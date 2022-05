Vì sao phim mới của Kristen Stewart khiến khán giả ghê sợ?

Tại sự kiện công chiếu bộ phim “Crimes of the Future” trong khuôn khổ LHP Cannes, nhiều nhà báo và khán giả đã bỏ về giữa chừng do không chịu đựng nổi cảnh phim ghê rợn.

Crimes of the Future là tác phẩm thứ 45 của nhà làm phim David Cronenberg trong vai trò đạo diễn. Đây cũng là phim điện ảnh tiếp theo của ông sau 8 năm gián đoạn kể từ tác phẩm Maps to the Star (2014) với Robert Pattinson và Julianne Moore thủ vai chính. Crimes of the Future thuộc thể loại chính kịch, kinh dị pha trộn khoa học viễn tưởng có sự góp mặt của Kristen Stewart, Léa Seydoux và Viggo Mortensen trong các vai diễn quan trọng.

Nội dung phim lấy bối cảnh tương lai nơi con người đang thích nghi dần với môi trường tổng hợp bằng cách cải tiến cơ thể và đột biến. Nghệ sĩ biểu diễn Saul Tenser (Viggo Mortensen) cùng cộng sự Caprice (Léa Seydoux) đã nuôi cấy và trình diễn cảnh thu hoạch các cơ quan nội tạng người ngay trước mắt khán giả. Cùng lúc, có một tổ chức bí ẩn đang âm mưu lợi dụng thí nghiệm tai tiếng của Tenser để khám phá tương lai nhân loại.

Nhiều khán giả bỏ về giữa sự kiện công chiếu

Hồi đầu tuần, Crimes of the Future đã có buổi công chiếu tại LHP Cannes lần thứ 75. Theo tường thuật của phóng viên New York Post, nhiều khán giả đã phải bỏ dở bộ phim ngay tại sự kiện công chiếu vì không chịu nổi những tình tiết quá ghê tởm. Người này đếm được khoảng 15 khán giả đã rời khỏi buổi chiếu, chủ yếu sau 5 phút đầu phim - khi nhân vật của Léa Seydoux đặt lưỡi lên một vết thương mở và bắt đầu liếm láp.

Viggo Mortensen, Léa Seydoux, Kristen Stewart và Scott Speedman xuất hiện tại Cannes 2022 để quảng bá cho bộ phim Crimes of the Future. Ảnh: Getty Images.

Trong số khán giả rời khỏi phòng chiếu, có cả người đưa tin của tờ Variety và Daily Mail. Tuy nhiên, điều này đã nằm trong dự đoán của David Cronenberg. Nhà làm phim chia sẻ với Deadline trong một bài phỏng vấn trước đó: “Phim sẽ có vài cảnh nặng đô. Tôi đoán chúng ta sẽ có vài người phải bỏ ra ngoài sau năm phút đầu phim. Chắc chắn luôn”.

“Một vài người đã xem bộ phim đánh giá 20 phút cuối sẽ rất khó nuốt trôi. Sẽ có người bỏ ra ngoài. Có người này còn nói với tôi anh ta suýt lên cơn đau tim vì tác phẩm. Và tôi đáp: ‘Ờ thì thế cũng chẳng sao đâu’. Nhưng tôi không tin mọi người đều cảm thấy thế”, Cronenberg nói.

Ông cũng cho hay mình đã chuẩn bị sẵn tinh thần để chứng kiến khán giả bỏ về ngay giữa buổi công chiếu Crimes of the Future. Trong quá khứ, khi mang bộ phim Crash (1996) tới dự LHP Cannes, Cronenberg đã chứng kiến cảnh khán giả vội vã rời bỏ ra ngoài khi phim còn chưa chiếu hết.

Bất chấp việc một vài người xem không thể thưởng thức trọn vẹn bộ phim, Crimes of the Future vẫn giành được sự tán dương sau buổi chiếu. Khán giả đã dành cho đạo diễn Cronenberg, các diễn viên và đoàn phim tràng pháo tay kéo dài 7 phút. Nhà làm phim chia sẻ với Entertainment Weekly ông không nói nên lời.

