng các hình vẽ nhân vật chính, và cho ra mắt thực đơn riêng dành cho fan. Còn bản dịch tiếng Anh của Thiên Quan Tứ Phúc có số lượng in lần đầu là nửa triệu bản.

Các chuyên gia tin rằng thể loại truyện đam mỹ phổ biến vì giúp độc giả thoát khỏi ngột ngạt của cuộc sống hàng ngày, kiêm lối thoát để khám phá "những ham muốn cấm kỵ".

Đáp ứng mộng mơ tình yêu của các cô gái

Megan Walsh, tác giả của cuốn sách The Subplot: What China is Reading and Why it Matters, cho biết tiểu thuyết đam mỹ lôi cuốn phụ nữ vào những câu chuyện lãng mạn, không có những khó khăn như ở ngoài thực tế.

Không có áp lực kết hôn, không bị bắt buộc phải sinh con, ham muốn tình dục được thể hiện một cách thoải mái và hành động không sợ phán xét là những thứ mà Walsh dẫn ra.

"Họ thích việc không một cô gái nào phải chịu đau khổ trong tình yêu. Họ thích việc những rủi ro, đau lòng và tổn thương trong tình yêu không xảy đến với nữ giới", nữ tác giả phân tích thêm.

Aiqing Wang cho biết thêm truyện đam mỹ gây được tiếng vang với các cô gái còn bởi các nam chính được xây dựng là những chàng trai điển trai, với vẻ cuốn hút một cách tự nhiên.

"Chúng cũng cho phép người đọc thỏa mãn ham muốn về cơ thể đàn ông của họ một cách 'tự do' - điều thường bị coi là nhạy cảm trong xã hội nói chung", Wang nói.

Truyện, phim đam mỹ có đông độc giả là nữ giới, ở độ tuổi còn trẻ đón đọc và theo dõi thường xuyên.

Vào những năm 1990, các tiểu thuyết có chủ đề "boys' love" (tình yêu nam - nam) nở rộ ở Nhật Bản, xong lan sang các thành phố Hong Kong và Đài Loan, trước khi lan rộng ở Trung Quốc.

Ngày nay, những người hâm mộ truyện đam mỹ tự gọi mình là “phụ nữ thối”, một thuật ngữ bắt nguồn từ “fujoshi”, mang nghĩa những cô gái hư trong tiếng Nhật Bản.

Chính quyền ra tay dẹp bỏ

Ban đầu, truyện đam mỹ “chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong thị trường xuất bản” ở Trung Quốc, nhưng tốc độ phổ biến và nổi tiếng sau đó ở mức nhanh chóng.

Nhưng chính quyền Trung Quốc không mấy hài lòng với xu hướng này. Khi đồng tính luyến ái vẫn bị coi là mối nguy đe dọa phá vỡ cấu trúc gia đình truyền thống, các nhà chức trách ở nước này đã tìm cách hạn chế độc giả tiếp cận nội dung truyện đam mỹ.

Bìa bản dịch tiếng Anh của cuốn Thiên Quan Tứ Phúc, một trong những ví dụ nổi tiếng về văn học đam mỹ của Trung Quốc.

Diễn đàn Jinjiang Literature City, trước áp lực của chính quyền, phải ra chính sách nghiêm ngặt đối với các tác phẩm có yếu tố tình dục. Để lách luật, các tác giả đăng tải bản đầy đủ, có chứa nội dung nhạy cảm ở một trang web khác.

Các phiên bản được chuyển thể thành phim truyền hình hay điện ảnh cũng bị loại bỏ những chi tiết lãng mạn giữa các nhân vật chính.

Một số nhà văn viết truyện đam mỹ đã bị phạt tù với lý do vi phạm các quy định về nội dung khiêu dâm. Năm 2014, một tác giả có tên Big Grey Wolf bị kết án 3 năm rưỡi tù giam. Năm 2018, một nữ tác giả khác họ Liu chịu án tù 10 năm.

Năm 2019, cảnh sát đã bắt giữ 8 nhà văn đam mỹ, một trong số họ chịu án 4 năm tù.

Hiện tại, người viết thay vì mô tả trực tiếp các cảnh tình dục đồng tính, sẽ dùng câu chữ miêu tả theo lối ẩn dụ nhằm tránh vi phạm. Tuy vậy, các nhà chức trách mới đưa ra cách khác: khuyến khích độc giả báo các tác phẩm đam mỹ vi phạm, đổi lại thưởng cho họ mã khuyến mãi, cho phép họ mua thêm các cuốn khác thuộc thể loại truyện này.

Bất chấp những nỗ lực, hàng triệu fangirl vẫn say mê và tìm đủ cách "lách" để đọc truyện tình yêu nam - nam.

“Mọi người muốn có những câu chuyện hay, vì họ không thể có được tình yêu hoàn hảo như vậy trong đời thực", Wang khẳng định.