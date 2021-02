Vì sao phải cúng giao thừa ngoài trời?

6. Vì sao người Việt kiêng cho lửa vào đầu năm mới? Sợ mất may mắn

Sợ chết chóc

Sợ làm ăn không thuận lợi Người Việt xưa quan niệm lửa tượng trưng cho cái may mắn của mỗi gia đình. Nếu cho lửa vào đầu năm, gia chủ sẽ mất đi may mắn, chỉ còn lại "cái đen" là vận xui, những điều không may.