Vì sao phái đẹp Việt chọn Kia Morning là 'tình đầu'?

Kia Morning được xem là mẫu xe quốc dân nhờ kiểu dáng gọn gàng, giá bán hợp lý với thị trường Việt. Mẫu xe này cũng được phái đẹp ưa chuộng vì sự tinh tế, thời trang và tiện dụng.

Khác với nam giới, tiêu chí chọn ô tô của phái đẹp không chỉ nằm ở sức mạnh của cỗ máy, hay các thông số kỹ thuật khô khan. Các cô nàng muốn tìm kiếm mẫu xe thời trang, dễ lái, nhỏ gọn và bền bỉ, để có thể yên tâm di chuyển trên mỗi dặm đường. Sự an toàn, tin tưởng, có lẽ là yếu tố được nữ giới quan tâm khi chọn xe, nhất là với những người lần đầu cầm lái. Và Kia Morning, với dáng vẻ hiện đại cùng những trang bị tiện nghi và hiệu quả, thực tế nhưng không kém phần tinh tế đã trở thành mẫu xe “tình đầu” của phái đẹp.

Ngay từ khi xuất hiện tại Việt Nam, Kia Morning như một làn gió mới cho thị trường ô tô. Giá bán hợp lý hơn nhiều so với các mẫu xe cùng thời giúp giấc mơ sở hữu ô tô của người Việt gần hơn bao giờ hết.

Nhu cầu mua ô tô của người Việt đang dần tăng, hầu hết khách hàng lần đầu tiên lựa chọn mua xe thường quan tâm đến các mẫu có thể đi ở đô thị, có kiểu dáng nhỏ gọn, giá bán hợp lý. Kia Morning là cái tên luôn được nghĩ đến đầu tiên nhờ thiết kế thời trang, công nghệ tiên tiến và giá bán phù hợp với khả năng tài chính của nhiều người.

Khác với nam giới, tiêu chí chọn ô tô của phái đẹp là mẫu xe thời trang, dễ lái, nhỏ gọn và bền bỉ, để có thể yên tâm di chuyển trên mỗi dặm đường.

Khách hàng chính của Kia Morning là nữ giới. Theo số liệu của Kia Việt Nam, hơn 2/3 khách hàng lựa chọn Kia Morning là phái đẹp. Để có được kết quả trên, Kia Morning phải đạt được những tiêu chí về thời trang, tiện nghi và thoải mái.

Kia Morning tự hào là mẫu xe có nhiều tùy chọn màu sắc nhất trong phân khúc xe hạng A, đây là điều quan trọng nhất thu hút được sự chú ý của phái đẹp. Bên cạnh đó, thiết kế hiện đại và trẻ trung cũng giúp chiếc xe trở nên nổi bật hơn khi di chuyển trên phố.

Không chỉ nổi bật với kiểu dáng, Kia Morning còn đem lại ấn tượng với khách hàng nhờ cảm giác lái thoải mái. Vị trí người lái được đặt cao kết hợp cùng cột A nhỏ giúp mở rộng tầm nhìn tối đa, hạn chế các điểm mù xung quanh xe. Vô lăng sử dụng trợ lực điện cho cảm giác lái nhẹ nhàng nhưng vững chắc dù trên phố hay ngoài đường trường, hỗ trợ tốt cho tay lái nữ giới. Bán kính quay đầu nhỏ (4,9 m) giúp phái đẹp tự tin hơn khi cầm lái mẫu xe này trên những con phố đông đúc, chật hẹp.

Dù có kích thước tổng thể nhỏ gọn, nội thất của Morning lại mang đến cảm giác rộng rãi nhờ cách bố trí thông minh, tinh tế. Hàng ghế sau với độ ngả lưng lớn cùng khoảng sáng đầu và chân rộng giúp người ngồi không bị mệt mỏi dù phải di chuyển những quãng đường dài. Hàng ghế sau có thể được gập lại gọn gàng theo dạng 40:60 giúp tối ưu khả năng chứa đồ của xe.

Kia Morning tự hào là mẫu xe có nhiều tùy chọn màu sắc nhất trong phân khúc xe hạng A, đây là điều quan trọng nhất thu hút được sự chú ý của phái đẹp.

Là mẫu xe đô thị giá rẻ nhưng Kia Morning không kém cạnh các đối thủ về các trang bị tiện nghi. Xe sở hữu hệ thống đèn pha tự động giúp người lái không còn lo lắng về việc quên bật đèn xe khi di chuyển, đèn chiếu sáng chính sử dụng công nghệ projector cho khả năng chiếu sáng tốt hơn.

Bên cạnh lợi thế về kiểu dáng cùng những công nghệ hiện đại, Kia Morning còn ghi điểm với khách hàng nhờ chi phí sửa chữa, bảo dưỡng thấp. Các mốc bảo dưỡng của Morning được chia nhỏ giúp khách hàng không bị áp lực về tài chính mỗi khi mang xe đi bảo dưỡng.

Sau 15 năm, đã có 85.868 chiếc Kia Morning được bàn giao đến tay khách hàng Việt Nam.

Ngoài phiên bản số sàn, Kia Morning còn có 3 phiên bản số tự động (Morning AT, AT Deluxe, AT Luxury) giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn theo nhu cầu và sở thích của bản thân. Kia Motors Việt Nam đang phân phối Morning với giá bán khởi điểm chỉ từ 299 triệu đồng. Mẫu xe đang được áp dụng ưu đãi 50% thuế trước bạ từ Chính phủ và gói vay mua xe đến 80% giá trị xe, chỉ cần trả trước 60 triệu đồng, tương đương 20% giá trị xe.

Đến nay, đã có 85.868 chiếc Kia Morning được bàn giao đến tay khách hàng, điều mà không nhiều dòng xe làm được tại Việt Nam. Không sai khi nói Kia Morning là một mẫu xe quốc dân tại thị trường Việt.