“Tôi thực sự không thể nói nên lời. Đây là lần đầu tiên tôi xem bộ phim trên một màn hình lớn như này, cùng với biết bao khán giả. Sự đón nhận của các bạn đã chạm tới trái tim tôi. Hy vọng mọi người không đùa giỡn với tôi, và đây là cảm xúc thực sự từ các bạn. Tôi chắc sẽ nhắn tin để hỏi lại. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Tôi hạnh phúc khi có cơ hội được chia sẻ bộ phim tới những khán giả bằng xương bằng thịt. Đây là sự kiện mang nhiều ý nghĩa”, nhà làm phim chia sẻ.

Hollywood nói gì về bộ phim mới của David Cronenberg?

Sau đêm công chiếu, những bình luận đầu tiên cho Crimes of the Future đã được nhiều trang tin lớn chia sẻ. Trên Rotten Tomatoes, đã có 42 nhà báo điện ảnh đưa quan điểm về phim. Tác phẩm của đạo diễn David Cronenberg nhận 35 bình luận tích cực, tương đương tỷ lệ 83%. Trong nhóm các nhà phê bình uy tín, con số này là 86% với 19/22 số phản hồi khen ngợi bộ phim.

Cây bút Geoffrey Macnab từ Independent viết: “Bộ phim dồi dào ý tưởng, nhưng thiếu vắng xung đột hay cảm xúc mãnh liệt. Đôi lúc, tác phẩm mang đến cảm giác nó như một tác phẩm trưng bày trong salon nghệ thuật hơn là bộ phim đẫm máu đầy kịch tính”.

Diễn xuất của Viggo Mortensen và Léa Seydoux được đánh giá cao. Ảnh: Neon.

Trong bài viết cho The Wrap, Alonso Duralde nhận xét: “Với tư cách một biên kịch kiêm đạo diễn, Cronenberg tiếp tục đào sâu vào những nỗi ám ảnh của mình, thể hiện qua cách kể và lối xếp đặt hình ảnh. Anh đem đến đủ năng lượng và cả sự táo bạo vào bộ phim, khiến câu chuyện nhiều phần quen thuộc trở nên mới mẻ như thể khán giả mới nghe kể lần đầu”.

Cây bút Tormis Laffly từ trang Roger Ebert đánh giá Crimes of the Future là tác phẩm sẽ gây tiếng vang. Phim mang đến thứ không khí cổ điển từng thấy trong những tác phẩm đời đầu của David Cronenberg mà người hâm mộ nhà làm phim tài danh yêu mến.

Quan điểm này nhận được sự đồng tình của nhà báo Fionnuala Halligan từ trang Screen International. Halligan nhận xét Crimes of the Future như một bản tuyên ngôn về những mối bận tâm xuyên suốt sự nghiệp Cronenberg, cũng là điều khiến ông được giới mộ điệu phim vinh danh.

Diễn xuất của dàn diễn viên chính, đặc biệt Léa Seydoux, trong Crimes of the Future được các cây bút điện ảnh đánh giá cao. Robbie Collin từ Daily Telegraph nhận xét: “Seydoux là người có diễn xuất tốt nhất phim, ngay cả trong những khoảnh khắc trái ngang nhất”.

“Bộ phim còn nhiều vấn đề bị bỏ ngỏ. Tuy nhiên, diễn xuất của Viggo Mortensen và Léa Seydoux trong vai các nghệ sĩ thể nghiệm chuyên trưng bày các cơ quan nội tạng bị đột biến chính là điều giữ chân khán giả, cuốn họ vào bộ phim này”, David Rooney từ Hollywood Reporter viết.

Kevin Maher từ Times là một trong số những cây bút bày tỏ sự không hài lòng về tác phẩm. Anh viết: “Đây là một trong những bí ẩn lớn nhất của điện ảnh. Một bộ phim với sự xuất hiện của các vũ công ballet đột biến, phẫu thuật trong môi trường không vô trùng và người ta liếm láp vết thương hở với khuôn mặt đê mê đáng lẽ phải tẻ nhạt tới phát ốm, nhưng nhà làm phim kỳ cựu David Cronenberg đã có cách để vượt qua nút thắt đó.

