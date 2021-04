Vì sao phim ngoại tình, trả thù lôi cuốn giới trẻ độc thân

Nhóm khán giả trẻ tuổi, chưa lập gia đình vẫn bị cuốn hút bởi loạt phim truyền hình dài tập nói về cuộc sống hôn nhân và tranh giành quyền lực phức tạp.

Sự việc: Thể loại phim xuất hiện kẻ thứ ba, có chi tiết ngoại tình thu hút người xem trẻ tuổi. Vấn đề: Người xem độc thân bị cuốn hút bởi các tình tiết gây ức chế, hành động bị cường điệu trong phim đề tài hôn nhân.

Makjang, từ lóng tiếng Hàn, dùng để mô tả những tình huống khủng khiếp, không thể tồi tệ hơn, cũng là một trong những dòng phim nổi bật của truyền hình xứ sở kim chi. Ví dụ điển hình cho dòng phim này là Sky Castle, Penthouse, The World of the Married…

Theo SCMP, những bộ phim dài tập gay cấn thuộc dòng phim makjang muốn “truyền tải chủ nghĩa thoát ly”, tức là đưa khán giả thoát khỏi sự căng thẳng, vất vả ngoài đời thực.

Ở dòng phim truyện này, cuộc sống của các nhân vật thường được đặt trong bối cảnh quen thuộc với công chúng châu Á, như kỳ thi đại học khắc nghiệt, bạo lực học đường, cuộc chiến tranh quyền đoạt chức tại chỗ làm, vấn đề mẹ chồng nàng dâu, vợ/chồng ngoại tình, gia tộc tìm người nối dõi…

Khán giả phần nào đồng cảm với nhân vật trong phim từ những trải nghiệm của bản thân, đồng thời cảm thấy thỏa mãn khi nhân vật phản diện bị trừng phạt.

Nếu những người đã lập gia đình tìm kiếm sự đồng cảm, hoặc chỉ đơn thuần để giải trí ở các bộ phim truyền hình về đề tài hôn nhân, thì khán giả trẻ tuổi còn được thỏa mãn sự tò mò của mình về cuộc sống gia đình và các mối quan hệ xã hội phức tạp.

Bên cạnh đó, sở thích “hóng drama” của một bộ phận khán giả cũng được đáp ứng thông qua các tình huống kịch tính gây cao trào trong phim - vốn được biên kịch cố tình xây dựng và cường điệu hóa để kích thích sự tò mò của người xem.

Dù những tình tiết gay cấn, vô lý đến mức nào, chúng vẫn đủ ly kỳ và thu hút người xem, thậm chí là gây nghiện. Kết thúc mỗi tập phim, khán giả luôn ở trong tâm thế muốn tìm hiểu điều gì sẽ xảy ra tiếp theo đối với nhân vật mình thích/ghét.

Tuy nhiên, dù đạt được nhiều thành tích đáng nể về độ phổ biến cũng như lượt rating cao, các bộ phim truyền hình makjang không tránh khỏi những “hạt sạn” về nội dung, chẳng hạn kỹ xảo điện ảnh kém trau chuốt, các tình huống kịch tính trong phim bị đẩy cao đến mức lố bịch, phi lý.

Đối với một số tựa phim sản xuất thêm phần 2 nhằm tiếp nối sự thành công của phần đầu tiên, biên kịch dường như cố gắng vẽ thêm nhiều tình tiết giật gân câu khán giả, bất chấp tính phi logic.

Ví dụ như Penthouse 2 bị đánh giá là có nhiều tình tiết phi logic, lê thê nhằm kéo dài thời lượng, khi một khu chung cư cao cấp liên tiếp có người qua đời, những kẻ sát nhân thoát tội dễ dàng, các tình tiết kỳ lạ như dùng thuốc tẩy não, nuốt thẻ sim để xóa dữ liệu, không nơi nào có camera để sát nhân dễ dàng thoát tội...

Thậm chí, càng về sau, nội dung kịch bản càng tàn nhẫn, thậm chí vô đạo đức. Dàn diễn viên cũng dần đuối sức, không còn đạt được độ thăng hoa trong diễn xuất.