Từ Entertainment Weekly, cây bút Leah Greenblatt nhận xét: “Đừng mong diễn giải bộ phim bằng logic thông thường, bởi ta có quá ít manh mối. Điều này khiến dàn diễn viên tài năng của Cronenberg như đang gồng mình diễn xuất trước một phông nền trống trơn.

David Cronenberg và nỗi ám ảnh "tội ác của tương lai"

Sự nghiệp điện ảnh đồ sộ cùng danh tiếng của David Cronenberg được xây dựng từ những bộ phim kinh dị sinh học (hay body horror - kiểu phim cố ý thể hiện những hành vi kỳ cục hoặc gây rối loạn tâm lý trên cơ thể con người) pha trộn yếu tố viễn tưởng. Trong phim của ông, cơ thể và trí óc con người thường xuyên được sử dụng như vật thí nghiệm phục vụ cho những ý tưởng vĩ cuồng núp bóng nỗ lực thúc đẩy sự tiến hóa của loài người.

Crimes of the Future tiếp tục những chủ đề quen thuộc, ám ảnh sự nghiệp làm phim của David Cronenberg. Ảnh: Neon.

Năm 1970, ông từng thực hiện một bộ phim khoa học viễn tưởng cũng mang nhan đề Crimes of the Future. Tác phẩm lấy bối cảnh năm 1997, xoay quanh chuyến đi lang thang của nhân vật Adrian Tripod (Ronald Mlodzik), giám đốc một phòng khám da liễu tên House of Skin (Ngôi nhà da). Tripod đang tìm kiếm người dìu dắt mình, bác sĩ quái dị Antoine Rouge. Rouge đã biến mất sau một nạn dịch khủng khiếp gây ra bởi các sản phẩm làm đẹp. Đại dịch đã giết chết toàn bộ phụ nữ trưởng thành trên bề mặt địa cầu.

Hành trình đưa Tripod tới chỗ gia nhập nhiều tổ chức với sứ mệnh khôi phục thế giới sau đại dịch, cũng như gặp gỡ nhiều nhóm đàn ông đang cố gắng điều chỉnh cơ thể để thích nghi với một tương lai không còn phụ nữ. Một người đàn ông đã cố gắng tạo ra con người mới từ các cơ quan nội tạng lấy ra từ cơ thể mình. Cuối cùng, Tripod gặp nhóm những kẻ ấu dâm đang giam giữ một bé gái 5 tuổi làm nô lệ tình dục. Tại đây, anh cảm nhận được sự hiện diện của Rouge.

Crimes of the Future (1970) là phim điện ảnh thứ hai trong sự nghiệp của David Cronenberg, được thực hiện không lâu sau khi ông tốt nghiệp đại học. Trước đó, nhà làm phim đã đạo diễn tác phẩm khoa học viễn tưởng Stereo (1969) với nội dung xoay quanh một thí nghiệm với bảy người trưởng thành tình nguyện bị phẫu thuật não để loại bỏ khả năng nói nhưng tăng cường năng lực trao đổi bằng thần giao cách cảm.

Sau 52 năm, David Cronenberg thực hiện thêm một bộ phim Crimes of the Future. Hai tác phẩm cùng tên không liên hệ về cốt truyện, nhưng vẫn chia sẻ nhiều ý tưởng quen thuộc, được nhắc đi nhắc lại xuyên suốt sự nghiệp của nhà làm phim - “những tội ác của tương lai”. Đó là một thế giới viễn tưởng nơi nhân loại điên cuồng theo đuổi sự “tiến hóa” như máy móc.

Sự tiến hóa cưỡng bức của con người là ý tưởng trở đi trở lại trong các bộ phim khoa học viễn tưởng của Cronenberg, gắn liền với từ khóa “crimes of the future”. Theo IMDb, trong quá khứ, nhà làm phim từng ấp ủ kế hoạch thực hiện bộ phim từ năm 2002 với Nicolas Cage trong vai chính nhưng bất thành. Cụm từ Crimes of the Future cũng được sử dụng làm tên gọi dự án eXistenZ (1999) của Cronenberg khi phim còn trong quá trình sản xuất.